Émeutes en Afrique du Sud – Des familles terrifiées comparent le pillage de l’enfer à Walking Dead alors qu’elles combattent des foules avec des armes artisanales

Des scènes APOCALYPTIQUEs d’émeutes et de pillages en Afrique du Sud ont été comparées à The Walking Dead par des familles terrifiées obligées de repousser les foules avec des armes artisanales.

Les personnes vivant au KwaZulu-Natal craignent pour leur vie alors que les voleurs mettent le feu aux entreprises et aux maisons – avec au moins 75 personnes déjà tuées dans le chaos à travers le pays.

5 Des pillards ont incendié un centre commercial à Durban, KwaZulu-Natal Crédit : Shannin Klaasens

5 Des familles terrifiées ont eu recours à la recherche et à la fabrication de leurs propres armes Crédit : Shannin Klaasens

Des manifestations chaotiques ont éclaté après que l’ancien président Jacob Zuma a été emprisonné la semaine dernière pour ne pas s’être présenté à une enquête sur la corruption

Shannin Klaasens dit que sa famille – y compris sa grand-mère âgée – vit dans le désespoir alors que les fournitures s’épuisent avec sa grand-mère de 78 ans – qui a subi un triple pontage cardiaque – jusqu’à son dernier paquet de médicaments.

La femme de 36 ans – qui a déménagé au Royaume-Uni il y a sept mois pour vivre avec son mari britannique de cinq ans – dit que l’ampleur de la dévastation au KwaZulu-Natal est « à un autre niveau » et l’a comparée à des scènes de guerre dans Syrie.

Elle a déclaré à The Sun Online qu’il n’avait fallu que quelques jours aux pillards pour « abattre et détruire » le KwaZulu-Natal, avec un niveau de destruction si grave qu’il faudra « des années et des années » pour reconstruire l’État.

D’innombrables centres commerciaux et commerces ont été saccagés ou incendiés, principalement dans l’État d’origine de Zuma, le KwaZulu-Natal (KZN).

« Ce qui a commencé comme une simple manifestation s’est maintenant transformé en quantités massives de pillages, d’incendies, de meurtres », a déclaré l’homme de 36 ans.

« Cela a maintenant entraîné l’absence de nourriture, les gens ne peuvent même pas obtenir de pain ou de lait. Les bébés n’ont pas de lait maternisé et il n’y a de couches disponibles nulle part.

« C’est dans un état très grave. En ce moment, les gens sont obligés de rationner la nourriture. Les pillards attaquent même maintenant les usines, et quand ils ont fini, ils les brûlent.

« Certaines des vidéos que j’ai vues de ce qui se passe – ça ressemble à The Walking Dead.

« Vous avez vos hommes du quartier qui tiennent des battes de cricket parce qu’il n’y a pas assez de munitions pour le moment, et vous voyez les pillards venir vers eux par centaines – courir et prendre d’assaut les centres commerciaux, les magasins et même les maisons.

« J’étais en communication avec mon amie l’autre soir et elle m’a dit : « Attends, quelqu’un entre dans la maison de ma mère ».

« Sa mère et sa sœur ont dû s’enfermer, elles n’avaient rien et devaient donc fabriquer leurs propres armes, alors elles ont en fait pris du vinaigre et y ont mis de la poudre de piment. C’était leur seule forme de défense si ces hommes entraient. »

Shannin dit que bien que l’armée ait été enrôlée dans le but de maîtriser l’escalade de la violence, les forces sont minces sur le terrain – obligeant les habitants à prendre les choses en main pour protéger leurs familles terrifiées.

« Les hommes de chaque quartier de KZN ont formé des barrières et ils ont fabriqué des armes, et utilisent également des battes de baseball et de cricket », a-t-elle déclaré.

« En fait, ils garent leurs voitures par dizaines et forment ces barrières humaines pour arrêter ces pillards qui arrivent dans leurs bus chargés et se précipitent dans les maisons, les jardins ou les magasins des gens.

« Donc maintenant, nos hommes travaillent comme leur propre armée.

« L’un de mes oncles possède une imprimerie et hier soir, il a dû se rendre à l’usine parce qu’ils vidaient l’essence de tous ses camions et qu’ils allaient mettre le feu à l’usine – ce qu’ils ont fait dans de nombreuses usines sur cette route.

« C’est horrible. Il a réussi à récupérer certains de ses camions et à les garer dans sa cour mais il ne sait pas ce qui va se passer ce soir. »

Les vigiles sont entrés dans le vide laissé par une force de police désespérément débordée par le chaos en spirale qui a vu des bousculades meurtrières et un hôpital incendié.

Mais cela s’est maintenant élargi en pillages continus et en une vague de colère générale face à la pauvreté qui a frappé le pays 27 ans après la fin de l’apartheid.

Shannin a appelé le président Cyril Ramaphose à déclarer l’état d’urgence alors que les habitants sont aux prises avec des niveaux croissants de dévastation.

« SENS DE DÉSÉPÉRANCE »

« Qui sait ce qui va se passer, mais en ce moment, il y a un sentiment de désespoir », a-t-elle ajouté.

« Les gens se sentent faibles et vaincus.

« Nous prions pour obtenir de l’aide. Nelson Mandela se retournerait dans sa tombe en ce moment à ce que la nation arc-en-ciel est en train de devenir.

« C’est la chose la plus dévastatrice. L’Afrique du Sud est un pays magnifique et pour voir ces gens l’amener au sol, il faut faire quelque chose. »

Shannin dit qu’il y a des craintes que KZN commence bientôt à manquer de nourriture car les fournitures ne peuvent pas arriver dans l’État

« Les gens vont commencer à mourir », a-t-elle déclaré.

« Nous essayons de faire connaître la vérité sur ce qui se passe. Ce ne sont pas des émeutes, c’est un million de fois pire.

« J’entends ma famille perdre espoir. Tout ce qui nous tient tous à cœur a été supprimé. Pour être honnête, cela ressemble à quelque chose de la guerre en Syrie. »

La police sud-africaine a déclaré dans un communiqué avoir identifié 12 personnes soupçonnées d’avoir provoqué les émeutes et qu’un total de 1 234 personnes avaient été arrêtées.

Le président Cyril Ramaphosa l’a qualifié de l’une des pires violences observées en Afrique du Sud depuis les années 1990, avant la fin de l’apartheid.

Zuma a été contraint de quitter ses fonctions en 2018 et remplacé par Ramaphosa après un mandat de neuf ans entaché de scandales de corruption et de copinage.

L’homme de 79 ans a nié qu’il y avait eu une corruption généralisée au cours de ses années au pouvoir, mais s’est rendu à la police le 13 juillet, pour commencer 15 mois de prison pour outrage au tribunal – l’aboutissement d’un long drame juridique considéré comme un test de la capacité du pays à faire respecter l’état de droit.

Malgré sa réputation ternie, l’ancien président a un poids considérable parmi les responsables et les membres de la base du Parti national africain.

Des centaines de ses partisans, dont certains armés de fusils, de lances et de boucliers, s’étaient rassemblés à proximité dans sa propriété rurale de Nkandla, KZN, pour tenter d’empêcher son arrestation et ont exigé la libération de leur héros politique.

5 Destruction à Nandi Drive, Durban, KZN mercredi avec une usine en feu en arrière-plan Crédit : Shannin Klaassen

5 Les habitants paniqués ont utilisé leurs voitures pour former une barricade dans le but d’arrêter les pillards Crédit : Shannin Klaasens