Émeutes en France: une nuit plus calme signalée dans tout le pays malgré près de 500 arrestations

Les autorités françaises ont procédé à des centaines d’arrestations au cours de la cinquième nuit de troubles provoqués par la fusillade mortelle par la police d’un jeune de 17 ans, mais des informations provenant de tout le pays ont indiqué que les émeutes étaient beaucoup moins intenses.

Au total, 486 personnes avaient été arrêtées dans tout le pays dimanche à 3 heures du matin, a déclaré le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, ajoutant que le niveau de violence semblait avoir diminué depuis que les émeutes ont éclaté pour la première fois à la suite de la mort de Nahel M dans la banlieue parisienne de Nanterre. Mardi.

« Une nuit plus calme grâce à l’action résolue des forces de sécurité », a tweeté Darmanin tôt dimanche.

Darmanin a déclaré aux journalistes plus tôt que 45 000 membres des forces de sécurité seraient déployés dans la nuit de samedi à dimanche – le même nombre que la veille. Des forces et du matériel supplémentaires ont été envoyés à Lyon, Grenoble et Marseille, qui ont connu d’intenses émeutes vendredi soir.

A Paris et ses régions voisines, où environ 7 000 agents étaient en force, 126 personnes avaient été interpellées dimanche à 1h30 du matin.

La police a renforcé la sécurité sur l’emblématique avenue des Champs-Élysées après un appel sur les réseaux sociaux pour s’y rassembler. La rue, généralement bondée de touristes, était bordée de forces de sécurité effectuant des contrôles ponctuels. Les façades des magasins ont été barricadées pour éviter d’éventuels dommages et pillages.

Le plus grand point d’éclair était à Marseille où la police a tiré des gaz lacrymogènes et a mené des batailles de rue avec des jeunes dans le centre-ville jusque tard dans la nuit. Cependant, à minuit, les autorités de Marseille et de Lyon signalaient moins d’incidents que la nuit précédente, avec respectivement 56 et 21 personnes arrêtées dans les deux villes.

Un véhicule est vu à l’envers à Paris. Photographie : Juan Medina/Reuters

Les autorités locales de tout le pays ont annoncé l’interdiction des manifestations, ordonné l’arrêt des transports publics le soir et certains ont imposé des couvre-feux pendant la nuit.

Samedi, le président Emmanuel Macron a reporté une visite d’État en Allemagne qui devait commencer dimanche pour gérer la pire crise pour son leadership depuis que les manifestations des « gilets jaunes » ont paralysé une grande partie de la France fin 2018. Macron a récemment fait face à des mois de colère et parfois manifestations violentes à travers le pays après avoir fait passer une refonte des retraites.

Nahel, qui avait des parents algériens et marocains, a été abattu par un policier lors d’un contrôle routier. Samedi, amis et famille ont assisté à des funérailles privées pour l’adolescent.

Une grande foule s’est rassemblée devant la mosquée locale et a suivi le cercueil jusqu’au cimetière, beaucoup scandant « Justice pour Nahel ». Les avocats des proches avaient demandé aux journalistes de rester à l’écart de la cérémonie, affirmant que c’était « un jour pour la famille de Nahel » à pleurer « avec discrétion ».

La fusillade de l’adolescent, filmée en vidéo, a ravivé des plaintes de longue date pour violences policières et racisme. Macron a nié l’existence d’un racisme systémique dans les forces de l’ordre françaises.

Un policier dégage la voie aux Champs Elysées. Photographie : Nacho Doce/Reuters

Un policier de 38 ans a été inculpé d’homicide volontaire suite à la mort de Nahel et placé en détention provisoire.

En cinq jours, les émeutiers ont incendié 2 000 véhicules et plus de 200 policiers ont été blessés, a déclaré samedi Darmanin, ajoutant que l’âge moyen des personnes arrêtées était de 17 ans.

Plus de 700 magasins, supermarchés, restaurants et agences bancaires ont été » saccagés, pillés et parfois même incendiés depuis mardi « , a déclaré le ministre des Finances Bruno Le Maire.

Les troubles ont suscité des inquiétudes à l’étranger, la France accueillant la Coupe du monde de rugby à l’automne et les Jeux olympiques de Paris à l’été 2024. La Grande-Bretagne et d’autres pays européens ont mis à jour leurs conseils aux voyageurs pour avertir les touristes de rester à l’écart des zones touchées par les émeutes.

Reuters et l’Agence France-Presse ont contribué à ce rapport