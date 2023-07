Plus de 80 arrestations ont été effectuées à Marseille, selon le ministère de l’Intérieur, et des « renforts significatifs » ont été envoyés après que le maire, Benoit Payan, a appelé le gouvernement national à envoyer immédiatement des troupes supplémentaires.

Le ministère de l’Intérieur a fait état de 994 interpellations intervenues dans toute la France dans la nuit, tandis que 79 policiers et gendarmes ont été blessés et 2 560 incendies sur la voie publique recensés. Malgré cela, le ministère a déclaré que les manifestations étaient « d’une intensité moindre par rapport à la nuit précédente ».

Quarante-cinq mille policiers, y compris des forces spéciales, ont été déployés pour répondre aux émeutes à travers le pays vendredi soir, la situation dans deux grandes villes – Marseille et Lyon – étant particulièrement chaotique, avec des bâtiments et des véhicules incendiés et des magasins pillés.

Près de 1 000 personnes en France ont été arrêtées et 80 policiers blessés au cours d’une quatrième nuit de troubles déclenchée par la fusillade mortelle d’un adolescent par la police, mais les autorités ont affirmé que la situation était plus calme que la nuit précédente.

Les évènements clés

Certaines autorités locales peuvent imposer des couvre-feux. Les lieux et le moment des émeutes sont imprévisibles. Vous devez surveiller les médias, éviter les zones où se déroulent des émeutes, consulter les derniers conseils des opérateurs lors de vos déplacements et suivre les conseils des autorités.

Depuis le 27 juin, des émeutes éclatent dans toute la France. Beaucoup sont devenus violents. Les magasins, les bâtiments publics et les voitures en stationnement ont été ciblés. Il peut y avoir des perturbations des déplacements routiers et l’offre de transport local peut être réduite.

Le ministère des Affaires étrangères a modifié ses conseils aux voyageurs, avertissant du risque de perturbation des voyages, des couvre-feux et du fait que « le lieu et le moment des émeutes sont imprévisibles ».

Il y a un sentiment d’injustice dans l’esprit de nombreux résidents, que ce soit sur la réussite scolaire, l’obtention d’un emploi, l’accès à la culture, le logement et d’autres problèmes de la vie… Je crois que nous sommes dans ce moment où nous devons faire face à l’urgence [of the situation].

Nahel doit être enterré lors d’une cérémonie plus tard dans la journée, selon le maire de Nanterre, la banlieue parisienne où il a vécu et a été tué. Les avocats de la famille ont demandé aux journalistes de rester à l’écart, affirmant qu’il s’agissait « d’une journée de réflexion » pour les proches de Nahel.

L’officier de 38 ans impliqué dans la fusillade, qui a déclaré avoir tiré parce qu’il craignait que lui et son collègue ou quelqu’un d’autre ne soient heurtés par la voiture, a été inculpé d’homicide volontaire et placé en détention provisoire.

Les troubles ont éclaté dans tout le pays après que Nahel M, un jeune de 17 ans d’origine algérienne et marocaine, a été abattu par la police mardi lors d’un contrôle routier dans la banlieue parisienne. Sa mort, filmée en vidéo, a ravivé des plaintes de longue date pour violences policières et racisme.

il y a 1h 04.06 HAE Analyse: les tactiques de la police remises en question après le dernier meurtre Jon Henley

La fusillade mortelle d’un garçon de 17 ans d’origine maghrébine lors d’un contrôle routier en banlieue parisienne, et les quatre nuits consécutives de violence et d’émeutes qu’elle a déclenchées, ont une fois de plus mis en lumière les structures et les méthodes de la police française. .

Le bureau du haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) est devenu vendredi la dernière organisation internationale à critiquer la police française, affirmant que la fusillade était un « moment pour le pays de s’attaquer sérieusement aux problèmes profonds de racisme et de discrimination raciale dans l’application des lois ». .

La porte-parole du HCDH, Ravina Shamdasani, a déclaré que les autorités devraient veiller à ce que l’utilisation de la force de police « respecte toujours les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité, de non-discrimination, de précaution et de responsabilité ».

La mort de l’adolescente, identifiée comme Nahel M, était la troisième fusillade mortelle par la police lors de contrôles routiers en France en 2023. Il y a eu un record de 13 fusillades de ce type l’année dernière, trois en 2021 et deux en 2020. La plupart des victimes depuis 2017 ont été d’origine noire ou arabe, renforçant les revendications des groupes de défense des droits de racisme systémique au sein des forces de l’ordre françaises.

« Nous devons aller au-delà de dire que les choses doivent se calmer », a déclaré Dominique Sopo, responsable du groupe de campagne SOS Racisme. « La question ici est de savoir comment nous assurer que nous avons une force de police qui, lorsqu’elle voit des Noirs et des Arabes, n’a pas tendance à leur crier dessus. [but] utiliser des termes racistes contre eux et, dans certains cas, leur tirer une balle dans la tête ».

Au-delà d’un racisme institutionnel commun à de nombreuses forces de police, la police française a une tendance à la violence qui a été soulignée par des groupes comme Amnesty International, Human Rights Watch et le Conseil de l’Europe. Des matraques de la police, des grenades lacrymogènes, des balles en caoutchouc et de plus gros « flash balls » ont infligé blessures physiques importantes lors des manifestations.

Longtemps taboue, la police française – vue par de nombreux critiques comme instinctivement répressive et privilégiant la force démesurée – est devenue un enjeu politique majeur, notamment depuis la gilets jaunes manifestations de 2018 et 2019 au cours desquelles environ 2 500 manifestants ont été blessés, dont plusieurs ont perdu des yeux ou des membres.