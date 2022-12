Emi Martinez fait un geste effronté avec son prix Golden Glove

Emiliano Martinez est officiellement le meilleur gardien de but de la Coupe du monde 2022 – mais a encore le temps de montrer son côté fou.

Le gardien de but est connu pour son jeu théâtral lors des tirs au but et après avoir reçu le prix du meilleur gardien du Qatar, il a tenu son trophée Golden Glove à son entrejambe.

Le moment a été capturé devant la caméra avec Gary Lineker faisant un commentaire désinvolte à ce sujet avant de passer rapidement.

Emiliano Martinez avec son Gant d’Or (Crédit image : BBC Sport)

L’Argentine a été de loin la meilleure équipe pendant près de 80 minutes du match, commençant en tête, dominant le ballon et obtenant la percée 23 minutes après. une sanction controversée a été infligée pour une faute sur Angel Di Maria. Naturellement, Lionel Messi – dont tout le monde parlait avant le match – est intervenu fente à la maison à partir de 12 mètres .

Di Maria a été au cœur de tout pour le deuxième but aussi, couronner un beau mouvement d’équipe . La star de la Juventus, de retour dans l’alignement après avoir lutté contre une blessure tout au long du tournoi, s’est convertie pour donner à l’Albiceleste ce qui ressemblait à une avance inattaquable. Didier Deschamps a réagi courageusement, effectuant un double remplacement avant la mi-temps, en éliminant Olivier Giroud et Ousmane Dembele pour Randal Kolo Muani et Marcus Thuram.

Le match semblait terminé, la France semblant particulièrement terne jusqu’à ce que Kylian Mbappe s’apprête à changer de procédure . Nicolas Otamendi a donné un penalty, faisant tomber Kolo Muani, donnant à l’attaquant du PSG l’opportunité de se convertir et de rejoindre un club d’élite de joueurs pour marquer dans plusieurs finales. Moins de 90 secondes plus tard, c’était Mbappe au doublé – se balançant vers le ballon dans un mouvement de ciseaux pour mettre les Bleus au niveau.