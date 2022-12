Emhoff : “L’épidémie de haine” existe aux États-Unis, ne doit pas devenir la norme

WASHINGTON (AP) – Doug Emhoff, le mari de la vice-présidente Kamala Harris, a déclaré mercredi qu’une montée de l’antisémitisme aux États-Unis montre qu’une “épidémie de haine” existe dans le pays et ne doit pas devenir normale.

Emhoff, qui est juif, a mené une discussion à la Maison Blanche sur la question avec des dirigeants juifs représentant les confessions réformée, conservatrice et orthodoxe. Ils discutaient également des moyens de combattre la haine.

« Il y a une épidémie de haine qui guette notre pays. Nous assistons à une augmentation rapide de la rhétorique et des actes antisémites », a-t-il déclaré. « Soyons clairs : les mots comptent. Les gens ne disent plus à haute voix les parties calmes. Ils les crient littéralement.

Il a dit que de telles attitudes sont dangereuses et ne doivent pas être acceptées.

« Nous ne pouvons pas normaliser cela. Nous avons tous l’obligation de condamner ces actes ignobles », a déclaré Emhoff. “Nous devons tous, nous tous, ne pas rester silencieux.”

Le deuxième monsieur, comme Emhoff est connu, a déclaré qu’il n’y avait ni l’un ni l’autre des deux côtés sur la question. Il est le premier conjoint juif d’un président ou d’un vice-président américain, et est devenu de plus en plus franc sur les préjugés croissants envers les adeptes de la foi juive, et la haine en général, aux États-Unis. Il a dit que ce qui se passait était “douloureux” pour lui.

“Tout le monde, nous tous, devons être contre cela, devons être contre l’antisémitisme”, a-t-il déclaré.

La table ronde, à laquelle ont également participé divers responsables de la Maison Blanche et d’autres responsables, fait suite à une vague de vitriol anti-juif propagée par des personnalités publiques, dont un rappeur célèbre et d’autres personnalités.

L’ancien président Donald Trump a récemment accueilli Nick Fuentes, un suprémaciste blanc négationniste de l’Holocauste, au domicile de Trump à Mar-a-Lago en Floride. Le rappeur Ye – anciennement connu sous le nom de Kanye West – a exprimé son amour pour Adolf Hitler dans une interview. La star du basket Kyrie Irving a semblé promouvoir un film antisémite sur les réseaux sociaux. Les trolls néo-nazis réclament de revenir sur Twitter alors que le nouveau PDG Elon Musk accorde une “amnistie” aux comptes suspendus.

Emhoff a déclaré que la table ronde de mercredi était le début d’une conversation.

“Et tant que j’ai ce microphone, je vais dénoncer la haine, le sectarisme et les mensonges”, a-t-il déclaré.

“Je suis fier de vivre ouvertement en tant que Juif et je n’ai pas peur”, a déclaré Emhoff.

La Maison Blanche a déclaré que les participants à la table ronde comprenaient la Synagogue unie du judaïsme conservateur, Agudath, la Conférence des présidents des principales organisations juives, le Comité juif américain, l’Union orthodoxe, Jewish on Campus, le Conseil national des femmes juives, Hillel, Secure Community Network, Religious Action Center, Anti-Defamation League, Integrity First for America et American Friends of Loubavitch.

Parmi les responsables de la Maison Blanche participants figuraient les hauts conseillers présidentiels Susan Rice et Keisha Lance Bottoms, et Deborah Lipstadt, envoyée spéciale pour surveiller et combattre l’antisémitisme.

Darlene Superville, Associated Press