Emilia Pérez est un gâchis musical malavisé

Il semble qu’il n’y ait qu’une seule personne dans la comédie musicale Émilie Pérez qui connaît le genre de film incohérent qu’ils font.

Ce ne serait pas Zoe Saldaña, qui incarne ici Rita Moro Castro : une avocate de la défense mécontente qui commence par critiquer le système judiciaire corrompu du Mexique et finit par coincer le visage d’un homme dans l’entrejambe de son tailleur-pantalon en velours rouge.

Ce ne serait pas Jessica de Selena Gomez – la moll aux cheveux platine d’un baron de la drogue notoire, qui oscille entre la détresse domestique et le chant devant la caméra de son téléphone portable dans une intrigue secondaire jamais expliquée ou explorée sur l’obsession des médias sociaux.

Et ce ne sont pas les différentes parties dispersées partout. Parfois, ils agissent sérieusement, délivrant des lamentations déchirantes sur les tas de restes humains non identifiés qui jonchent le paysage mexicain, victimes innocentes des guerres anti-drogue sans fin du pays. À d’autres, ils dansent dans les salles d’opération avec des sourires maladroits et déconcertants affichés sur leurs visages, scandant : « Pénis au vagin, ou vagin au pénis : qu’est-ce que ça sera ? »

Au lieu de cela, le seul personnage qui bénéficie en quelque sorte du don de cohérence est celui qui subit également le changement le plus évident : Emilia elle-même. Interprétée par l’actrice Karla Sofía Gascón, Emilia est censée être le cœur et l’âme du film, et gère même les aspects les plus ridicules – qui ne manquent absolument pas – avec une considération sérieuse qui fonde émotionnellement l’histoire. Du moins, quand il se concentre sur elle.

REGARDER | Émilie Pérez bande-annonce:

C’est vrai même si l’intrigue ressemble à un rêve fiévreux. Avant la transition, Emilia est ce célèbre baron de la drogue marié à Jessica – une voix grognante au téléphone qui engage Rita pour retrouver les cliniques, les médecins et les espaces de rétablissement qui lui permettront de devenir la personne qu’elle a toujours voulu être.

Le seul problème est la famille qu’elle devra laisser derrière elle : sa femme et ses jeunes enfants qui ne sont informés d’aucun de ces projets. Au lieu de cela, Rita les installe dans un manoir suisse chic, les aidant à affronter la tempête médiatique et politique à la maison – après qu’Emilia ait simulé sa propre mort et ait continué à vivre une nouvelle vie secrète. Autrement dit, jusqu’à ce qu’elle change d’avis quatre ans plus tard, réemploie Rita pour ramener sa famille au Mexique et se fait passer pour sa propre cousine séparée pour se frayer un chemin dans la vie de ses fils.

Mais aussi compliqué que cela puisse paraître, ce scénario particulier occupe moins de la moitié des 130 minutes d’exécution. Le reste est rempli de quêtes secondaires aléatoires qui définissent Émilie Pérezcréant le style sinueux de la telenovela auquel il est souvent comparé, qui fonctionne beaucoup mieux dans un format télévisé de longue durée que dans un film.

Au lieu que les feuilletons qui durent des décennies doivent étoffer et suivre chaque personnage aléatoire à portée de vue, Émilie Pérez fonctionne plus comme une histoire racontée par un tout-petit précoce, bien que profondément perturbé. Parce qu’après s’être imposé comme un drame policier sur une femme trans, il semble simplement… en quelque sorte oublier le but de l’histoire qu’il racontait.

Accident de voiture en roue libre

Tout en inversant la perspective de manière imprévisible, il dérive vers une critique du système judiciaire mexicain (réalisé et écrit par un Français, Jacques Audiard, et adapté du roman français Écoute). Il passe ensuite à l’histoire de rédemption du baron de la drogue meurtrier (qui aborde à peine ses crimes) et plonge enfin dans une histoire d’amour complètement non méritée et non résolue parce que, hé, nous sommes déjà là. Pourquoi pas?

Mais la nature libre de Émilie Pérez est peut-être à son pire en matière de mélange des genres. Il s’agit parfois d’une procédure embarrassante et sérieuse – le Nous sommes le monde La séquence mettant en scène des têtes d’enfants désincarnés chantant sur la guerre des gangs est particulièrement difficile à digérer. Chez d’autres, Perez semble vouloir faire une blague sur tout le scénario, comme si il était nécessaire d’ajouter du maquillage de scène, du jazz de rue et du côté performatif à l’examen d’entrée pour même se qualifier comme comédie musicale.

Après s’être imposée comme un drame policier sur une femme trans, Emilia Pérez semble juste… en quelque sorte oublier le but de l’histoire qu’elle racontait. (TIFF)

Cela sape sérieusement ce qui est apparemment censé être un examen approfondi de l’expérience trans. Et tandis que Gascón, elle-même une femme trans, est capable d’établir cette perspective dès le début, les gags farfelus et le ton irrévérencieux aliènent au mieux le public et, au pire, le personnage de Gascón. Par exemple, lorsque Rita et un chirurgien utilisent une ballade dégoulinante et larmoyante pour se demander si une opération de changement de sexe changerait « l’homme » à l’intérieur – une dispute qui se produit alors qu’Emilia n’est même pas dans la pièce.

Perez il fourre tout et s’effondre sous le poids de ses propres ambitions. C’est comme si Tommy Wiseau La chambre était en quelque sorte aussi une comédie musicale, tout en trouvant simultanément un moyen d’être ennuyeux.

Il ne s’agit pas de minimiser les performances. Aux côtés de Gascón, le jeu et le chant de Gomez et Saldaña sont impressionnants, sinon dans tous leurs choix. Ce qui est malheureux c’est Émilie Pérez est tombé sous le même attrait pour l’enregistrement live depuis pratiquement toutes les comédies musicales de films Les Misérables – l’appât astucieux consistant à enregistrer les chansons des acteurs en direct au lieu de les pré-enregistrer en studio.

Comme dans Cher Evan Hansen, Chats, Joker : Folie à Deux et le prochain Méchantc’est un choix de vantardise qui ne fait littéralement rien pour améliorer la qualité – tout en nuisant souvent à l’orchestration finale, au timing et au sentiment d’immersion que la comédie musicale du film a à offrir.

Ici, nous obtenons des performances haletantes et axées sur le jeu d’acteur qui, aussi satisfaisantes soient-elles, auraient été universellement améliorées par un traitement d’enregistrement en studio. Le seul avantage pourrait être un sentiment accru de réalisme, qui, espérons-le, incitera la foule « Je déteste les comédies musicales » à acheter un billet. Même si édulcorer les meilleurs aspects d’un genre pour attirer des personnes intrinsèquement opposées n’est pas souvent la recette du succès.

Sans surprise, c’est tout à fait le cas ici et, comme un commentaire déprimant sur l’état des comédies musicales hollywoodiennes, cela conduit à un favori potentiel des Oscars qui, d’une manière ou d’une autre, possède moins de chansons entraînantes que Journal d’un enfant dégonflé : la comédie musicale.