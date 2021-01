On a dit à Emi Buendia qu’il devrait rejeter un transfert à Arsenal car il le doit à Norwich de les faire à nouveau promus.

Le meneur de jeu des Canaries a été associé à un passage à Arsenal ce mois-ci après avoir impressionné en Premier League la saison dernière.

Buendia a continué sa belle forme pour aider Norwich à commencer la nouvelle année au sommet du classement du championnat.

Et tandis que l’attrait de rejoindre le projet de Mikel Arteta à The Emirates peut s’avérer trop difficile à refuser, l’ancien attaquant de Norwich Chris Sutton pense que Buendia devrait rester sur place au moins jusqu’à l’été.

«Je pense que le fait que Norwich ait montré une grande loyauté et une grande confiance en lui (le convaincrait de rester)», a déclaré Sutton Programme 606 de la BBC .

«Je pense qu’il jouait dans une équipe espagnole de deuxième division. Ils l’ont fait. Ils l’ont transformé en joueur et lui ont donné le profil qu’il a maintenant.

« Joueur extrêmement talentueux. Tout ce que j’ai à dire, c’est qu’il doit mener à bien cette saison. Il le doit à Norwich City.

«Si j’étais à sa place, je le verrais. Je ramènerais Norwich en Premier League, puis je dirais «merci beaucoup, Norwich City, vous avez été formidable pour moi et j’ai été formidable pour vous». Et puis je continue et tout le monde est content. «