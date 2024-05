Emilia Perez avec Zoe Saldaña et Selena Gomez parlent du film de Cannes

Karla Sofía Gascón, Jacques Audiard, Zoe Saldana et Selena Gomez posent lors de la séance photo « Emilia Perez » au 77e Festival de Cannes le 19 mai 2024.

Jacques Audiard est revenu sur son terrain de prédilection au Festival de Cannes le week-end dernier pour présenter Émilie Pérez, la 10e œuvre de l’auteur français et la sixième de la compétition principale. Le public du Théâtre Grande Lumière a répondu par une standing ovation de 10 minutes après la première mondiale du film, décrit comme une « comédie musicale policière originale et vivifiante ».

Émilie Pérez met en vedette Zoe Saldaña dans le rôle d’une avocate frustrée, Selena Gomez dans le rôle de l’épouse d’un baron de la drogue, Édgar Ramírez dans le rôle d’un amoureux dangereux et Karla Sofía Gascón dans le rôle de la cheville ouvrière du cartel qui aspire à échapper à une vie de crime et à devenir la femme qu’il a toujours rêvé de devenir. La plupart des acteurs étaient en larmes sous l’ovation enthousiaste, et moins de 24 heures plus tard, Le journaliste hollywoodien s’est entretenu avec trois d’entre eux – Saldaña, Gomez et Gascón – pour discuter de la réception, de la manière dont ils ont décroché leurs rôles respectifs et de ce qu’ils espèrent que le public retiendra du film, qui atteindra un public mondial après son acquisition par Netflix.

Comment vous sentez-vous après la première mondiale ? Je sais qu’il y a eu des larmes…

Saldaña : Nous avons tous pleuré. Je disais à Selena qu’aujourd’hui il y a un sentiment de calme. Peut-être parce qu’il y avait tellement d’énergie et d’adrénaline avant la première d’hier avec un accueil positif, j’ai maintenant l’impression de vivre une expérience hors du corps.

Selena, comment vas-tu ? Vous êtes déjà venu ici avec une première mondiale lors de la projection du film de la soirée d’ouverture. Les morts ne meurent pas avec Jim Jarmusch. Est-il plus facile de revenir une deuxième fois ou étiez-vous plus nerveux parce que c’est un grand changement ?

Gomez : J’étais très nerveux parce que c’est un projet qui ne ressemble à rien de ce que j’ai jamais fait auparavant. Même si j’ai un si petit rôle, c’est un projet si grand et si spécial que je me sens tellement chanceuse d’avoir pu en faire partie. Je me sentais mieux après la première, moins nerveuse.

Karla, j’espère que tu ressens de l’amour aujourd’hui. Vous avez été distingué dans de nombreuses critiques pour votre performance exceptionnelle. Comment s’est passée la nuit dernière pour vous ?

Gascón : J’ai essayé de m’empêcher de pleurer. J’ai vu tout le monde pleurer et j’ai pensé que c’était trop. Ils devraient arrêter de pleurer. C’est une affaire sérieuse parce que les gens vont acheter du pop-corn et regarder ce film et ils vont s’étouffer. [Laughs] Il y a quelque chose à faire parce que c’est très dangereux.

Karla, tu as dit que ce film était une histoire féministe et qu’il faisait beaucoup pour le mouvement trans. Lorsque vous avez lu le scénario, comment avez-vous traité les thèmes en tant que personne ayant fait une transition publique ? Aviez-vous peur de vous plonger dans une histoire qui reflétait des éléments de votre parcours personnel ? Ou le rôle qui vous obligeait à jouer Emilia mais aussi le baron de la drogue, Manitas, avant sa transition ?

Gascón : C’est un cadeau fantastique qu’on m’a offert. Je ne sais pas quel acteur peut rêver d’une meilleure opportunité dans une carrière pour avoir un tel parcours et un personnage aussi complexe à incarner. Dès le début, lorsque je suis devenu acteur, je n’aurais pas rêvé d’un meilleur rôle que celui-là. La partie que j’ai trouvée la plus amusante était d’être Manitas. Bien sûr, Emilia est plus proche de moi mais ce que j’aime dans le métier de comédien, c’est l’aspect ludique. J’ai vraiment aimé être Manitas, devoir me maquiller et jouer avec la masculinité. Être un homme, c’est pouvoir être plus libre dans son corps, dans ses mouvements. Je pense que les hommes sont plus restreints dans leur pensée, mais les femmes sont plus libres d’esprit. Mais alors, avec votre corps, vous avez tellement de contraintes à accepter en tant que femme.

