Émeutes françaises: ce qu’il faut savoir alors que des centaines de policiers ont été blessés et des milliers arrêtés à la suite d’une fusillade meurtrière

Les émeutes se sont emparées de la banlieue parisienne et se sont rapidement propagées à d’autres villes de France après la mort d’un jeune de 17 ans lors d’un contrôle routier, mais comment la situation a-t-elle pu devenir si incontrôlable ?

« Ce qui se passe là-bas est la conséquence d’un échec à intégrer la population immigrée musulmane du pays », a déclaré Alan Mendoza, co-fondateur et directeur exécutif de la Henry Jackson Society, à Fox News Digital.

« La France de la légende est très éloignée des réalités quotidiennes de la vie dans une communauté ghettoïsée qui n’a pas les mêmes chances de progresser et de réussir que la population autochtone », a-t-il déclaré. « Les communautés oubliées de France montrent qu’elles ne resteront plus oubliées. »

« La rage frémissante ressentie dans les Banlieues avait juste besoin d’une étincelle pour exploser et est maintenant exploitée par une souche anarchique de la société française qui a toujours accueilli le désordre sous la forme d’émeutes et de pillages. »

Grégory Joron, secrétaire général du syndicat Unite SGP Police FO, a affirmé que la police « n’avait pas vu une telle violence urbaine en 18 ans dans tant de villes en France ».

La police a arrêté l’adolescente, identifiée uniquement comme Nahel M., dans la banlieue parisienne de Nanterre mardi matin. Nahel travaillait comme chauffeur-livreur, mais il s’est arrêté pour parler à deux policiers, qui se sont approchés de son véhicule pour expliquer qu’il avait enfreint les règles de la circulation, a déclaré un procureur.

L’origine exacte de l’incident reste floue, en partie à cause de la contradiction entre les rapports de police et la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux : la police a déclaré que Nahel avait conduit sa voiture sur l’un des policiers, tandis que la vidéo montre l’un des policiers pointant une arme vers lui disant : « Tu vas te prendre une balle dans la tête », selon France24.

Nahel conduisait une Mercedes jaune. Avait deux passagers dans la voiture et pas de permis sur lui à l’époque. Il aurait été placé en détention pour avoir refusé de se conformer à un précédent contrôle routier et devait comparaître devant un tribunal pour enfants en septembre.

L’officier semble alors tirer sur Nahel alors que la voiture s’éloigne soudainement, ne parcourant qu’une courte distance avant de s’écraser, Nahel mourant sur les lieux. La police a placé l’officier fautif en garde à vue et a ouvert une enquête sur des accusations d’homicide volontaire, avec des accusations portées contre lui vendredi.

Nahel, d’origine algérienne et marocaine, n’avait pas de casier judiciaire, selon un avocat de sa famille. Il a joué pour un club de rugby local et faisait partie d’un programme visant à aider les personnes des quartiers défavorisés à obtenir des apprentissages. Nahel envisageait de devenir électricien.

Le président français Emmanuel Macron a fourni une réponse mitigée à la crise, décrivant initialement la fusillade comme « inexplicable » et « impardonnable », mais décriant ensuite les manifestations et blâmant tout, des médias sociaux aux jeux vidéo, pour la violence croissante.

Macron a fait valoir que les plateformes de médias sociaux, notamment TikTok, Snapchat et autres, ont contribué à alimenter les émeutes, en particulier après que les informations personnelles de l’officier qui a tiré sur Nahel ont fini par circuler sur les plateformes. Il a déclaré que son gouvernement travaillerait avec les sites de médias sociaux pour supprimer « le contenu le plus sensible » et identifier les utilisateurs qui « appellent au désordre ou exacerbent la violence ».

La mère de Nahel a accusé la police de réagir violemment à « un visage arabe », attirant l’attention sur la tension sous-jacente entre une population immigrée massive et mal desservie, majoritairement nord-africaine, principalement musulmane, et la police.

Alors qu’il n’avait pas de casier judiciaire, Nahel avait fait l’objet de cinq contrôles de police depuis 2021 et avait refusé d’obtempérer à un ordre d’interpellation. La plupart des interpellations concernaient soit la conduite sans permis ni assurance et l’utilisation de fausses plaques d’immatriculation.

La vidéo, et les témoignages policiers contradictoires qui donnaient l’impression d’une opération de camouflage, ont suscité la colère de certains citoyens français et provoqué les premières manifestations. Les manifestants affirment que la mort est un symptôme du racisme sous-jacent dans les forces de l’ordre françaises, a rapporté le New York Times.

Les manifestants ont violemment affronté la police depuis l’incident, avec un nombre croissant d’arrestations alors que les manifestants ont lancé des pierres et des feux d’artifice sur les policiers, incendié des véhicules et des ordures et dégradé des bâtiments.

Les premières manifestations ont eu lieu à Nanterre, mais le troisième jour, elles s’étaient propagées à d’autres villes, dont Paris proprement dit, Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Lille.

Des émeutiers de Marseille ont cambriolé un magasin d’armes, emportant des fusils de chasse mais ne prenant aucune munition.

Samedi, le président Macron a annulé un voyage en Allemagne pour gérer la crise chez lui malgré sa participation controversée à un concert d’Elton John alors que les protestations et les affrontements violents continuaient de croître.

Il a convoqué une réunion d’urgence de l’Assemblée nationale pour décider comment gérer les manifestations, décidant finalement de déployer 45 000 officiers et véhicules blindés pour tenter de réprimer les manifestations. Au départ, les forces de l’ordre n’ont déployé qu’environ 9 000 agents.

Suite à la réunion d’urgence de jeudi, Macron a qualifié les affrontements « d’absolument injustifiables ».

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a déclaré que 270 personnes avaient été arrêtées vendredi soir, avec un total de 1 300 personnes arrêtées depuis le début des manifestations. Il a poussé à un couvre-feu sur la circulation des bus et des tramways, à partir de 21 heures, pour endiguer le mouvement des manifestants.

Lorsqu’on lui a demandé sur une chaîne d’information télévisée si le gouvernement déclarerait l’état d’urgence, il a répondu : « Tout simplement, nous n’écartons aucune hypothèse, et nous verrons après ce soir ce que choisira le président de la République ».

