Émeutes en France : « Je vais te mettre une balle dans la tête » – Un témoin affirme que la police a menacé un adolescent avant de tirer mortellement | Nouvelles du monde

Un jeune homme qui se trouvait dans la voiture avec le jeune de 17 ans abattu par un policier en France, déclenchant des troubles à travers le pays, a partagé son histoire pour « établir la vérité ».

Le meurtre de Nahel Merzouk a enflammé des tensions qui couvaient depuis longtemps entre la police et les jeunes des HLM en France, aux prises avec la pauvreté et le chômage.

Il a été abattu à l’heure de pointe mardi matin alors qu’il conduisait une voiture à Nanterre, une petite ville à la périphérie de Paris.

Un passager de la voiture a publié une vidéo sur les réseaux sociaux disant vouloir « établir la vérité… car il y a beaucoup de mensonges sur les réseaux sociaux ».

En disant vouloir « vous raconter l’histoire de A à Z », le jeune homme explique qu’ils ont emprunté la Mercedes et décidé d’aller faire un tour en voiture dans Nanterre, ajoutant : « Nous n’étions sous l’emprise ni d’alcool ni de drogue. »

Image:

Nahel Merzouk a été tuée dans la fusillade





Ils roulaient dans la voie réservée aux bus lorsqu’ils ont remarqué des motos de police qui les suivaient avec des feux clignotants et ont arrêté la voiture.

Il raconte qu’un officier s’est approché de la vitre de la voiture et a dit à Nahel de la baisser avant de dire : « Coupe le moteur ou je te tire dessus ».

Le jeune homme affirme que l’officier a alors frappé Nahel avec la crosse de son arme, puis le deuxième officier est arrivé et a également frappé Nahel avec la crosse de son arme.

En savoir plus:

Des pillards pénètrent dans une armurerie alors que plus d’un millier d’arrestations ont lieu la quatrième nuit de violence

Macron fait face à un contrecoup après avoir assisté au concert d’Elton John pendant les émeutes

Pourquoi y a-t-il une histoire d’émeutes dans les banlieues françaises ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:03

Des pillards pénètrent dans une armurerie



« Ne bouge pas ou je te tire une balle dans la tête »

Il dit que le premier officier a alors pointé un pistolet sur la tête de Nahel et a dit: « Ne bouge pas ou je te mets une balle dans la tête. »

Le jeune homme allègue que le deuxième officier a dit: « Tuez-le. »

Il dit que le premier officier a ensuite de nouveau coincé Nahel avec la crosse du pistolet, lui faisant lâcher le pied de la pédale de frein et faisant avancer la voiture.

Il dit que le deuxième officier a alors tiré avec son arme, alors Nahel a mis le pied sur l’accélérateur.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:52

Le désordre continue dans toute la France



« Je suis choqué par ce qui s’est passé devant moi »

« Je l’ai vu souffrir, il tremblait », raconte-t-il. « Nous avons heurté une barrière.

« J’ai eu peur. Je suis sorti du véhicule. Et je me suis enfui. J’ai pensé qu’ils pourraient me tirer dessus. Alors j’ai couru. »

Il ajoute : « Je suis choqué par ce qui s’est passé devant moi. A mon ami. »

L’utilisation d’une arme par un officier n’est pas légalement justifiée, selon le procureur

L’officier qui a tiré et tué Nahel a demandé pardon à sa famille.

Le procureur de la République de Nanterre, Pascal Prache, a déclaré que des policiers avaient tenté d’arrêter l’adolescent parce qu’il avait l’air si jeune et conduisait une Mercedes avec des plaques d’immatriculation polonaises dans une voie de bus.

Il aurait brûlé un feu rouge pour éviter d’être arrêté, puis s’est retrouvé coincé dans la circulation.

L’officier a déclaré qu’il craignait que lui et son collègue ou quelqu’un d’autre ne soient heurtés par la voiture alors que Nahel tentait de fuir, selon le procureur.

M. Prache a déclaré que son enquête initiale l’avait amené à conclure que l’utilisation de son arme par l’officier n’était pas légalement justifiée.

L’officier a fait l’objet d’une enquête formelle pour homicide volontaire et est incarcéré en détention préventive. Dans le système judiciaire français, être placé sous enquête formelle équivaut à être inculpé au Royaume-Uni.