Je parlais à ma fille et à ma femme, je leur disais que j’avais passé quatre jours avant le festival à me faire les ongles et les cheveux, à me mettre de la crème sur le visage, puis quand je suis arrivé au festival, j’ai dû tout refaire. encore. A quoi ça sert ? Mais c’est comme ça. C’est ce que sont les femmes. C’est une obligation que vous avez. Vous devez toujours être parfait et vous devez suivre ces règles, respecter ces codes et vous n’avez pas cela en tant qu’homme. Jacques peut venir ici, mettre un chapeau et c’est tout ce qu’il a à faire. C’est pourquoi j’ai adoré être Manitas. J’ai dû convaincre Jacques de me laisser jouer Manitas.

Zoé, quelle surprise d’être assise au théâtre et de te voir chanter et danser au début. Je ne savais pas que c’était un opéra musical. Comment Jacques a-t-il expliqué sa vision ?

Saldaña : Tout d’abord, j’ai auditionné. Il y avait peut-être trois scènes que je devais préparer et deux chansons que je devais faire. Je suis devenue la reine de l’auto-sabotage, même si je n’ai jamais arrêté de rêver. J’ai 45 ans. J’ai l’impression d’avoir accompli tant de choses, et pourtant je rentre chez moi avec l’envie d’en faire plus. Parfois, ces opportunités ne sont pas là, car si vous avez commencé par faire une chose et que les gens pensent que vous maîtrisez ce domaine, vous ne pouvez pas vraiment vous lancer dans un autre domaine.

Lorsque l’audition a eu lieu, c’était via Zoom. Je l’ai pris même si je ne suis pas mexicain. Je ne savais pas si je pouvais chanter ou jouer comme il le fallait. Je ne savais pas que j’en serais capable, mais j’ai eu une bonne conversation avec un cinéaste qui m’entendait et je le sentais. Il me guidait à travers tout cela et nous avons lu quelques scènes ensemble, juste lui et moi. Je n’étais pas sûr de pouvoir suivre les chansons parce que je suis un peu sourd maintenant que je suis plus âgé. Il a dit que je pouvais le faire comme je le voulais. J’ai ressenti une connexion avec lui et je sentais que cela pouvait mener quelque part. Lorsqu’il m’a demandé de faire partie de son film, c’était l’occasion pour moi de me diversifier et de montrer tout ce avec quoi je vis et que je désire continuer à accomplir en tant qu’artiste. C’était tellement libérateur.

Selena, je sais que tu as rencontré Jacques sur Zoom et qu’un an s’est écoulé avant que tu n’entendes quoi que ce soit. Vous pensiez qu’il vous avait oublié ?

Gomez : Oui, nous avons eu une audition et [then I didn’t hear anything]. J’ai agi comme un fou lors de l’audition. Il voulait que j’interprète l’un des numéros et je me suis simplement rendu et je me suis complètement abandonné. Je me disais, eh bien, au moins je pourrais partir et dire que j’avais fait de mon mieux. Quand il m’a demandé d’en faire partie, j’étais tellement nerveux mais aussi tellement excité.

J’ai lu que Jacques ne connaissait votre travail qu’en Spring Breakersune performance à laquelle j’ai pensé en regardant Émilie Pérez. Vous semblez si décomplexé dans vos choix – et vous chantez dans le film. Pouvez-vous parler de vos choix et du type de matériau qui vous attire ?

Gomez : J’ai passé une grande partie de ma vie à essayer de briser le moule et la perception de qui je suis. Cependant, cela ne me dérange pas car je n’y prête pas attention. Jacques, qui ne savait vraiment rien de moi, a tenté sa chance et a cru en moi simplement grâce à ce que j’étais capable de faire, et c’était vraiment spécial pour moi. Je pense que c’est vraiment très important et je choisis les projets en fonction du cinéaste, du contenu, du sens, tout cela.

