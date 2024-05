Emi Martinez offre à Arsenal un espoir dans la course au titre qu’ils auraient déjà gagné avec lui contre David Raya

Emi Martinez a eu une rare soirée de repos pour donner à Arsenal une lueur d’espoir dans une course au titre qu’ils auraient probablement déjà cousue s’il n’avait pas été vendu à Villa il y a quatre ans…

Emi Martinez a agressé Gary Neville immédiatement moins de deux minutes après le début du match. « La façon dont il donne confiance à cette équipe est incroyable », a déclaré Neville avant le coup d’envoi, révélant que Martinez ferait partie de son équipe de Premier League de l’année avant que le « personnage massif » ne perde sans doute le plus gros bruit de tous les meilleurs joueurs. gardien de but cette saison, même si Arijanet Muric de Burnley lui en donnerait pour son argent.

Liverpool est entré sur la gauche d’Aston Villa et le centre de Harvey Elliott a bouclé dans le ventre de Martinez via une déviation, puis hors de son ventre, hors de sa portée et au-dessus de la ligne de but.

Ce fut un choc qui a déclenché des messages « un fois un Gooner, toujours un Gooner » de la part des fans d’Arsenal qui regardaient ce match avec intérêt, car tout sauf une victoire de Villa maintiendrait les Spurs dans la chasse au football de la Ligue des champions avant la visite de Manchester City mardi.

Si quelque chose agace autant les fans d’Arsenal en affirmant qu’ils ont commis une erreur en laissant Unai Emery quitter le club, c’est qu’ils auraient probablement le titre de Premier League dans le sac maintenant s’ils avaient toujours Martinez dans le but au lieu de l’un des pires tirs de la division. bouchons.

Pour éviter de graves grincements de dents et pour notre propre santé mentale, nous nous sentons obligés de souligner que David Raya est à la fois doué pour capter les centres et avec le ballon aux pieds, mais nous nous demanderions s’il est l’équivalent de neuf buts de mieux que Martinez en ces deux facettes supérieures, qui est (ou était avant cette soirée moins impressionnante pour l’Argentin) la différence dans leur capacité à sauvegarder des tirs.

Après avoir marqué un but, Martinez est devenu passeur pour le deuxième but de Liverpool après que Villa ait égalisé grâce à Youri Tielemans. Le gardien de but a laissé une grande partie du but à Joe Gomez, plongeant de très près de son poteau le plus proche pour mettre le doigt sur l’effort passé de l’arrière gauche directement à Cody Gakpo, qui ne pouvait pas rater à deux mètres. Comme l’a admis Neville, déconcerté, dans le studio de Sky Sports à la mi-temps, « il était probablement responsable de celui-là aussi ».

Diego Carlos a manqué d’une manière ou d’une autre à deux mètres de l’autre côté, empêchant Ollie Watkins de devenir le premier joueur de Villa à marquer 20 buts en Premier League au cours d’une saison alors qu’il poussait d’abord Watkins à l’écart avant de frapper le centre de Leon Bailey. directement devant l’attaquant avec le but béant.

Une opportunité de 0,96 xG rejetée dans une mi-temps, Villa a eu le dessus, Watkins ayant brillamment préparé Tielemans pour son but mais ratant lui-même une occasion décente, tandis que Moussa Diaby aurait également dû faire mieux lorsqu’il a été joué par John McGinn.

La défense de Liverpool était au mieux fragile, la presse fonctionnant aussi mal que pendant la majeure partie de la saison dernière pour permettre aux milieux de terrain de Villa de nourrir Bailey, Diaby et Watkins derrière les quatre arrières à volonté.

Bailey et Watkins ont eu un échange houleux après que ce dernier ait vu un but exclu, le premier ayant été pris hors-jeu alors qu’il aurait pu laisser un ballon en profondeur à Diaby pour fournir la passe décisive. Quelques secondes plus tard, Watkins aurait pu être réprimandé de la même manière après avoir tenté une talonnade apprivoisée avec Douglas Luiz bien mieux placé pour marquer. La frustration était palpable parmi les joueurs, les supporters et le manager.

Jarrel Quansah avait donné à Liverpool une avance de deux buts avec un bond extraordinaire et une belle tête au deuxième poteau sur un coup franc d’Elliott. Et il semblait que l’équipe de Jurgen Klopp verrait le match se dérouler relativement confortablement avant quelques minutes pourries pour Alexis Mac Allister.

Le milieu de terrain de Liverpool a mal contrôlé une passe d’Alisson pour permettre au remplaçant de Villa, Jhon Duran, de tirer devant le gardien des Reds, puis Diaby a dépassé Mac Allister avant que la passe largement dépassée du Français n’atteigne Duran et ne rentre dans le filet.

Le doublé tardif du joueur de 20 ans est significatif car cela signifie que tout point perdu par Tottenham permettra à Villa d’accéder en toute sécurité à la Ligue des champions. Un point lors de la dernière journée à Crystal Palace – un défi de taille compte tenu de leur forme époustouflante – peut également suffire même si les Spurs remportent six points, bien que le swing de huit buts requis pour remporter la quatrième place à la différence de buts ne soit pas au-delà du domaine des possibilités. étant donné que l’équipe d’Ange Postecoglou se rendra à Bramall Lane lors de la dernière journée.

Parce que les Spurs doivent maintenant battre Manchester City mardi, c’était le résultat parfait pour Arsenal. Et ils doivent donc à leur ancien compère Martinez – qui se préparerait probablement maintenant pour le défilé des bus à toit ouvert avec ses coéquipiers des Gunners s’il n’avait pas été vendu il y a quatre ans – une dette de gratitude après avoir eu un match hors rare pour offrir à Tottenham un lueur d’espoir dont ils auront besoin contre Manchester City pour ouvrir la porte à la course au titre.

