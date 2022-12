Emhoff accueillera des dirigeants juifs pour discuter de l’antisémitisme

WASHINGTON (AP) – Doug Emhoff, le mari du vice-président Kamala Harris, accueillera des dirigeants juifs cette semaine pour discuter de la montée de l’antisémitisme et des efforts de lutte contre la haine aux États-Unis.

La table ronde de la Maison Blanche de mercredi fait suite à une montée de vitriol anti-juif propagée par un rappeur célèbre, une star de la NBA et d’autres personnalités.

Emhoff est la première personne juive parmi les quatre hauts fonctionnaires – le président, le vice-président et leurs épouses – dans la branche exécutive du gouvernement, et il est devenu de plus en plus franc sur les préjugés croissants envers les adeptes de la foi juive et la haine en général, dans les Etats Unis

“C’est douloureux, ça fait mal”, a déclaré Emhoff vendredi après avoir été interrogé sur la montée de l’antisémitisme lors d’une apparition à la conférence des dirigeants d’État et locaux NewDEAL à Washington.

L’ancien président Donald Trump a récemment accueilli Nick Fuentes, un suprémaciste blanc négationniste de l’Holocauste, au domicile de Trump à Mar-a-Lago en Floride. Le rappeur Ye – anciennement connu sous le nom de Kanye West – a exprimé son amour pour Adolf Hitler dans une interview. La star du basket Kyrie Irving a semblé promouvoir un film antisémite sur les réseaux sociaux. Les trolls néo-nazis réclament de revenir sur Twitter alors que le nouveau PDG Elon Musk accorde une “amnistie” aux comptes suspendus.

Emhoff, dans sa réponse à la conférence, a déclaré qu’il ne voulait pas que ce type de sentiment “se sente normal”.

“Je ne veux pas que les gens pensent, ‘Eh bien, ce ne sont que des mots'”, a-t-il déclaré. «Nous devons tous intervenir et en parler en tant que leaders de vos communautés. Donc, tant que j’aurai ce micro, je continuerai à parler, à parler, et encore, pas seulement à propos de l’antisémitisme, mais à propos de la haine et de rassembler tout le monde.

“Ce n’est pas correct. Ce n’est pas OK », a poursuivi Emhoff. « Nous ne pouvons pas nous taire. On doit repousser. Nous devons parler. Et nous ne pouvons pas rendre cela normal. Nous ne pouvons pas.”

La Maison Blanche n’a pas annoncé lundi quels dirigeants juifs participeront à la table ronde.

Des responsables de la Maison Blanche, dont les hauts conseillers présidentiels Susan Rice et Keisha Lance Bottoms, et Deborah Lipstadt, envoyée spéciale pour surveiller et combattre l’antisémitisme, devaient se joindre.

Darlene Superville, Associated Press