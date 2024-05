Emilia Perez, Demi Moore et plus

« Emilia Perez » et « Seed of the Sacred Fig » comptent parmi les principaux prétendants aux prix du jury.

Le Festival de Cannes touche à sa fin et de nombreux films font sensation sur la Croisette étoilée de la Côte d’Azur. Cependant, un directeur de studio raconte Variété« Il n’y a pas beaucoup de titres qui font le buzz aux Oscars, pas même dans l’espace international des longs métrages. »

Le jury principal du concours de cette année, présidé par la présidente Greta Gerwig et composé de JA Bayona, Ebru Ceylan, Pierfrancesco Favino, Lily Gladstone, Eva Green, Hirokazu Kore-eda, Nadine Labaki et Omar Sy, nommera ses gagnants samedi.

Il semblait acquis d’avance que la Palme d’Or reviendrait à la comédie musicale en langue espagnole « Emilia Pérez » de Jacques Audiard, avec Zoe Saldaña, Selena Gomez et Karla Sofía Gascón, reprise par Netflix. Cependant, vendredi, c’est « La graine de la figue sacrée » de Mohammad Rasoulof qui a suscité les réactions les plus enthousiastes sur les réseaux sociaux de la part des participants et la plus longue ovation à 12 minutes. L’un des publicistes du prix a déclaré : « C’est le seul meilleur lecteur d’images » à être projeté au festival de cette année.

Le palmarès des lauréats de la Palme d’Or qui accèdent au succès aux Oscars a varié au fil des ans. Au cours des deux dernières décennies, « Le Pianiste » de Roman Polanski (2002), « L’Arbre de vie » de Terrence Malick (2011), « Amour » de Michael Haneke (2012), « Parasite » de Bong Joon-ho (2019), « Triangle of Sadness » et « Anatomy of a Fall » de Justine Triet de l’année dernière ont reçu les nominations pour le meilleur film. Cependant, « Parasite » est l’un des deux seuls lauréats cannois à avoir égalé le choix de l’Académie, l’autre étant « Marty » (1955). Si Audiard ou Francis Ford Coppola remportaient la Palme, ils seraient les premiers triples lauréats de l’histoire de Cannes. L’un est bien plus probable que l’autre.

La « Mégalopole » de Coppola faisait sûrement parler d’elle, mais pas nécessairement de la manière dont le cinéaste légendaire l’avait espéré. Cela semble difficile à vendre pour les distributeurs américains ; néanmoins, son actrice principale, Nathalie Emmanuel, a reçu des notes remarquées et pourrait figurer parmi les noms favoris.

Plusieurs autres prétendants au jeu d’acteur pourraient sortir de Cannes en bonne position.

Tous les regards seront tournés vers Demi Moore pour voir si elle peut lancer une campagne de récompenses pour son travail dans le film d’horreur corporelle de Coralie Fargeat « The Substance », acquis par Mubi. Avec une carrière riche et dynamique qui comporte des points positifs comme « Ghost » (1990), « If These Walls Could Talk » (1996) et « Bobby » (2006), la star vétéran aurait livré la meilleure performance d’elle. carrière. Il pourrait avoir l’étoffe d’un chouchou critique semblable à Toni Collette dans « Hereditary » et à Lupita Nyong’o dans « Us ».

« Kinds of Kindness » de Yorgos Lanthimos divisera sûrement le public (quel film de Yorgos n’a pas fait ?), mais l’anthologie dramatique contient un trio de performances délicieuses d’Emma Stone, Willem Dafoe et, plus particulièrement, Jesse Plemons.

« Anora » de Neon du scénariste et réalisateur Sean Baker a attiré l’attention sur l’artiste Mikey Madison. A noter, le film d’animation « Flow » de la section Un Certain Regard a suscité les éloges des festivaliers. Avec une prochaine étape au Festival international d’animation d’Annecy en juin, nous pourrions trouver un acteur à la fois international et animé, avec Sideshow et Janus sortis aux États-Unis.

Il est impossible de savoir quels films et quelles performances séduiront le jury et sa sensibilité cinématographique. La politique cannoise de longue date empêche le lauréat de la Palme d’Or de remporter tout autre prix supplémentaire. Il peut donc être difficile d’obtenir une répartition exacte des choses.

Palme d’Or, Grand Prix (Grand Prix du Festival), Prix du Jury

«La graine de la figue sacrée» — réal. Mohammed Rasoulof « Emilia Pérez » – réal. Jacques Audiard « Tout ce que nous imaginons comme lumière » – réal. Payal Kapadia

Prix ​​de la mise en scène (meilleur réalisateur)

Jacques Audiard – « Émilia Pérez » Sean Baker – « Anora » Andrea Arnold – « Oiseau »

Prix ​​d’interprétation masculine (meilleur acteur)

Ben Whishaw — « Limonov : La Ballade » Jesse Plemons — « Types de gentillesse Barry Keoghan – « Oiseau »

Prix ​​d’interprétation féminine (meilleure actrice)

Demi Moore – « La substance » Karla Sofía Gascón — « Emilia Pérez » Mikey Madison – « Anora »

Prix ​​du scénario (meilleur scénario)