Il y a beaucoup de thèmes à retenir ici – il s’agit de l’identité transgenre, de la liberté, de ce que signifie être sous-évalué, du sort du Mexique, de la libération, de la rédemption, etc. – qu’espérez-vous que le public retiendra du film ?

Saldaña : Tout ce que vous avez énuméré. Je vais continuer à espérer que les gens repartiront avec compassion. Nous avons une idée très étroite de qui a le privilège d’être racheté ou du fait que la rédemption n’appartient qu’à un certain type d’individu ou de personnes. Jacques nous a montré l’un des personnages les plus dangereux qui était aussi en prison dans son propre corps, dans son propre monde. Il vous guide dans un voyage où il cherche sa propre rédemption, il devient une elle. Ils cherchent leur propre rédemption. Vous êtes là, vous les soutenez. On pense presque qu’ils vont s’en tirer. Je demanderais simplement d’être ouvert, d’avoir le cœur ouvert, l’esprit ouvert et de se permettre de faire un tour.

Séléna ?

Gomez : Oh, vraiment tout ce qu’elle a dit. Zoé répond si bien à tout que je dis : « Absolument ». J’espère la même chose. Nous ne nous concentrons pas sur un thème spécifique, nous le laissons être naturel et devenons simplement une histoire et c’est ainsi que cela devrait être.

Saint Laurent et Anthony Vaccarello ont joué un grand rôle dans le film avec Saint Laurent Productions, qui compte ici trois films en compétition. Je sais qu’ils vous ont tous habillés pour la première. Comment s’est passée la collaboration avec Anthony sur les costumes du film ou de cette expérience en général ?

Saldaña : Parlez de transition pour un designer, un artiste qui, de son propre chef, avait envie d’explorer son médium à travers le cinéma et d’avoir le soutien du groupe Kering. Cela vous fait savoir que tout est possible si vous avez la passion. Il a beaucoup de goût. Regardez ses créations pour hommes et femmes. Pourquoi ne pas permettre à Anthony de sélectionner le type de projets auxquels il souhaite prêter sa voix, son nom et ses talents de designer pour Saint Laurent afin d’amplifier des histoires fortes et étonnantes ? Plus de pouvoir pour lui.

Karla, où vas-tu à partir d’ici ? Qu’espérez-vous que ce film apporte à votre carrière ?

Gascón : J’espère aller chez moi et voir mon chat. C’est étrange mais parfois il faut rester calme et laisser les choses aller. Évidemment, j’ai envie de travailler avec plus de réalisateurs comme Jacques mais je suis conscient qu’il est très difficile de trouver plus de rôles comme celui-là. Je ne sais pas ce qui m’arrivera demain ou dans un mois. J’ai l’intuition que ma carrière pourrait désormais se tourner davantage vers l’Amérique ou les États-Unis. Mais je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas ce qui va m’arriver. J’ai des réalisateurs préférés avec lesquels j’aime travailler dans mon propre pays, l’Espagne, Pedro Almodóvar, ou aux États-Unis, Quentin Tarantino. Bien sûr, il y en a d’autres d’autres époques comme George Lucas ou Steven Spielberg qui sont nombreux. Donc je ne sais tout simplement pas. Je suis juste ouvert à tout ce qui arrive.

Comment cette expérience vous a-t-elle influencé en tant qu’artiste et qu’espérez-vous faire ensuite ?

Gomez : Cela m’a vraiment ému. Cela m’a permis d’aller dans des endroits où je n’aurais jamais pensé pouvoir aller. J’étais juste prêt à aller dans ces endroits avec Jacques et cette équipe. C’était tellement spécial.

Saldaña : J’aimerais continuer à travailler et continuer à grandir en tant qu’artiste en me mettant au défi. J’aimerais que tout cinéaste intéressant tente sa chance, fasse un acte de foi avec moi et croie en moi. Je ne sais pas encore tout de moi mais je sais que je suis un travail en cours. Je sais que lorsqu’on me confie quelque chose et que j’y crois vraiment, je donne tout jusqu’au bout. Si j’échoue, ma mère m’a toujours appris à échouer. Vous allez échouer. Échouez simplement. J’y crois sincèrement. Je veux juste continuer à faire des films et à travailler avec des réalisateurs que j’admire vraiment.