Émeutes en France: la violence et les pillages s’apaisent à Nanterre et à Paris – mais c’est un calme précaire | Nouvelles du monde

Dans leur file de fourgons anti-émeute, les policiers étaient prêts en bordure de Nanterre.

Ils ont été délibérément postés loin du centre du quartier à l’ouest de Paris – ils savent qu’ils ne peuvent plus y entrer sans provoquer encore plus de confrontation.

C’est ici qu’un de leurs collègues a été abattu Nehal Merzouk, 17 ans mardi dernier matin.

Dernières émeutes en France : La police monte la garde à Marseille

Image:

Nahel Merzouk





Au cours du week-end, la violence et les pillages ont diminué ici et à travers Parismais c’est un calme précaire.

De petits groupes de jeunes guetteurs flânent encore aux abords du centre de Nanterre qui est jonché de véhicules incendiés et de tarmac brûlé sur les routes.

Image:

‘Pas de justice, pas de paix’ peint sur un cube à Nanterre





Ils surveillent tous ceux qui s’aventurent, gardant leur communauté.

Aux premières heures de lundi, nous avons vu la police armée surveiller la situation à distance.

Image:

La police devant l’Arc de Triomphe samedi





Ils n’entraient pas à moins qu’ils n’en aient vraiment besoin – espérant probablement l’appel de La grand-mère de Nehal que la violence cesse serait l’un des moyens les plus efficaces d’étouffer les flammes du mécontentement.

Pour l’instant, au moins, cela semble avoir eu un effet.

En savoir plus:

Environ 45 000 policiers et paramilitaires déployés à travers la France

Une voiture en feu utilisée lors d’un raid bélier contre la maison du maire

La « double discrimination » et le racisme alimentant les pillages et le vandalisme à grande échelle

Les hordes de jeunes qui se sont rassemblés dans le centre de Paris samedi soir vêtus de noir avec des couvre-visages étaient introuvables dimanche.

Les escouades de motocyclistes de la police étaient prêtes à intercepter à nouveau les fauteurs de troubles mais ont connu une nuit beaucoup plus calme.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:15

« Ils utilisent Nahel comme prétexte »



Le véhicule canon à eau était garé juste à côté des Champs Elysées, ses réservoirs restaient pleins.

Le présence policière massive à travers la France semble fonctionner – ils réaffirment une certaine autorité, mais tout semble si fragile.

Image:

Des phrases écrites sur les murs à Nanterre





Une autre erreur ou un moment d’erreur de calcul de la part d’un seul policier pourrait tout raviver.

Les cicatrices de la semaine dernière sont profondes, le nettoyage et la reconstruction prendront des mois, mais les divisions de longue date qui sous-tendent tout cela ne vont nulle part.