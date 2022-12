Emiliano Martinez parle du geste “irrespectueux” du gant d’or

Le gardien argentin Emiliano Martinez était en pleine forme lors de la Coupe du monde au Qatar. Le joueur de 30 ans a été nommé meilleur gardien de but de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Cependant, la course de rêve de Martinez n’a pas duré longtemps. Le gardien d’Aston Villa a attiré l’attention sur son geste indécent lors de la cérémonie de présentation après la victoire contre la France lors de l’affrontement au sommet. Martinez s’est enfin ouvert sur la question. Martinez a révélé que le geste obscène visait les Français.

“Je l’ai fait parce que les Français m’ont hué. La fierté ne fonctionne pas avec moi », a déclaré Martinez à la station de radio La Red.

L’incident dont on parle beaucoup s’est produit dimanche au stade Lusail au Qatar. Martinez a reçu le Golden Glove Award et après avoir reçu le prix, il l’a tenu près de son aine, dans le but de ridiculiser les critiques. Inutile de dire que la gesticulation obscène a fini par déclencher une énorme polémique.

Pour en revenir aux événements sur le terrain, Martinez a réalisé des arrêts exceptionnels en finale pour guider l’Argentine vers son troisième trophée de la Coupe du monde. L’arrêt le plus important du match a eu lieu en fin de prolongation. Martinez a sauvé le tir de l’attaquant français Randal Kolo Muani pour garder son équipe en vie dans le match. Lors de la fusillade, Martinez a effectué deux arrêts vitaux alors que l’Argentine a pris le dessus sur la France aux tirs au but.

« Notre destin était de souffrir. Ils avaient une dernière chance de gagner [in extra time], heureusement j’ai pu l’arrêter avec mon pied. C’est un moment que j’ai toujours rêvé de vivre, je n’ai pas de mots pour le décrire. Je suis parti très jeune pour l’Angleterre et je voudrais dédier cette victoire à ma famille », a déclaré Martinez après le triomphe final sur la France.

Martinez a commencé sa carrière professionnelle en Angleterre après avoir décidé de signer pour le club de football londonien Arsenal en septembre 2011. Le manque de temps de jeu adéquat l’a forcé à trouver d’autres options. Plus tard, Martinez a déménagé dans des clubs comme Oxford United, Rotherham United, Wolverhampton Wanderers, Getafe et Reading en prêt.

Dans le circuit international, il a jusqu’à présent disputé 26 matchs. Martinez a fait ses débuts internationaux l’année dernière et depuis lors, il a remporté trois trophées internationaux : la Copa America, la Finalissima et la Coupe du Monde de la FIFA.

