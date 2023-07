Émeutes en France: chagrin et choc dans les rues – alors que le pays se prépare à plus de violence | Nouvelles du monde

Au petit matin à Nanterre, l’étendue des dégâts devient évidente.

Jeudi était le pire nuit de violence jusqu’à présent cette semaine suite à la fusillade mortelle de Nahel, 17 ans, par la police à un arrêt de la circulation dans la banlieue parisienne.

Dans une rue, nous avons vu au moins une douzaine de voitures totalement incendiées.

Quelques heures plus tôt, nous avions vu de nombreuses roquettes et feux d’artifice tirés sur la police.

Affrontements entre policiers et jeunes à Nanterre aux premières heures de vendredi





De temps en temps, de grands groupes de manifestants, vêtus de noir de la tête aux pieds, déferlaient dans les labyrinthes de rues qui sillonnaient le domaine.

Certains ont couru, d’autres ont roulé sur des scooters électriques ou des cyclomoteurs.

Une force invisible au loin les repoussait.

Nous savions que c’était la police anti-émeute dans des véhicules blindés.

Certains des 40 000 agents en service à travers France alors que les autorités tentaient de reprendre le contrôle de la situation.

Cela n’a pas fonctionné.

Bus incendiés dans un dépôt à Aubervilliers, Paris, après une autre nuit de violence





Ce matin, alors que les habitants se réveillaient pour découvrir leurs carcasses de voitures remplies de cendres, certaines entreprises locales étaient également en train de nettoyer.

L’agence immobilière de Jean-Pierre De Valière a été saccagée.

Les vitres de la façade ont été brisées et se sont effondrées. À l’intérieur, la photocopieuse et les ordinateurs ont été cassés.

L’œuvre de toute sa vie détruite en quelques minutes.

« Violence insensée »

Il a déclaré: « Je pense qu’ils sont allés trop loin. Cela ne fera pas avancer les choses. C’est un peu de violence insensée.

« Le contexte est compliqué. C’est la mort d’un enfant de cette région qui nous préoccupe au plus haut point. Tout le monde est en deuil. »

Le chagrin se mêle maintenant au choc face aux troubles.

Beaucoup veulent que justice soit rendue à Nahel, mais ne soutiennent pas la violence.

Hassen a vécu à Nanterre, Paris, pendant six ans avec sa famille. Il le décrit comme un bel endroit. Il est dévasté par ce qui se passe.

« C’est vraiment triste », a-t-il déclaré. « Nous sommes tristes, d’abord pour l’enfant qui est mort dans ces circonstances, c’est très triste pour sa famille. »

« Comprenez-vous les actions des gens qui détruisent les magasins? » J’ai demandé.

Il a admis qu’il était frustré.

« J’ai envie de dire que derrière ces entreprises il y a aussi des gens. Ils [the businesses] sont leur vie et ils créent des emplois et offrent des opportunités aux jeunes.

« Quand ils cassent ce genre d’affaires et la ville, en fait, ils cassent aussi leur vie », a-t-il répondu.

Alors que certains cherchent des réponses, d’autres se sont tournés vers le blâme.

Président Emmanuel Macron a été critiqué par un politicien d’extrême droite pour aller à un concert d’Elton John alors que la violence s’installe mercredi.

À son tour, à la suite d’une réunion de crise sur les émeutes, le président a blâmé réseaux sociaux pour avoir alimenté la violence et a demandé aux parents d’empêcher les adolescents de se joindre aux manifestations.

« Il est de la responsabilité des parents de les garder à la maison. Et donc c’est important pour le calme de chacun que la responsabilité parentale soit pleinement exercée et j’en appelle au sens des responsabilités des mères et des pères », a-t-il déclaré.

Mais le blâme n’aide pas les habitants de quartiers comme Nanterre qui voient leur communauté s’effondrer.

« Il y a des familles qui en ont marre de cette violence mais elles peuvent comprendre la colère face à tout ce qui s’est passé.

« Vous avez les voitures qui sont brûlées – cela pourrait être votre voiture », a déclaré Alain, un céramiste avec un atelier maintenant entouré de véhicules carbonisés.

« Les racines des troubles sont beaucoup plus profondes »

Il a admis que la mort de Nahel est le catalyseur de ces troubles, mais pense que les racines sont beaucoup plus profondes. Il a déclaré qu’il fallait faire du travail pour rétablir la confiance entre la police et les jeunes.

Le gouvernement donne la priorité à l’arrêt des émeutes et a annoncé que davantage de policiers seraient déployés et que les bus et les tramways s’arrêteraient dans tout le pays à 21 heures.

Il est peu probable que cela fasse une grande différence ce soir car la France se prépare déjà à une autre nuit de violence