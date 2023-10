La majeure en gestion sportive et joueuse de football féminine Elon a été stagiaire en opérations marketing à New York.

Après la conclusion de son stage d’été à New York dans la Major League Baseball, en soutien au personnel des opérations marketing de l’organisation, Emilia Cappellett ’24 a déclaré qu’elle ressentait un plus grand sentiment de confiance en ses capacités – et en son avenir.

Au cours de l’été dernier, la majeure en gestion du sport s’est concentrée principalement sur les projets spéciaux, soutenant sa superviseure, Melanie McHugh ’18, responsable des projets spéciaux de marketing de la MLB. De plus, le senior d’Elon a également contribué aux communications internes et aux projets des fournisseurs. Cappellett est particulièrement fière de sa contribution à la campagne MLB Moments, une initiative qui offre aux fans des opportunités uniques de participer aux festivités du All-Star Game et du MLB Draft.

« Suite à mon stage en MLB, je me sens plus confiant en moi et en mes capacités, et je le dois en grande partie à mon équipe de la MLB et à tout ce qu’ils ont fait pour moi. Je ne peux pas les remercier assez », a déclaré Cappellett. « Mélanie gère de nombreux projets différents au sein de la Ligue majeure de baseball et elle m’a guidé dans son travail quotidien. J’ai pu apprendre et grandir grâce à tout ce qu’elle fait avec chaque projet, et c’était vraiment incroyable d’en faire partie.

Cappellett a déclaré que son expérience de stage dans les bureaux de la MLB a renforcé son désir de travailler professionnellement dans l’industrie du sport. Elle remercie le personnel de la MLB d’avoir créé un environnement dans lequel elle et ses collègues stagiaires se sentent à l’aise, valorisés et soutenus.

Ce sont « certaines des personnes les plus gentilles, travailleuses, intelligentes et drôles que j’ai jamais rencontrées, et elles ont fait de chacune de mes journées cet été un moment inoubliable », a-t-elle déclaré à propos de ses collègues de la MLB. « Ils m’ont permis d’acquérir beaucoup de connaissances et d’expérience et ont établi pour moi la norme en matière de culture d’entreprise.

« Tout le monde à la MLB était incroyablement accueillant et instructif et n’aurait vraiment pas pu me rendre plus enthousiaste à l’idée d’entrer sur le marché du travail », a ajouté Cappellett.

​Dans le cadre des exigences de stage du Département de gestion du sport, les étudiants acquièrent chaque été une expérience du monde réel auprès d’organisations de l’industrie du sport. Les stages sont souvent effectués auprès d’équipes sportives professionnelles, de bureaux de ligues, d’entreprises de médias, de départements sportifs universitaires, d’agences de communication et d’organisations à but non lucratif.

Cette expérience d’été de travail dans l’industrie du sport a une immense valeur, a expliqué le professeur adjoint Mark Cryan.

« Le stage est l’une des parties les plus importantes de la majeure en gestion du sport et l’expérience d’Emilia en est un excellent exemple », a déclaré le professeur. « Les stages comme celui d’Emilia offrent à un étudiant une expérience professionnelle de haut niveau et la possibilité de développer des relations avec des gens de l’industrie. Emilia, bien sûr, a fait un travail remarquable lors de son stage. En conséquence, elle a des gens au sein de la Major League Baseball qui savent à quel point elle serait une excellente employée si on lui donnait la chance d’y travailler.