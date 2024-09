Emilia Jones brille dans un nouveau biopic

Susanna Fogel‘s Gagnant est une entrée inhabituelle dans le genre des drames biographiques, à cheval entre la comédie noire et une mise en accusation des États de surveillance modernes. Basé sur la vie de Reality Winner – un sous-traitant de la NSA qui a divulgué un rapport des services de renseignement sur l’ingérence russe dans les élections américaines de 2016 – le film dresse un tableau d’une complexité morale et d’un individu profondément conflictuel. Avec un scénario pointu de Kerry Howley, Gagnant exploite les absurdités de la situation de Winner, et Emilia Jones offre une performance dynamique mais discrète en tant que figure titulaire.

Le film commence avec Reality Winner (Émilie Jones) dans sa routine quotidienne de linguiste et de consultante pour la NSA dans une ville quelconque de Géorgie. Elle mène une vie ordinaire, remplie d’activités banales comme les entraînements CrossFit et les interactions avec sa mère, Billie (Connie Britton), et sa sœur, Brittany (Catherine Newton). Ce n’est que lorsque Reality découvre un rapport des services de renseignement prouvant l’ingérence russe dans les élections de 2016 que sa vie apparemment simple prend une tournure dramatique.

L’intrigue fait suite à sa décision de divulguer ces informations classifiées, à son arrestation ultérieure et à l’enquête déconcertante qui s’ensuit. Dès le début, Gagnant présente sa décision de divulguer le document comme un acte à la fois impulsif et fondé sur des principes, laissant le public s’interroger sur ses motivations et les conséquences plus larges de ses actions. Le film joue largement sur la tension entre l’existence ordinaire, presque banale, de la Réalité et les ramifications extraordinaires de sa dénonciation. La mise en scène de Fogel contraste intelligemment ces deux mondes, faisant ressentir au spectateur la dissonance que la réalité elle-même a dû ressentir.

Emilia Jones est incroyable :

Emilia Jones est au cœur du film et sa performance est au cœur de son succès. Elle apporte un mélange rafraîchissant de vulnérabilité et de conviction à Reality Winner, la décrivant non pas comme une croisée mais comme une personne ordinaire qui se retrouve dans une situation extraordinaire. Les expressions subtiles de Jones capturent le conflit interne d’une personne essayant de concilier ses convictions éthiques avec l’énormité de ses actions. La décision de Reality de divulguer le document apparaît comme impulsive mais avec une frustration profondément ancrée à l’égard du système politique. Jones transmet la complexité des motivations de son personnage avec un sentiment de retenue qui semble authentique, par opposition à un mélodrame surjoué.

Le film se nourrit de l’idée que Reality Winner n’est pas un héros archétypal mais plutôt quelqu’un dont la vie est désordonnée, nuancée et pleine de contradictions. Le portrait de Jones incarne ce désordre. Elle incarne Winner dans le rôle d’une femme profondément préoccupée par les questions de vérité et de transparence, mais enlisée dans la banalité de son existence en banlieue. Qu’elle crée des liens avec sa mère ou qu’elle soit engagée dans des échanges tendus avec des agents du FBI, Jones conserve un avantage qui maintient la lutte interne de Reality au premier plan du récit.

Casting de soutien :

Le casting de soutien fournit une riche toile de fond à l’histoire de Reality. Connie Britton dans le rôle de Billie Winner offre le portrait poignant d’une mère aux prises avec les choix de sa fille. La performance de Britton est un mélange de perplexité, d’amour et de frustration silencieuse, alors qu’elle tente de comprendre les implications des actions de la réalité tout en restant solidaire. Britton et Jones partagent des moments d’intimité domestique qui renforcent le noyau émotionnel du film, illustrant que même au milieu d’un drame politique aux enjeux élevés, les liens familiaux sont en jeu.

Kathryn Newton, en tant que sœur de Reality, Brittany, offre un contrepoids plus léger. Son personnage représente le côté le plus insouciant de la dynamique de la famille Winner, inconscient des luttes les plus sombres et les plus complexes auxquelles la réalité est confrontée. La performance de Newton, bien que quelque peu limitée dans le temps passé à l’écran, injecte des moments d’humour dans le film, soulignant l’absurdité de la situation.

Zach Galifianakis dans le rôle de Ron Winner apporte une gravité surprenante à son rôle. Si Galifianakis est connu pour ses performances comiques, il parvient ici à mélanger son humour habituel avec un sentiment de résignation tranquille. Son portrait de Ron n’est pas exagéré mais bien ancré, incarnant un père pris entre l’idéalisme de sa fille et les dures réalités de la surveillance gouvernementale et des conséquences juridiques. La performance de Galifianakis contribue à souligner le ton comique noir du film, à la frontière entre absurdité tragique et sérieux moral.

Direction:

La direction de Fogel fait Gagnant distinct des biopics typiques. Le ton oscille entre la comédie noire et le drame sérieux, reflétant les circonstances bizarres de l’arrestation et de l’interrogatoire de Reality. Les éléments comiques ne sont pas tant des moments de rire aux éclats que des critiques acerbes et mordantes de la façon dont des situations absurdement normales peuvent devenir incontrôlables lorsque toute la force du gouvernement américain s’abat sur un individu. Les scènes dans lesquelles les agents du FBI interrogent Reality ressemblent à des cauchemars kafkaïens, où des questions banales sur ses animaux de compagnie et ses routines de remise en forme semblent absurdement déplacées dans le contexte d’une fuite majeure de renseignements.

En même temps, Gagnant ne laisse jamais la comédie prendre le dessus sur la gravité de l’histoire. Fogel sait quand se retirer et laisser le public s’asseoir avec les questions morales inconfortables que le film soulève. La mise en scène joue avec l’idée de transparence, tant au sens littéral (Reality divulgue des documents classifiés) qu’au sens figuré (le film expose ses vulnérabilités et ses motivations). Cependant, le rythme peut parfois être inégal. Alors que la première moitié établit la vie ordinaire de Reality avec un rythme méthodique, presque lent, la seconde moitié s’accélère rapidement, sacrifiant parfois la profondeur au profit de l’élan vers l’avant.

Complexité:

L’une des forces du film est sa volonté d’embrasser la complexité. Il ne dépeint pas Reality Winner comme un martyr ou un méchant mais comme une personne prise dans une situation impossible. Le film aborde les questions plus larges de la portée gouvernementale excessive, de la transparence et de la responsabilité morale des individus au sein d’institutions puissantes. Pourtant, il s’abstient de proposer des réponses faciles. Au lieu de cela, cela permet au public de se demander si les actions de Reality étaient justifiées et à quel prix la dénonciation se fait.

Les éléments comiques noirs du film servent également de critique de la gestion de la sécurité nationale par le gouvernement américain, soulignant l’absurdité de la machine bureaucratique qui se met en mouvement une fois la fuite de Winner découverte. La juxtaposition de la vie banale et tranquille de la réalité avec la réponse exagérée du gouvernement souligne l’absurdité de la culture de surveillance moderne.

Dans l’ensemble:

Gagnant est un film complexe à plusieurs niveaux qui met son public au défi de réfléchir à des questions difficiles sur l’éthique, la transparence et la responsabilité individuelle. Emilia Jones brille dans son portrait de Reality Winner, apportant nuance et profondeur à un personnage à la fois vilipendé et célébré dans les médias. Bien que le film trébuche parfois avec le rythme et les changements de ton, la mise en scène de Susanna Fogel le maintient engageant, et son mélange de comédie noire et de drame en fait un récit biographique unique.