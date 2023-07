Émeutes en France: Macron tiendra une réunion de crise alors que 667 personnes sont arrêtées et que la violence se propage

Emmanuel Macron doit diriger une autre réunion de crise des ministres alors que le gouvernement français s’efforce de contenir une escalade des troubles qui s’est propagée des lotissements à travers le pays au centre des grandes villes après la fusillade policière d’un adolescent plus tôt cette semaine.

Au total, 667 personnes ont été arrêtées dans toute la France jusqu’aux petites heures de vendredi matin, ont indiqué des responsables, alors que la violence se poursuivait dans une troisième nuit d’émeutes déclenchée par la fusillade mortelle par la police d’un jeune de 17 ans d’origine algérienne et marocaine lors d’un trafic. arrêt.

Des feux d’artifice et des projectiles ont été lancés sur la police, des poubelles ont été incendiées et des bus et des dépôts de bus ont été incendiés dans des villes et des villages à travers le pays. Dans certaines villes, des bâtiments publics ont été ciblés. Il y a eu des troubles à Dijon et dans plusieurs villes de Bourgogne, des affrontements dans le centre de Marseille au sud et dans et autour de Lille au nord. Des troubles ont également eu lieu dans des villes comme Rennes et Lyon. Les manifestants se sont affrontés avec la police à Paris, incendiant des poubelles et pour la première fois, il y a eu des pillages de magasins dans le centre de la capitale.

Dans la cité Pablo Picasso à Nanterre – où avait grandi le garçon de 17 ans, Nahel, qui a été abattu par la police – les affrontements avec la police se sont poursuivis toute la nuit.

Au moins trois villes autour de Paris, dont Clamart, Compiègne et Neuilly-sur-Marne, ont imposé des couvre-feux nocturnes complets ou partiels alors qu’un rapport de renseignement de la police divulgué aux médias français prévoyait « une violence urbaine généralisée au cours des nuits à venir ».

Un avocat de l’officier accusé d’avoir tiré sur le jeune de 17 ans connu sous le nom de Nahel M à Nanterre, une banlieue ouest du centre de Paris, a déclaré qu’il avait présenté des excuses à la famille de l’adolescent.

« Les premiers mots qu’il a prononcés étaient de s’excuser et les derniers mots qu’il a prononcés étaient de s’excuser auprès de la famille », a déclaré Laurent-Franck Lienard à BFMTV. « Il est dévasté, il ne se lève pas le matin pour tuer des gens. »

Lienard a déclaré que l’officier avait visé la jambe du conducteur mais qu’il avait été heurté, ce qui l’avait fait tirer vers sa poitrine. « Il a fallu l’arrêter, mais évidemment [the officer] ne voulait pas tuer le chauffeur », a-t-il dit, ajoutant que la détention de son client était utilisée pour tenter de calmer les émeutiers.

Une marche de protestation à Nanterre, la banlieue ouvrière de Paris où Nahel M, 17 ans, a été abattue, a sombré dans la violence jeudi. Photographie : Agence Anadolu/Getty Images

L’officier de 38 ans a été mis jeudi en examen pour homicide volontaire, l’équivalent dans les juridictions anglo-saxonnes d’une inculpation.

Le procureur de la République de Nanterre, Pascal Prache, a déclaré jeudi que Nahel était mort d’un seul coup dans le bras gauche et la poitrine alors qu’il prenait la fuite après avoir été interpellé par la police. L’officier a déclaré qu’il avait ouvert le feu parce qu’il craignait que lui et son collègue ou quelqu’un d’autre ne soient heurtés par la voiture, selon Prache.

« Le procureur de la République considère que les conditions légales d’utilisation de l’arme ne sont pas remplies », a déclaré Prache.

Nahel était connu de la police pour avoir précédemment omis de se conformer aux ordres de contrôle de la circulation, a déclaré Prache.

