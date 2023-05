Les COPS ont fait un demi-tour choquant en admettant qu’ils suivaient deux adolescents quelques instants avant un accident mortel d’horreur qui a déclenché des émeutes à Cardiff.

Le chaos a éclaté dans une rue résidentielle d’Ely lundi soir après que Kyrees Sullivan, 16 ans, et Harvey Evans, 15 ans, aient été tués à vélo électrique vers 18 heures.

Les flics ont admis avoir suivi les deux adolescents avant le fracas mortel 1 crédit

Les images de RingDoorbell montrent la paire sur le vélo avec un fourgon de police juste derrière eux 1 crédit

Harvey Evans a été tué après que le vélo sur lequel il se trouvait s’est écrasé lundi soir 1 crédit

La poursuite présumée a provoqué des troubles à Ely 1 crédit

La mort du duo, qui ne portait pas de casque, a provoqué un tollé dans la communauté et des rumeurs se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux, responsables de l’accident.

Des images d’une caméra RingDoorbell montrent deux jeunes garçons qui courent sur la route avec un fourgon de police qui les suit immédiatement derrière eux.

Il a été capturé quelques instants avant la mort tragique des adolescents, le clip étant horodaté juste après 17h59.

La collision a été signalée à la police à 18h03.

Les chefs de police ont précédemment nié que leurs agents étaient impliqués dans la tragédie jusqu’après la collision – insistant sur le fait qu’elle s’était « déjà produite lorsque les agents sont arrivés ».

Mais lors d’une conférence de presse mardi soir, la police du sud du Pays de Galles a admis avoir « reçu des images de vidéosurveillance montrant un véhicule de police suivant un vélo juste avant 18 heures ».

Ils ont ajouté: « Ces images sont récupérées dans le cadre de l’enquête qui nous aidera à reconstituer les circonstances qui ont conduit à la collision. »

Cela survient après que des troubles ont vu des voyous incendier des voitures et bombarder des flics avec des pierres et des missiles enflammés au milieu des rumeurs – blessant une douzaine d’officiers.

Un habitant a déclaré : « Ces garçons ont été poursuivis – tout est là sur vidéo pour que nous puissions tous le voir. C’est pourquoi les gens sont descendus dans la rue pour faire ce qu’ils ont fait. »

La marraine de Harvey Evans, Bridy Bool, a ajouté: « Nous savons que les garçons ont été poursuivis, il y a des vidéos. »

Lors de la conférence de presse, le surintendant principal Martin Snow a déclaré: « A 18h03, nous avons reçu un rapport faisant état d’une grave collision qui a entraîné la mort de deux garçons.

« Un vélo électrique a été saisi sur les lieux. Nous avons reçu une vidéosurveillance de la police suivant un vélo.

« Ceci est utilisé dans l’enquête.

« Lorsque la collision s’est produite, il n’y avait pas de police sur Snowdon Road. Nous ne pensons pas que d’autres véhicules aient été impliqués. »

Alun Michael, commissaire au crime du sud du Pays de Galles, avait rejeté les allégations de poursuite mardi matin.

Il a déclaré: « Il semblerait qu’il y ait eu des rumeurs, et ces rumeurs sont devenues monnaie courante, d’une poursuite policière, ce qui n’était pas le cas et je pense que cela illustre la vitesse à laquelle les rumeurs peuvent circuler avec l’activité qui se déroule sur les réseaux sociaux. de nos jours, et que les événements peuvent devenir incontrôlables. »

Le conseiller de Cardiff, Rodney Berman, a fait valoir que la vidéo de vidéosurveillance soulevait de « sérieuses questions » sur la « version des événements » détaillée par le commissaire à la force et au crime.

Un porte-parole de la police du sud du Pays de Galles a déclaré qu’une déclaration indiquant si la force s’était référée au Bureau indépendant pour la conduite de la police serait divulguée à un moment donné.

Le chef de police adjoint Mark Travis a condamné les scènes car il a déclaré que des arrestations avaient déjà été effectuées.

La mère de Kyrees Sullivan, Belinda Sullivan, 42 ans, a raconté son chagrin alors que son fils gisait mort dans la rue pendant des heures alors que les émeutiers lançaient des feux d’artifice.

La mère a dit qu’elle avait été empêchée de se rendre à Kyrees, qui ne pouvait pas non plus être transportée à l’hôpital, à cause des problèmes.

Des hommages ont depuis été rendus aux deux copains.

Des hommages ont été laissés sur les lieux pour les deux adolescents Crédit : PA