Émeutes du Capitole: un officier attaqué par la foule décrit une «scène de bataille médiévale» avant l’audience finale | Nouvelles américaines

Un officier de police en service lors des émeutes du Capitole américain l’a décrit comme une “scène de bataille médiévale” dans laquelle il a été battu et tasé avant de subir une crise cardiaque.

Michael Fanone a déclaré à Sky News qu’il pensait qu’il mourrait après s’être détaché de ses collègues et avoir été “frappé de toutes parts” pendant les émeutes le 6 janvier 2021.

L’ancien officier affirme que les audiences du comité chargé d’enquêter sur les émeutes sont importantes pour déterminer la cause profonde de la violence et établir s’il y a eu coordination par l’ancien président. Donald Trump.

Le comité a rassemblé une quantité stupéfiante de documents relatifs aux émeutes, y compris les transcriptions de plus de 1 000 entretiens et des millions d’autres documents. La dernière audience aura lieu aujourd’hui et le rapport final est attendu en décembre.

Rappelant les événements du jour des émeutes, M. Fanone dit qu’il s’est dirigé vers le bâtiment du Capitole avec son partenaire, Jimmy Albright, après avoir entendu des appels de détresse de policiers déjà sur les lieux.

Il a déclaré à Sky News: “Nous nous sommes dirigés vers la terrasse inférieure ouest, la zone où le président élu sort du Capitole pour se rendre sur la scène inaugurale pour prêter serment.

“Le summum des combats ce jour-là s’est produit à cet endroit, où environ 40 ou 50 policiers de DC et plusieurs policiers du Capitole américain tentaient d’empêcher des milliers d’insurgés en colère d’entrer dans le complexe du Capitole.

“Il n’était qu’à peu près aussi large que peut-être quatre ou cinq officiers debout côte à côte, probablement environ 200 à 250 pieds de long, et ces officiers se battaient pour leur vie.

Image:

L’ancien officier de police Michael Fanone a parlé à Sky News d’avoir été attaqué lors de l’émeute



“Quand je suis arrivé, (les policiers) se battaient depuis environ 90 minutes. J’ai vu que mes collègues étaient fatigués et blessés et j’avais l’impression que, puisque je venais d’arriver, j’étais encore frais et j’allais faire mon chemin à l’avant.

“Nous avions des agitateurs chimiques utilisés contre nous, du gaz CS, du spray anti-ours, ainsi qu’un certain nombre de types d’armes différents – des battes de baseball en aluminium, des poteaux métalliques, des échafaudages, des boucliers anti-émeute et d’autres armes de police qui avaient été prises à des officiers. Des armes à feu étaient également présentes.

“Il y avait beaucoup de cris et de cris. C’était vraiment corps contre corps, des officiers se pressant contre les émeutiers essayant de les repousser ou de les forcer à sortir de l’entrée du tunnel.

“Si vous imaginez une mêlée de rugby – c’étaient des officiers debout côte à côte, ces émeutiers se pressaient contre nous, c’était comme une scène de bataille médiévale. Vous ne pouviez pas glisser une carte de crédit entre deux personnes.

“Le seul équipement que j’avais avec moi, à part ma ceinture de sécurité, mon arme de service, était un casque et un bouclier anti-émeute qui couvre votre visage.

“J’ai été éloigné du cordon de police vers la foule, où j’ai été battu et frappé avec un appareil Taser à la base de mon crâne. C’est atrocement douloureux, surtout quand c’est répété à plusieurs reprises. En conséquence, j’ai subi un crise cardiaque et traumatisme crânien.”

Image:

La députée américaine Liz Cheney lors d’une audition du comité du 6 janvier



M. Fanone a poursuivi: “Une fois que j’étais dans la foule, je me souviens avoir été frappé de toutes parts avec des poings et des objets métalliques. Je me souviens, à un moment donné, avoir crié que j’avais des enfants, essayant de faire appel à l’humanité de certains d’entre eux. les individus dans la foule, et à ce moment-là, on me tirait dessus avec un appareil Taser.

“La seule chose à laquelle je pensais était de savoir comment survivre à la situation. J’ai pensé à utiliser la force mortelle (arme) mais je suis rapidement arrivé à la conclusion qui n’entraînerait probablement pas ma survie. Il y avait des milliers d’émeutiers et il y a des policiers spécifiques protocole qui dicte comment nous pouvons utiliser la force mortelle.

“Bien que j’aie pu être autorisé à utiliser la force meurtrière contre certaines de ces personnes, il y avait une probabilité que certaines personnes soient blessées, voire tuées, contre lesquelles je n’avais pas l’intention d’utiliser la force. J’étais également préoccupé par le fait que mon arme dépouillé de moi.

“J’ai choisi d’essayer de faire appel à l’humanité des gens, d’utiliser une guerre psychologique et de dire” j’ai des enfants “. Certains des émeutiers m’ont proposé de l’aide.

“Il y avait d’autres émeutiers qui se battaient avec eux pour pouvoir m’atteindre, continuer à m’agresser, donc c’était une dynamique étrange pendant quelques minutes jusqu’à ce que je puisse être secouru par mes collègues.”

Image:

Un clip de Donald Trump est montré lors d’une des audiences



M. Fanone, 42 ans, dit avoir pensé que sa vie était en danger dès qu’il a vu la situation qui s’était développée au Capitole.

Il a déclaré: “Je pensais que, lorsque je suis entré pour la première fois dans le tunnel, il y avait une forte probabilité que cette situation soit beaucoup plus dangereuse que je ne l’avais réalisé et qu’il y avait un fort potentiel que je perde la vie. .”

L’ancien officier de police, aujourd’hui analyste des forces de l’ordre, a témoigné devant le comité de la Chambre mis en place pour enquêter sur l’attaque du Capitole.

Avant son audience finale, M. Fanone – qui a écrit un livre intitulé “Hold the Line”, a déclaré: “Les audiences sont importantes car nous avons besoin d’une enquête, pas seulement sur la criminalité commise, mais il est important d’aller aux causes profondes du 6 janvier.

« Y a-t-il eu une coordination avec les membres élus de notre gouvernement, avec les membres de l’administration Trump ou avec l’ancien président lui-même ?

“Je ne sais pas si vous pouvez changer les cœurs et les esprits de tout le monde sur la réalité de ce jour-là et qui en était responsable, mais ce que vous pouvez faire, c’est vous assurer que les personnes qui ont enfreint la loi soient punies en conséquence.

“C’est pourquoi notre République est basée sur l’état de droit – c’est le grand égalisateur.”