Les médias locaux ont rapporté que 420 personnes avaient été arrêtées vendredi à 3h30 du matin, citant des chiffres du ministère de l’Intérieur, après que 40 000 policiers aient été déployés à travers le pays, soit près de quatre fois le nombre mobilisé mercredi.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, qui a appelé à « soutenir nos policiers, gendarmes et pompiers qui font un travail courageux », a été photographié par les médias français à la préfecture de police de Paris aux premières heures de vendredi.

À Nanterre, des manifestants ont incendié des voitures, barricadé des rues et lancé des projectiles sur la police après qu’une veillée pacifique et une marche dirigée par la mère de Nahel ont sombré dans la violence.

Les manifestants ont gribouillé « Vengeance for Nahel » sur les bâtiments et, alors que la nuit se déroulait dans une banque, le feu a été incendié avant que les pompiers ne l’éteignent et qu’une unité de police d’élite ne déploie un véhicule blindé.

A mesure que la nuit avançait, de violentes échauffourées entre émeutiers et forces de l’ordre éclataient également à Lille, Toulouse, Marseille, Lyon, Pau et Montpellier.

Dans le centre de Paris, les magasins Nike et Zara ont été vandalisés et pillés, a rapporté Le Monde, avec 14 arrestations. De nouvelles arrestations ont eu lieu après que des vitrines ont été brisées le long de la célèbre rue commerçante de Rivoli.

A Montreuil, banlieue est de la capitale, des centaines de jeunes ont attaqué des commerces dont une pharmacie et un McDonald’s, tandis que des poubelles ont été incendiées devant la mairie. La police a tiré des gaz lacrymogènes en réponse.

Dans la ville ouest de Nantes, une voiture a été conduite à travers les barrières métalliques d’un magasin Lidl, qui a ensuite été également pillé, a rapporté Le Parisien.

À Vaulx-en-Velin, une banlieue de l’est de la ville de Lyon, des jeunes ont maintenu un « barrage constant et lourd » de feux d’artifice sur la police, ont rapporté les médias locaux, tandis qu’une douzaine de voitures ont été incendiées à Sevran, au nord-est de Paris.

Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré de nombreux incendies à travers le pays, notamment dans un dépôt de bus dans la banlieue nord de Paris et dans un tramway attaqué à Lyon.

Des voitures ont été incendiées lors d’une troisième nuit d’émeutes à Nanterre. Photographie : Aurélien Morissard/AP

Dans la ville de Lille, au nord-est, la mairie a déclaré qu’il y avait « beaucoup de pillages » de magasins et de supermarchés.

Une mairie du quartier de Wazemmes et une école élémentaire de Moulins ont été incendiées, tandis que dans la commune voisine de Roubaix les pompiers se sont précipités de brasier en brasier tout au long de la nuit, rapporte l’AFP, avec des bâtiments incendiés dont un hôtel, un grand bureau immeuble et centre social .

À Marseille, deuxième ville de France, la police a tiré des grenades lacrymogènes lors d’affrontements avec des jeunes dans le haut lieu touristique du Vieux Port, a rapporté le principal journal de la ville, La Provence.

Au moins 10 personnes ont également été interpellées dans deux quartiers bruxellois après des émeutes que la police a imputées à la fusillade.

Macron avait tenu jeudi une réunion de crise matinale avec les hauts ministres après la deuxième nuit de troubles et d’émeutes à travers la France. « Les dernières heures ont été marquées par des scènes de violence contre des commissariats mais aussi des écoles et des mairies, et donc des institutions de la république – et ces scènes sont totalement injustifiables », a déclaré Macron.

Mercredi, le président avait également appelé au calme, estimant que la mort de Nahel était « inexplicable et inexcusable ». Ses propos étaient d’une franchise inhabituelle dans un pays où les hauts responsables politiques hésitent souvent à critiquer la police, compte tenu des préoccupations des électeurs en matière de sécurité.

Des groupes de défense des droits allèguent un racisme systémique au sein des forces de l’ordre, une accusation que Macron a précédemment niée. « Nous devons aller au-delà de dire que les choses doivent se calmer », a déclaré Dominique Sopo, responsable du groupe de campagne SOS Racisme.

