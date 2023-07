Franc Attali a perdu 100 000 euros (86 000 £) en une nuit, sa boutique parmi des dizaines à Marseille cambriolée par des émeutiers.

« Le magasin était plein de marchandises, maintenant il est complètement vide », dit-il en me faisant visiter.

Be Weep est généralement plein de vêtements et de chaussures. Maintenant, les étagères en verre ont été complètement nettoyées et la fenêtre avant a été brisée.

Un mouchoir ensanglanté, potentiellement utilisé pour essuyer les coupures d’un émeutier après qu’il ait brisé la vitre, est enroulé près de la porte.

Des gangs se sont déchaînés dans la deuxième ville de France tout au long de la nuit de vendredi et du samedi matin.

Leur but – apparemment le vol et la destruction. Leur cible – tout ce sur quoi ils pouvaient mettre la main.

Le magasin de Franc a été touché deux fois. Après avoir nettoyé le magasin vendredi soir, les pillards sont revenus samedi à 5 heures du matin et ont vidé la réserve du rez-de-chaussée.

Il pense que les manifestations qui ont commencé après la mort d’un adolescent abattu par la police se sont transformées en autre chose.

« La mort de Nahel est très triste mais ce n’est qu’un prétexte, un prétexte pour cambrioler des magasins », me dit-il.

Des magasins de créateurs aux magasins indépendants, tous sont des cibles. En passant devant une succursale de Louis Vuitton, nous voyons des ouvriers monter à bord.

Il n’a pas l’air endommagé, mais ils ne prennent clairement aucun risque.

Plus de 1 300 personnes ont été arrêtées au cours d’une quatrième nuit de violentes manifestations dans tout le pays à la suite la mort de Nahel Merzouk, 17 ansqui a été abattu par la police lors d’un contrôle routier dans un Paris banlieue mardi.

En plus des vols, les troubles de vendredi ont créé une complication supplémentaire pour les autorités après que des pillards ont volé des fusils de chasse. Maintenant, des armes volées flottent dans la ville avec des biens volés.

Une habitante de Marseille, une mère appelée Jenny, a déclaré à Sky News qu’elle blâmait le gouvernement pour les troubles. Elle estime que le manque d’opportunités, la pauvreté et la ghettoïsation de la population migrante marseillaise ont attisé la colère.

Image:

Photo : Jessica Sestili





« Le gouvernement a tout fait pour en arriver là car ils ont mis tous ces jeunes et leurs parents dans la « cité » [estates] et après, ils ne sont pas contents, alors ils veulent venir ici et tout casser. »

Jenny dit qu’elle s’attend à une répétition de la violence tout au long du week-end.

Pour y faire face, les transports en commun sont arrêtés à 18 heures, les parkings sont fermés et des policiers supplémentaires et des camions blindés ont été envoyés en renfort.

Mais pour certains, ce ne sont que des sparadraps politiques. Ils peuvent mettre fin à la violence – mais ne guériront pas les blessures sociales les plus profondes de la France.