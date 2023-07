Émeutes en France : les procureurs ouvrent une enquête sur la mort d’un homme « probablement causée par une balle en caoutchouc dans la poitrine » | Nouvelles du monde

Le parquet français a ouvert une enquête sur la mort d’un homme lors d’émeutes à Marseille.

Le jeune homme de 27 ans a été touché par un projectile « flash-ball » au moment des émeutes de la ville samedi, a indiqué mardi le parquet de Marseille.

Les émeutes ont suivi la fusillade mortelle d’un jeune de 17 ans Nahel Merzouk lors d’un arrêt de la circulation dans Paris banlieue de Nanterre la semaine dernière.

Les procureurs ont déclaré que la cause du décès de l’homme à Marseille était un arrêt cardiaque, probablement causé par un violent choc à la poitrine d’une balle en caoutchouc – du type utilisé par la police anti-émeute.

Image:

Émeutiers à Marseille. Photo : Reuters/Instagram @szin___





Cependant, ils n’ont pas précisé qui a tiré ou possédé le pistolet « flash-ball » – qui est conçu pour être non létal.

Les procureurs ont déclaré qu’il n’était pas possible de déterminer où se trouvait l’homme ou s’il avait pris part aux émeutes lorsqu’il a été abattu.

En savoir plus:

À l’intérieur des jungles de béton où l’extrême pauvreté a peut-être alimenté les émeutes

Un émeutier « révolté » par la fusillade mortelle d’un garçon par la police prévient que la violence à Paris pourrait revenir

L’homme est mort dans la nuit du 1er au 2 juillet – alors que quelque 45 000 policiers étaient dans les rues avec des unités d’élite spécialisées, des véhicules blindés et des hélicoptères amenés pour renforcer la France trois plus grandes villes, Paris, Lyon et Marseille.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:33

Pourquoi les gens se révoltent-ils en France ?



À Marseille, la police a tiré des gaz lacrymogènes et mené des batailles de rue avec des jeunes dans le centre-ville jusque tard dans la nuit.

Quelque 2 400 personnes ont été arrêtées depuis le début des affrontements mardi dernier.