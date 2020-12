PLAYA DEL CARMEN, Mexique: Emiliano Grillo a réussi à équilibrer les six derniers trous samedi avec quelques birdies pour un 3 sous 68, donnant à l’Argentin une avance unique dans la ronde finale du Mayakoba Classique.

Tom Hoge, sans victoire dans sa carrière sur le PGA Tour, a réussi quatre des cinq derniers trous du club de golf El Camaleon pour un 65 pour prendre la tête en un coup.

Après deux jours de pluie, la piste était douce et sujette à de faibles scores et des mouvements rapides, et il y avait beaucoup des deux. Les joueurs étaient autorisés à nettoyer et à placer leurs balles de golf dans le fairway.

Adam Long a fui sept birdies sur ses neuf premiers trous avant de ralentir et de se contenter d’un 63. Justin Thomas, qui a débuté sur les neuf derniers, a joué sans bogey pour un 62 pour revenir dans le mélange. Il était à quatre coups de retard.

Tony Finau est également entré en action, mais seulement brièvement. Finau a fait un trou en un sur le quatrième trou de 103 mètres avec un coin vide. Il a suivi avec trois autres birdies sur les neuf premiers et à un moment donné, il est venu à un tir de Grillo.

Mais il était fou avec le chauffeur et il l’a finalement rattrapé. Finau a bogeyé les 11e et 12e, et il n’a pas réussi à faire un birdie sur la normale 5 13e avec un fer pour son deuxième tir. Il n’a eu aucun birdie sur le neuf arrière, a laissé tomber un autre tir le 18 et a terminé avec un 69, laissant cinq tirs derrière.

Grillo avait 16 ans et moins de 197 ans.

Sa seule victoire a été lors de l’ouverture de la saison de Safeway Open en 2015 lors de ses débuts en tant que recrue du PGA Tour. Il s’est réuni ce jour-là à Silverado. Dimanche, c’est la première fois qu’il prend les devants dans le dernier tour du PGA Tour, mais il devrait gagner la confiance de Mayakoba.

C’était sa 19e manche à El Cameleon, tout en dessous de la moyenne.

Commencé en tête, terminé en tête, c’est un peu l’idée, a déclaré Grillo. J’espère un de plus.

Pourtant, cela se transforme en une course folle lors du dernier événement officiel du PGA Tour de l’année. Dix joueurs ont été séparés par cinq tirs et samedi a montré que le terrain peut être dépassé rapidement.

Je ne l’avais pas à l’arrière neuf pour moi. Heureusement, je suis toujours à portée de main, a déclaré Finau. Beaucoup de gars ont marqué aujourd’hui. J’espère que demain, je serai l’un de ces gars qui ne le feront pas. Il faudra probablement un tour du bas au milieu des années 60 demain.

Viktor Hovland, qui a gagné dans l’un des derniers événements avant le Porto Rico COVID-19[feminine La pandémie a arrêté le golf pendant trois mois, a rassemblé une série de birdies pour un 63 qui l’a laissé seul à la troisième place, deux coups derrière lui.

Thomas n’avait pas l’impression de jouer très différemment du deuxième tour quand il a eu du mal sur les verts dans l’après-midi et s’est retrouvé avec deux bogeys pour un 67. Il a dit qu’il avait dit à son père que c’était possible. pire. 67 jamais tiré.

J’avais l’impression que j’aurais pu tirer 60, 61, 62 et tirer ça, dit-il. J’essayais donc vraiment de sortir et de ne pas vraiment avoir de plan de match ou de mentalité, d’essayer juste de frapper les fairways et, balle en main, d’attaquer et de faire des birdies. Et nous l’avons fait.