Émeutes françaises: un nouveau rapport détaille des milliers d’arrestations, des centaines d’attaques contre la police depuis que la violence a éclaté

Un nouveau rapport du ministère français de l’Intérieur quantifie les dégâts causés après près d’une semaine de manifestations en réponse au meurtre par la police d’un adolescent d’origine nord-africaine.

Le rapport, obtenu par le journal français Le Parisien, a recensé 5 662 incendies de véhicules et plus de 1 000 bâtiments endommagés.

Depuis que les émeutes ont éclaté pour la première fois mardi, la police a procédé à 3 354 arrestations, dont 1 282 dans la seule région métropolitaine de Paris, selon le rapport.

Plus de la moitié des personnes interpellées n’avaient pas de casier judiciaire et n’étaient pas connues de la police auparavant, a précisé le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. L’âge moyen des personnes arrêtées est de 17 ans.

Entre-temps, il y a eu 254 attaques contre des locaux des forces de l’ordre et plus de 720 personnes ont été blessées, selon le rapport. Plus de 1 000 bâtiments ont été incendiés ou endommagés.

Les troubles ont été les plus graves les soirs de jeudi, vendredi et samedi. Au cours de cette période, il y a eu environ 2 186 arrestations, 3 500 véhicules incendiés et 168 attaques contre les locaux de la police.

Les manifestations se sont calmées au cours des deux dernières nuits alors que davantage de policiers ont été déployés pour réprimer les troubles.

Les troubles, qui semblaient s’atténuer dimanche soir, ont été provoqués par une réaction principalement des adolescents dans les banlieues et les projets de logements urbains contre un État français qui, selon de nombreux jeunes d’origine immigrée, les discrimine régulièrement.

Il y a eu peu de manifestations organisées au-delà d’une marche la semaine dernière pour Nahel, le jeune de 17 ans d’origine algérienne qui a été tué mardi dernier dans la banlieue parisienne de Nanterre. Au lieu de cela, la colère s’est manifestée chez les jeunes ciblant la police, les deux parties utilisant des tactiques de plus en plus agressives.

Le président français Emmanuel Macron rencontrait mardi les maires de 220 villes de tout le pays. Dans toute la France, 34 bâtiments, dont beaucoup sont liés au gouvernement, ont été attaqués de dimanche à lundi.

La semaine dernière, Macron a accusé les médias sociaux de la propagation des troubles et a appelé les parents à assumer la responsabilité de leurs adolescents. Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a déclaré à la radio France Inter que les parents qui abdiqueraient cette responsabilité, « soit par désintérêt, soit délibérément », seraient poursuivis.

