Émeutes en France: la tante d’un adolescent abattu par la police à Paris plaide pour la fin des violences et des pillages

Dans un entretien sincère avec L’indépendant.

Hatifa, qui a eu 47 ans samedi, le jour des funérailles de son neveu, a décrit Nahel Merzouk, 17 ans, comme un « ours en peluche aimant » qui avait de grandes ambitions, aimait écrire des paroles de rap et était « dévoué » à sa mère.

Elle a déclaré que la famille – d’origine algérienne et marocaine – avait été bouleversée par la réaction nationale et mondiale à son assassinat la semaine dernière par un policier lors d’un contrôle routier dans la banlieue ouest de Paris.

Des milliers de personnes sont descendues dans les rues à travers le pays, appelant à la fin de l’impunité et de la discrimination policières après qu’une vidéo de l’incident a été partagée en ligne.

Mais il a également déclenché la violence avec plusieurs villes incendiées alors que des pillards ont saccagé des dizaines de magasins et incendié des milliers de véhicules, selon le ministère de l’Intérieur.

Dimanche matin, un groupe d’émeutiers a perquisitionné le domicile d’un maire de la banlieue parisienne, incendié la voiture et lancé des feux d’artifice sur sa femme et ses jeunes enfants.

« Je demande que la violence cesse. Je ne veux pas que les gens se blessent. La famille est tout à fait contre la violence », a déclaré Hatifa, elle-même mère de quatre enfants. L’indépendant.

« Nous savions que le meurtre de Nahel aurait un certain impact, mais pas autant. Je pense qu’il y a des manifestations de masse parce que tant de mères, comme ma sœur, en ont assez d’avoir peur tout le temps.

Elle a déclaré que la famille était « très reconnaissante » pour le soutien mondial, qui les avait aidés à faire face à un « profond chagrin ».

« Mais j’espère que la mort de Nahel va déclencher une sorte de changement qui signifie que cela ne se reproduira plus », a-t-elle ajouté. « À la fin de la journée, un adulte a tiré sur un bébé. »

Nahel s’est fait tirer dessus par un policier lors d’un contrôle routier dans la banlieue ouest parisienne. L’auteur de la fusillade a justifié son action en disant que l’adolescent avait refusé d’obtempérer et que la police avait déclaré qu’il était « connu » d’eux.

Mais l’incident a été filmé sur un téléphone portable et a montré que Nahel s’éloignait des officiers avant que l’un d’eux ne lui tire dessus. Sa famille pense qu’il était probablement terrifié, qu’il a paniqué et qu’il est parti. Le médiateur français des droits de l’homme a ouvert une enquête sur le meurtre et l’officier impliqué a été inculpé d’homicide.

Indignée par le meurtre et les efforts apparents de la police pour dépeindre Nahel comme une adolescente troublée recherchée par la loi, des milliers de personnes sont descendues dans la rue à travers le pays. Mais cela a dégénéré en violence dans de nombreux domaines.

Emmanuel Macron, confronté au défi le plus sévère à ce jour pour sa présidence, a déployé 45 000 officiers, dont des unités d’élite antiterroristes, dans le but de mettre fin aux troubles. Les syndicats de police, quant à eux, ont déclaré être « en guerre » contre « des hordes sauvages de vermine ».

Plus de 3 000 personnes ont maintenant été arrêtées à travers le pays, avec des couvre-feux imposés et des transports publics réduits alors que des batailles de rue ouvertes faisaient rage entre les manifestants et la police et que les pillages devenaient monnaie courante.

Hatifa a déclaré que la colère dans les banlieues privées de leurs droits – ou banlieues urbaines – couvait depuis un moment à cause du problème endémique de la discrimination dans les forces de police.

Les jeunes, dont Nahel, sont régulièrement arrêtés par la police, une action qui les effraie et exacerbe les tensions, a-t-elle ajouté. « Je n’ai pas toutes les réponses pour résoudre ce problème. Le racisme et la discrimination au sein de la police doivent cesser. Je sais que les policiers sont au bout du rouleau et déchargent leur frustration sur les jeunes.

« Mais il faut que ça s’arrête, les jeunes n’aiment pas la police, la police devrait nous défendre et non nous tuer », a-t-elle ajouté.

Les mots d’Hatifa font écho à ceux de la grand-mère de Nahel qui a également appelé au calme dans une interview à la chaîne de télévision française BFMTV dimanche. « Ne cassez pas les vitres, ne détruisez pas les écoles, ne détruisez pas les bus. Arrêtez, ce sont des mamans dans les bus, ce sont des mamans qui marchent dehors », a supplié la grand-mère.

«Nahel est mort. Ma fille n’a eu qu’un enfant, elle est perdue, c’est fini, ma fille n’a plus de vie. Et ils m’ont fait perdre ma fille et mon petit-fils.

Hatifa a déclaré que toute la famille était préoccupée par la santé mentale de la mère de Nahel, Mounia, qui a été propulsée sous les projecteurs internationaux.

« Ma sœur se concentre entièrement sur la perte de son fils, son fils unique. J’ai peur qu’elle puisse faire une erreur dans sa solitude et sa solitude quand cela se calmera », a-t-elle ajouté.

L’officier qui a tiré sur Nahel a été placé en garde à vue, ce que des professeurs de droit pénal français ont déclaré L’indépendant était sans précédent. Mais beaucoup, y compris la famille, craignent qu’il ne soit encore libéré.

Nahel est le 16e conducteur à être abattu à un arrêt de la circulation depuis le début de 2022, ont déclaré des experts L’indépendant. La différence cette fois-ci, c’est qu’elle a été filmée.

Hatifa s’est dit préoccupé par l’impunité au sein des forces de police et espère que l’officier, qui a été arrêté pour homicide, sera reconnu coupable et emprisonné.

«Ce serait un désastre si, après tout ce qui s’est passé, rien ne changeait et que cette personne repartait libre. Les jeunes de mon quartier vont en prison pour beaucoup moins cher », a-t-elle déclaré d’une voix tremblante.

« Nous n’avons pas demandé à un policier de se réveiller un matin et de tirer une balle dans le cœur de mon neveu.

« Je ne peux pas respirer la nuit – je n’ai jamais ressenti une telle douleur. Nahel n’a jamais fait de mal à personne.