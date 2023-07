Colère, ressentiment, chagrin – tel est le message de Marseille.

Dans la deuxième ville de France, des frustrations profondes se sont transformées en pillages et vandalisme.

Kaouther Ben Mohamed se bat pour de meilleurs droits pour les pauvres. Elle dit que la destruction ici est triste, mais ce n’est pas surprenant étant donné la frustration que ressentent de nombreux habitants.

« Il y a une double discrimination à Marseille par rapport au reste de la France », dit-elle.

« Le premier c’est la couleur de ta peau et ton nom de famille. Le deuxième c’est l’endroit où tu habites. Pour les gens qui s’appellent Sofiane ou Mohammed, c’est plus difficile de vivre dans un quartier populaire, d’avoir accès aux écoles, au logement et de trouver un travail . »

La pauvreté, le racisme et la drogue font que les affrontements avec la police ne sont pas rares ici, mais ce pillage généralisé est une escalade et un signe inquiétant.

Les dégâts s’aggravent parce que la violence a pénétré le cœur de la ville plutôt que d’être contenue dans les quartiers pauvres des périphéries et cela témoigne du niveau de colère que les gens ressentent.

« La mort de Nahel a été la goutte d’eau pour les gens des quartiers populaires et pour les jeunes parce qu’il y a tellement d’autres Nahels, il y a tellement d’autres violences policières », explique Kaouther.

Et donc, cette semaine, la foule est revenue dans les rues, sans se laisser décourager par les gaz lacrymogènes et les balles en caoutchouc.

Image:

Nahel Merzouk a été tué par balle par la police





Nous avons vu certains se moquer de la police avec défi, tenant des fusées éclairantes en l’air.

En marge, on a vu des jeunes allumer des feux, brûler tout ce qu’ils pouvaient trouver ou déchirer des panneaux de signalisation comme armes de fortune.

Alors que beaucoup semblaient motivés juste pour créer des problèmes, d’autres étaient venus avec un message comme Hamza, qui dit : « La police en France est raciste ».

Il dit que la violence est une réaction violente après des années de racisme et de discrimination policière.

« Il y a beaucoup de pillages ici en France, parce que qu’est-ce qu’ils [the police] faire? Ils nous tirent dessus et les gens pillent pour se venger », m’a-t-il dit.

« Quand tu vis dans un quartier en France, ils te frappent. C’est tout le temps pareil… Ils te frappent, ils te volent tout ce que tu as et puis ils te mettent à la porte. C’est pareil si t’es arabe, noir , ou chinois. C’est toujours pareil », a-t-il dit.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:55

Les réseaux sociaux sont « importants » pour les manifestations



En savoir plus:

Une voiture en feu utilisée lors d’un raid bélier contre la maison du maire lors d’une « tentative d’assassinat »

Les Champs Elysées ont été sauvés du pillage – mais seulement par une démonstration de force massive

Vendredi, le bureau des droits de l’homme a appelé la France à lutter contre le racisme dans la police.

« C’est le moment pour le pays de s’attaquer sérieusement aux problèmes profonds de racisme et de discrimination dans l’application des lois », a déclaré la porte-parole Ravina Shamdasani.

La France a rejeté l’accusation.

Juste après avoir parlé à Hamza, nous avons vu la police traîner brutalement un manifestant au sol et l’arrêter devant une foule furieuse.

Des scènes comme celle-ci n’aideront pas à instaurer la confiance, mais une vidéo qui serait apparue montrant des émeutiers en train de piller une vingtaine de voitures ne le fera pas non plus.

La fusillade d’un adolescent a déclenché les troubles à Marseille.

Maintenant, des divisions tenues de longue date continuent de l’alimenter.