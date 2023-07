Émeutes en France: la grand-mère d’un adolescent abattu par la police appelle au calme alors que 3 000 personnes sont arrêtées pendant les troubles | Nouvelles du monde

La grand-mère de l’adolescent dont la mort a déclenché des émeutes dans toute la France a lancé un appel au calme, le nombre total d’arrestations ayant dépassé les 3 000.

Nadia a accusé les émeutiers d’utiliser la mort de son petit-fils comme « excuse » pour se livrer à la violence et au pillage.

Nahel Merzouk17 ans, a été abattu par la police lors d’un contrôle routier mardi.

Elle a déclaré à la chaîne française BFM TV: « Heureusement, la police est là. Les gens qui détruisent, je leur dis d' »arrêter ». Ils utilisent Nahel comme excuse.

« Je suis fatigué, je n’en peux plus, je ne peux plus dormir, j’ai éteint la télé, j’ai tout éteint, je ne veux plus écouter ça. »

Image:

Nahel Merzouk, 17 ans, a été tuée par balle mardi





Plus de 3 000 personnes ont été arrêtées depuis mardi, après six nuits de manifestations violentes à travers la France.

Cependant, les troubles semblent se calmer, le taux d’arrestations chutant de façon spectaculaire, passant de 719 samedi à seulement 78 dimanche.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





4:04

France : La 6ème nuit de troubles ?



Des centaines de policiers et de pompiers ont été blessés dans les violences, bien que les autorités n’aient pas précisé combien de manifestants ont été blessés.

Le président Emmanuel Macron a tenu une réunion de sécurité avec le Premier ministre Elisabeth Borne, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti dimanche soir. Il n’a pas tenu de conférence de presse ni publié de déclaration.

Image:

Le président Emmanuel Macron, au centre, préside une réunion d’urgence du gouvernement. Image : AP





Ailleurs, des émeutiers ont incendié des voitures et pillé des magasins et ont pris pour cible des mairies, des commissariats de police et des écoles.

Le maire de L’Hay-les-Roses, une banlieue de la périphérie parisienne, a condamné les manifestants qui ont percuté son domicile avec une voiture en feu dimanche.

Image:

Une voiture incendiée est retirée de la scène





Vincent Jeanbrun, qui n’était pas chez lui à ce moment-là, a déclaré que sa propriété avait été « pillée » et incendiée pendant que sa femme et ses deux enfants, âgés de cinq et sept ans, dormaient.

Sa femme s’est cassé la jambe et l’un des jeunes a été blessé alors qu’ils fuyaient le bâtiment par le jardin arrière. M. Jeanbrun l’a qualifié de « tentative d’assassinat d’une lâcheté indicible ».

Image:

Un pompier français éteint une voiture en feu lors de la cinquième nuit de manifestations





M. Jeanbrun a déclaré au Premier ministre français que sa femme avait été opérée et faisait face à une rééducation de trois mois.

Une affaire de tentative de meurtre a été ouverte après que les enquêteurs ont découvert un accélérateur de flamme dans la voiture.

Des officiers à Marseille ont tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants samedi, alors que des images de Sky News montraient des foules se dispersant dans les instants suivant le déploiement de la substance par des officiers.

Le meurtre de l’adolescent a déclenché des tensions de longue date entre la police et les jeunes dans des projets de logement qui luttent contre la pauvreté, le chômage et la discrimination raciale.

Image:

Fleurs sur la place Nelson Mandela à Nanterre





Des funérailles pour Nahel ont eu lieu à Nanterre samedi après-midi, avec la famille et les amis regardant un cercueil ouvert avant qu’il ne soit emmené dans une mosquée pour une cérémonie et plus tard un enterrement.

En savoir plus:

Un témoin dit que la police a menacé un adolescent avant d’être tué par balle

Nouveaux conseils émis pour les voyageurs britanniques en France

La spirale de la crise a posé un défi au leadership de M. Macron et il a été contraint de reporter son voyage en Allemagne et de quitter un sommet européen plus tôt.

L’officier qui a tiré sur Nahel a fait l’objet d’une enquête officielle pour homicide volontaire et est incarcéré en détention préventive.

Dans le système judiciaire français, être placé sous enquête formelle équivaut à être inculpé au Royaume-Uni.