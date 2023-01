Emhoff dit que la sombre visite d’Auschwitz est la clé du travail sur l’antisémitisme

CRACOVIE, Pologne (AP) – Doug Emhoff, le mari du vice-président américain Kamala Harris, s’est dit profondément ému par une visite “solennelle et triste” sur l’ancien site du camp de la mort d’Auschwitz-Birkenau, le décrivant samedi comme un événement important. partie de son travail de lutte contre l’antisémitisme pour l’administration Biden.

Emhoff a déclaré aux journalistes qu’il n’oublierait jamais sa visite émouvante vendredi au mémorial et au musée du site en Pologne, où il a vu des chaussures d’enfants et des cheveux humains dépouillés de personnes avant qu’elles ne soient tuées dans le camp nazi allemand. Quelque 1,1 million de personnes y ont été tuées pendant la Seconde Guerre mondiale, dont environ 90 % de Juifs.

“Je ressens un lien profond avec tous ceux qui ont péri à Auschwitz”, a-t-il déclaré dans son discours d’ouverture lors d’une table ronde à Cracovie sur l’antisémitisme. “Je sais que de nombreux Juifs américains ressentent la même chose.”

Vendredi était le 78e anniversaire de la libération du camp le 27 janvier 1945, avec des célébrations auxquelles le deuxième monsieur s’est joint. Il a rendu hommage aux victimes devant un mur d’exécution et a placé une bougie près des ruines des crématoires où des centaines de milliers de Juifs ont été brûlés après avoir été tués.

Il a suivi cette visite avec d’autres visites qui l’ont aidé à en savoir plus sur le sort tragique des Juifs en Europe. Samedi, il a visité l’usine d’émail Oskar Schindler à Cracovie, où il a vu une exposition sur la “Liste de Schindler”, les 1 000 Juifs sauvés par l’industriel allemand pendant l’Holocauste.

Emhoff est la première épouse juive d’un président ou d’un vice-président américain. Il effectue une tournée de six jours en Pologne et en Allemagne dans le but de faire avancer le travail de l’administration Biden dans la lutte contre l’antisémitisme et d’approfondir les liens avec les partenaires américains.

Il a également visité un nouveau centre géré par l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, où il a été informé de ses efforts pour aider les réfugiés ukrainiens. Emhoff s’est approché d’un groupe de femmes ukrainiennes faisant de l’art et de l’artisanat à une table et leur a dit qu’il voulait leur faire savoir au nom du président et du vice-président des États-Unis que “nous allons soutenir” les Ukrainiens.

Lors de la table ronde au Musée juif de Galice à Cracovie, il a décrit l’antisémitisme comme un problème croissant aux États-Unis et dans le monde.

Il a dénoncé les « soi-disant » dirigeants qui utilisent l’antisémitisme pour promouvoir leurs agendas et ceux qui n’ont pas le courage de les affronter à une époque d’attaques meurtrières contre les communautés juives, de menaces haineuses et de mensonges antisémites.

« Avant, les gens avaient peur de prononcer les vilaines épithètes et de mentir à haute voix. Maintenant, ils les crient littéralement. Nous assistons à une épidémie de haine aux États-Unis et dans le monde », a déclaré Emhoff.

Il n’a cité aucun incident particulier. Mais ces derniers mois, l’ancien président Donald Trump a accueilli Nick Fuentes, un suprémaciste blanc négationniste de l’Holocauste, dans sa maison de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride ; le rappeur Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, a exprimé son amour pour Adolf Hitler dans une interview ; la star du basket Kyrie Irving a semblé promouvoir un film antisémite sur les réseaux sociaux.

Les trolls néo-nazis, quant à eux, réclament de revenir sur Twitter alors que le nouveau PDG Elon Musk accorde une “amnistie” aux comptes suspendus.

Vanessa Gera, L’Associated Press