Émeutes en Afrique du Sud – Des émeutiers affamés disent qu’ils sont « sur le point de se manger » après que la violence a déclenché des pénuries alimentaires

Des émeutiers affamés en Afrique du Sud ont déclaré qu’ils étaient sur le point de « se manger les uns les autres » alors que des jours de pillage et de violence provoquent de graves pénuries alimentaires.

Des manifestations chaotiques ont éclaté à travers le pays après que l’ancien président Jacob Zuma a été condamné à 15 mois de prison la semaine dernière pour ne pas s’être présenté à une enquête sur la corruption.

Des gens pillent une zone près d’un entrepôt en feu à Durban Crédit : Reuters

Des pilleurs présumés sont cloués au sol par un agent de sécurité privé armé Crédit : AFP

Un policier entre dans une boutique pillée à Johannesburg Crédit : Alamy

Au moins 75 personnes sont mortes et plus de 1 200 arrêtées alors que l’organisme des biens de consommation du pays estimait que plus de 800 magasins avaient été saccagés.

De nombreux décès ont été causés par des bousculades alors que des milliers de personnes ont fait des descentes dans des magasins, volant de la nourriture, des appareils électriques, de l’alcool et des vêtements, ont déclaré des flics.

Des images choquantes ont montré des centaines de personnes courant vers un entrepôt mercredi et déchirant des conteneurs alors que la violence battait le pays pour un sixième jour.

Le pillage a touché les chaînes d’approvisionnement et les liaisons de transport dans la province du sud-est du KwaZulu-Natal, affectant les biens et services dans tout le pays.

« PRÉPARÉ À MOURIR »

Alors que les perturbations de l’agriculture, de la fabrication et du raffinage du pétrole font craindre des pénuries de nourriture et de carburant, le leader communautaire Nhlanhla Lux, 33 ans, a déclaré au Financial Times : « Nous sommes sur le point de nous manger les uns les autres ».

Vêtu de camouflage et armé d’une arme à feu devant un centre commercial du township de Soweto à Johannesburg, il s’est dit « prêt à mourir » pour mettre un terme au chaos.

« Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que l’économie du canton se détériore davantage », a-t-il déclaré.

« Le plus grand centre commercial, qui emploie le plus grand nombre de personnes, est celui qui reste debout. S’il tombe, c’est le dernier éléphant. »

Du pain était vendu dans un camion de livraison à l’extérieur du centre commercial, car les magasins ont été pillés ou fermés en raison de craintes de vandalisme.

Le président Cyril Ramaphosa a averti que certaines régions du pays « pourraient bientôt manquer de provisions de base à la suite de la perturbation importante des chaînes d’approvisionnement en nourriture, en carburant et en médicaments ».

« C’est une zone de guerre… des villes désertes, des magasins pillés, des corps gisant sur la route » John Steenhuisen

Le gouvernement est sur le point de déployer 25 000 soldats pour freiner les troubles.

L’opérateur logistique d’État Transnet a déclaré hier un « force majeure » – une urgence indépendante de sa volonté – sur une ligne ferroviaire clé qui relie Johannesburg à la côte en raison des troubles.

Plus tôt cette semaine, la plus grande raffinerie du pays, SAPREF, a fermé son usine de Durban, qui est responsable d’un tiers de l’approvisionnement en carburant de l’Afrique du Sud.

« Il est inévitable que nous ayons des pénuries de carburant dans les prochains jours ou semaines », a déclaré Layton Beard de l’Automobile Association.

Christo van der Rheede, directeur exécutif de la plus grande organisation d’agriculteurs, AgriSA, a déclaré que les producteurs avaient du mal à mettre leurs récoltes sur le marché en raison de la « pagaille » logistique.

Il a averti que si la loi et l’ordre n’étaient pas rétablis bientôt, « nous allons avoir une crise humanitaire massive ».

GROUPES VIGILANTES

Des champs de canne à sucre ont été incendiés dans le KwaZulu-Natal, la principale région productrice de canne à sucre, tandis que du bétail a été volé ailleurs.

« C’est une zone de guerre… des villes désertes, des magasins pillés, des corps gisant sur la route », a déclaré au Financial Times John Steenhuisen, chef de la principale opposition démocratique de la province.

Les habitants ont commencé à former des groupes d’autodéfense pour protéger les magasins et les bâtiments de leurs quartiers.

Un groupe d’opérateurs de minibus s’est armé de bâtons et d’armes à feu hier et a violemment battu des pilleurs présumés dans le canton de Vosloorus, au sud-est de Johannesburg.

Le gouvernement subit une pression croissante pour augmenter les bottes sur le terrain afin de mettre rapidement un terme à la violence qui frappe une économie déjà en difficulté.

La ministre de la Défense Nosiviwe Mapisa-Nqakula a déclaré au Parlement qu’elle avait « soumis une demande de déploiement de plus de 25 000 soldats », car les déploiements de troupes doivent être autorisés par le président.

La violence a également perturbé le déploiement du vaccin Covid et les livraisons de médicaments aux hôpitaux.

Le pays, qui a enregistré plus de 2,2 millions d’infections, est au milieu d’une troisième vague virale brutale.

Une femme et une jeune fille marchent à travers les débris à Vosloorus, Johannesburg Crédit : Getty Images – Getty

Un entrepôt en feu à Durban au milieu des émeutes de masse Crédit : Reuters