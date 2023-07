Émeutes en France : ce que les vacanciers doivent savoir alors que les manifestations violentes se poursuivent

La France a connu une vague de manifestations massives au cours des six derniers mois pour une litanie de raisons. Cette semaine, de violentes émeutes suite à la mort d’un adolescent se sont poursuivies à travers le pays, et jeudi, les contrôleurs aériens de l’aéroport de Beauvais à Paris ont vu l’arrêt complet des vols alors que les voyageurs affluaient vers la principale destination touristique.

Le département d’État américain a émis un avis de voyage pour la France plus tôt cette année en raison de « troubles civils », lorsque les manifestations sont devenues violentes au milieu des modifications de l’âge national de la retraite.

Les problèmes liés au changement climatique et à la brutalité policière ont également suscité des manifestations à l’échelle nationale qui se sont transformées en émeutes violentes alors que les forces de l’ordre luttent pour faire face à une population de plus en plus frustrée.

LA FRANCE DÉPLOIERA 40 000 OFFICIERS POUR RÉPRIMER LES ÉMEUTES APRÈS LA TIR MORTELLE DE LA POLICE

Cependant, les voyageurs qui se rendront à Paris cette semaine auront plus à faire que d’éviter les grandes foules indisciplinées et les mouvements politiques lors de leurs vacances dans la première destination.

Les contrôleurs aériens qui protestaient contre les conditions de travail à l’aéroport de Beauvais – la principale plaque tournante de la compagnie aérienne irlandaise RyanAir et d’autres compagnies aériennes à bas prix – ont vu tous les vols cloués au sol jeudi, selon le journal parisien Le Monde.

Les principaux aéroports comme Charles de Gaulle et Orly n’ont pas encore été touchés par les grèves, ce qui signifie que les voyageurs venant directement des États-Unis pour la Ville Lumière ne verront probablement pas de perturbations sur leurs vols cette semaine.

Bien qu’ils devront encore rester vigilants lors de leur tournée en France, le pays a connu un quatrième jour de troubles à la suite de la fusillade mortelle par la police d’un adolescent algéro-marocain lors d’un arrêt de la circulation ce week-end dans une banlieue parisienne.

Quelque 40 000 policiers ont été déployés dans toute la France alors que les troubles se multiplient. Les voyageurs doivent vérifier où ils séjournent pour s’assurer qu’ils respectent les couvre-feux qui ont pu être mis en place pendant le week-end.

UN OFFICIER FRANÇAIS TUE UN CHAUFFEUR DE LIVRAISON DE 17 ANS PRÈS DE PARIS, DES MANIFESTATIONS VIOLENTES ÉCLATENT PARMI LES RÉSIDENTS EN COLÈRE

Dans une déclaration à Fox News Digital, un porte-parole du département d’État a déclaré : « Le département d’État américain n’a pas de priorité plus élevée que la sûreté et la sécurité des citoyens américains à l’étranger ».

« Nous encourageons les citoyens américains voyageant à l’étranger à s’inscrire au programme d’inscription des voyageurs intelligents, afin qu’ils puissent recevoir directement des messages importants sur leur destination, y compris des alertes opportunes et des mises à jour des avis aux voyageurs, et pour permettre à l’ambassade des États-Unis d’aider en cas d’urgence », a déclaré le a ajouté le porte-parole.

La semaine dernière, le département a réémis un avertissement de niveau 2 aux voyageurs pour « Faire preuve d’une prudence accrue en France en raison du terrorisme et des troubles civils ».

« Des manifestations pacifiques et des grèves à Paris et dans d’autres villes de France se produisent régulièrement et peuvent perturber les transports. En de rares occasions, les manifestations ont inclus des violences et des dégâts matériels et la police a répondu avec des canons à eau et des gaz lacrymogènes », a averti le département.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’ambassade des États-Unis à Paris a également émis un avertissement jeudi pour rappeler « aux citoyens américains qu’ils doivent éviter les rassemblements de masse et les zones d’activité policière importante car ils peuvent devenir violents et entraîner des affrontements » alors que les manifestations en cours se poursuivent.

« Comme toujours, c’est une bonne pratique d’informer vos amis ou votre famille de l’endroit où vous vous trouvez », a ajouté le communiqué publié dans un tweet. « Les citoyens américains concernés peuvent contacter l’ambassade à tout moment pour obtenir de l’aide : +33143122222. »