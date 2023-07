Émeutes en France: Macron convoque une réunion de crise à la suite de violences et de pillages après qu’un adolescent a été abattu par la police – dernières mises à jour

Les évènements clés il y a 1h Introduction Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

il y a 15 mois 04.28 HAE Les politiciens conservateurs et d’extrême droite ont exhorté le gouvernement à déclarer l’urgence, ce que le Premier ministre, Elisabeth Borne, et le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, ont jusqu’à présent déclaré ne pas vouloir faire. Le président du parti conservateur Les Républicains, Eric Ciotti, a été le premier à émettre la demande jeudi et vendredi le Rassemblement national d’extrême droite de Marine Le Pen a emboîté le pas. Le député et porte-parole du parti, Sébastien Chenu, a déclaré qu’un couvre-feu devrait d’abord être imposé dans certains quartiers où la violence avait été particulièrement extrême. « Nous appelons à un couvre-feu dans un premier temps, puis à l’imposition d’un état d’urgence total et à la mobilisation de toutes les forces de l’ordre du pays », a déclaré Chenu à la télévision LCI, ajoutant que les autorités n’avaient « pas réussi à reprendre le contrôle ». » jeudi soir. 🔴 Troisième nuit d’émeutes 🗣️ « L’Etat n’a pas repris le contrôle. La nuit d’hier soir a été bien pire qu’avant-hier. » Sebastien Chenu (@sebchenu) qui demandent l’instauration de l’état d’urgence | @mchantrait ▶️ Dans #LesMatinsLCI #emeutes #Nanterre pic.twitter.com/xig3cSnpBz — LCI (@LCI) 30 juin 2023 Eric Zemmour, le polémiste d’extrême droite anti-immigration qui a fait une course très médiatisée à la présidence française l’année dernière, a fait écho à la demande vendredi. Zemmour a déclaré à la radio Europe1 que le gouvernement devrait « réprimer férocement » les émeutes, les décrivant comme le « début d’une guerre civile, une guerre ethnique ». L’état d’urgence en France peut être déclaré « en cas de danger imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ». Il permet au gouvernement de restreindre la libre circulation, notamment en ordonnant la fermeture de certains lieux publics et en interdisant les manifestations.

il y a 44 mois 03h59 HAE Elisabeth Borne, la première ministre française, a qualifié la violence « d’intolérable et d’inexcusable » et a réaffirmé dans un tweet son soutien aux policiers, gendarmes et pompiers qui « s’acquittaient de leur devoir avec courage ». Ce matin à Matignon avec les ministres pour faire le point sur les violences et exactions de la nuit. Les actes commis sont insupportables et inexcusables. Mon soutien et ma confiance renouvelés aux policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers qui assurent leur mission avec courage. pic.twitter.com/yL7BnwNwxw — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) 30 juin 2023 Le ministre des Transports, Clément Beaune, a indiqué à la radio RMC que les transports en commun de la région parisienne seraient fortement perturbés vendredi. Il n’a pas exclu une autre fermeture anticipée du réseau, dont certaines parties ont été fermées à 21 heures jeudi. Des bus et des tramways ainsi que des dépôts de transports en commun figuraient parmi les cibles des émeutiers dans plusieurs villes, avec 12 bus incendiés et détruits dans un dépôt à Aubervilliers, juste au nord de Paris, et un tramway incendié à Lyon.



il y a 52 mois 03h50 HAE L’adolescent dont la mort mardi a déclenché les émeutes était un enfant unique « bien aimé » élevé par une mère célibataire, qui étudiait pour obtenir un certificat d’électricien. Selon les médias français, Nahel M vivait toujours avec sa mère, Mounia, dans le quartier du Vieux-Pont à Nanterre, à environ 15 km du centre de Paris. En 2021, il s’était inscrit à un cours menant à une qualification électrique au lycée Louis Blériot à Suresnes, mais aurait abandonné et gagnait sa vie en faisant des livraisons et en travaillant dans un fast-food. Le président d’un club de rugby associatif le décrit comme « un gamin qui avait vraiment envie de s’épanouir, de s’intégrer professionnellement et socialement ». Le procureur, Pascal Prache, a déclaré que Nahel, qui est trop jeune pour détenir un permis de conduire complet en France, était connu de la police pour avoir précédemment omis de se conformer à une ordonnance d’arrêt de la circulation, et les médias français ont déclaré qu’il avait également été impliqué dans plusieurs d’autres affrontements antérieurs avec la police. Selon BFM et d’autres médias, il a été interpellé samedi dernier après avoir désobéi à un contrôle routier et notifié qu’il comparaîtrait devant un tribunal de la jeunesse en septembre. Vous pouvez en savoir plus sur Nahel dans ce profil : Un garçon abattu par la police française était un « enfant bien-aimé » avec un « réel potentiel » En savoir plus



il y a 1h 03h40 HAE Le ministère français de l’Intérieur a déclaré que 249 policiers et gendarmes avaient été blessés lors des émeutes de jeudi soir, qui plutôt que des batailles rangées entre manifestants et policiers ont été marquées par le pillage de magasins et des attaques contre des bâtiments publics. Des succursales phares de Nike et Zara ont été pillées à Paris, ont rapporté des médias français, tandis qu’entre autres incidents, un commissariat de la ville pyrénéenne de Pau a été touché par un cocktail Molotov et une école primaire et un bureau de district incendiés à Lille. Au total, 40 000 agents avaient été déployés, dont 4 000 en région parisienne. Le ministère a déclaré qu’aucun n’avait subi de blessures graves.

