Le jeune d’Arsenal, Emile Smith Rowe, a révélé le seul coéquipier qui l’a aidé à s’installer le mieux dans la première équipe.

Smith Rowe a recommencé pour les Gunners lundi soir alors que les Gunners ont remporté une victoire confortable 3-0 sur Newcastle.

Et le joueur de 20 ans a de nouveau attiré les applaudissements pour sa performance mature, aidant à préparer Bukayo Saka pour le deuxième but d’Arsenal.

On a demandé à l’international anglais de la jeunesse à temps plein s’il y avait un joueur en particulier qui l’avait aidé à s’installer dans les plans de Mikel Arteta.

Et Smith Rowe s’est indigné dans sa réponse, révélant que l’attaquant français Alexandre Lacazette avait joué un rôle important dans son développement.

« Alexandre Lacazette, jouer avec lui en haut, m’aide vraiment », a répondu Smith Rowe. « Il me donne beaucoup de confiance en dehors du terrain et il me parle beaucoup. »

Parlant de la victoire dans son ensemble, Smith Rowe a déclaré qu’il pensait que le résultat reflétait le chemin parcouru par Arsenal depuis leurs luttes plus tôt ce trimestre.

« Nous avons tous beaucoup apprécié car nous nous réunissons en équipe. Nous sommes vraiment heureux de cette victoire », a-t-il déclaré.