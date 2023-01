Emhoff dit que la sombre visite d’Auschwitz est la clé du travail sur l’antisémitisme

CRACOVIE, Pologne – Doug Emhoff, le mari de la vice-présidente Kamala Harris, a décrit avoir été profondément ému par une visite “solennelle et triste” à Auschwitz-Birkenau, et a déclaré samedi que c’était une partie importante de son travail de lutte contre l’antisémitisme pour l’administration Biden .

Emhoff est la première épouse juive d’un président ou d’un vice-président américain. Il effectue une tournée de six jours en Pologne et en Allemagne dans le but de faire avancer le travail de l’administration Biden dans la lutte contre l’antisémitisme. Il a décrit l’antisémitisme comme un problème croissant dans le monde et aux États-Unis.