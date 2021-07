Émeutes en Afrique du Sud – Des milices armées de fusils combattent des pillards dans les rues alors que l’hôpital est incendié et que le nombre de morts grimpe à 75

Des milices armées de fusils en Afrique du Sud se prémunissent contre les pillards car la pire violence depuis la fin de l’apartheid fait 75 morts.

Les miliciens improvisés sont entrés dans le vide laissé par une force de police désespérément surchargée par le chaos en spirale qui a vu des bousculades meurtrières et un hôpital incendié.

Un incendie engloutit Campsdrift Park, qui abrite Makro et China Mall, à la suite de manifestations qui se sont étendues au pillage à Pietermaritzburg Crédit : Reuters

Les milices montent la garde alors que les pillages et les violences se poursuivent Crédit : Reuters

Des émeutes ont été déclenchées par l’emprisonnement de l’ex-président Jacob Zuma la semaine dernière pour ne pas s’être présenté à une enquête sur la corruption.

Mais cela s’est maintenant élargi au pillage et une vague de colère générale contre la pauvreté a tourmenté le pays 27 ans après la fin de l’apartheid.

Dix personnes ont été piétinées à mort lors d’une bousculade dans un centre commercial pillé à Soweto, à Johannesburg.

Et des images partagées sur les réseaux sociaux semblaient montrer l’hôpital Lenmed de Durban en flammes.

D’autres vidéos montraient des commerçants ouvrant le feu sur une foule de pillards.

Pendant ce temps, la plus grande raffinerie d’Afrique du Sud SAPREF à Durban a été temporairement fermée en raison des troubles et de la fermeture des supermarchés, suscitant des craintes de pénurie de carburant et de nourriture.

LES CITOYENS FORMENT DES « ÉQUIPES DE DÉFENSE »

La police et l’armée ont finalement réagi au chaos, tirant des grenades assourdissantes et des balles en caoutchouc pour tenter de mettre un terme aux troubles.

Mais les autorités sont considérablement débordées et effrayées. Les Sud-Africains ont formé des « escouades de défense » pour garder les maisons et les entreprises.

Le résident Pierre Gildenhuys a déclaré au Daily Telegraph : « Ces gars font un travail incroyable.

« Sans ces lignes de défense qu’ils ont mises en place hier, la situation aurait pu être infiniment pire. »

Des centres commerciaux et des entrepôts ont été saccagés ou incendiés dans plusieurs villes, principalement dans la maison de Zuma dans la province du KwaZulu-Natal (KZN) jusqu’à la plus grande ville du pays, Johannesburg et la province environnante du Gauteng.

Du jour au lendemain, les troubles se sont propagés à deux autres provinces – Mpumalanga, juste à l’est de Gauteng, et Northern Cape, a annoncé la police dans un communiqué.

Les Nations Unies en Afrique du Sud se sont déclarées préoccupées par le fait que la violence perturbait le transport des travailleurs et du personnel médical et causait des pénuries de nourriture, de médicaments et d’autres produits essentiels.

Un porte-parole a déclaré: « Cela exacerbera les difficultés déjà sociales et économiques causées par le chômage, la pauvreté et les inégalités dans le pays. »

Les responsables de la sécurité ont déclaré que le gouvernement s’efforçait de stopper la propagation de la violence et des pillages.

L’autorité nationale de poursuite a déclaré qu’elle punirait ceux qui sont surpris en train de piller ou de détruire des biens, une menace qui jusqu’à présent n’a pas fait grand chose pour les dissuader.

Des soldats ont été envoyés dans les rues pour aider la police, en infériorité numérique, à contenir les troubles.

Une femme enveloppée dans une couverture aux couleurs du parti politique au pouvoir, l’African National Congress (ANC), passe devant les corps de deux jeunes hommes qui fuyaient la police lorsqu’ils sont tombés dans une fosse d’égout et se sont noyés Crédit : Getty

Des pilleurs présumés sont cloués au sol par un agent de sécurité privé armé à la recherche de pillards Crédit : AFP

Un pilleur présumé tire quelques objets sur le sol devant un centre commercial vandalisé à Vosloorus, à la périphérie de Johannesburg