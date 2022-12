Émeutes de la Coupe du Monde de la FIFA en France : les combats virils du XIIIe siècle contre le hooliganisme du football d’aujourd’hui

Après la conclusion de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar, les rues françaises n’avaient pas l’air très heureuses. Réunie dans l’attente des célébrations, la défaite de l’équipe de France face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde aurait dû mettre un terme sombre aux acclamations. Mais assez tôt, des informations ont fait état d’émeutes de supporters de football dans diverses villes, dont Paris.

Selon le soleilla police française a dû utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser les émeutiers après la victoire de l’Argentine, qui sont descendus dans les rues en grand nombre à travers le pays, avec des affrontements signalés à Lyon et à Nice également.

De tels incidents ne sont pas rares.

En fait, dans le cadre de la Coupe du monde du Qatar, des émeutes ont été observées à travers l’Europe après plusieurs matchs ces dernières semaines.

Des émeutes ont éclaté dans plusieurs villes de France et de Belgique le 15 décembre, après que la France a mis fin à la course de rêve du Maroc en Coupe du monde avec une victoire dominante 2-0 en demi-finale.

Suite au développement, des affrontements ont éclaté et un garçon de 14 ans a été tué après avoir été écrasé dans la ville de Montpellier, dans le sud de la France.

La BBC a rapporté que l’incident s’est produit dans le quartier de La Paillade, au nord-ouest de Montpellier, environ une demi-heure après la victoire 2-0 de la France sur le Maroc.

Les tensions entre les partisans de la France et du Maroc avaient brièvement éclaté dans le centre-ville, des fusées éclairantes étant allumées et la police répondant avec des gaz lacrymogènes. Il y a environ 1,5 million de Marocains en France.

Mais pourquoi la violence ? Et est-ce courant dans le football ?

En quelque sorte, et depuis un…tandis que.

UNE rapport par le Social Issues Research Center parle des origines «violentes» du football, qui remontent au XIIIe siècle.

En Angleterre à l’époque, la version “folk” originale du jeu, qui se jouait le plus souvent sur Les mardis gras et d’autres jours saints, consistaient en des batailles peu structurées entre les jeunes des villages et des villes voisins.

La présence d’un ballon, sous la forme d’une vessie de porc gonflée et liée de cuir, était presque accessoire à cette opportunité semi-légitime de régler de vieux comptes, de régler des conflits fonciers et de se livrer à une agression tribale “virile”, explique le rapport.

Il y avait des parallèles dans d’autres pays européens, comme le Knappen allemand et le calcio florentin en costume, mais les racines du jeu moderne sont fermement ancrées dans ces anciennes traditions anglaises, déclare-t-il.

Ces rituels calendaires, qui s’accompagnaient fréquemment de longues périodes de beuverie, entraînaient fréquemment des blessures graves et même la mort des participants.

Alors que les explosions sporadiques de violence lors des matches de football modernes en Europe ont une sanction presque hystérique, selon le rapport, “nos ancêtres n’ont rien trouvé de particulièrement étrange ou sinistre dans les origines bien plus sanglantes du jeu”.

Mais cette version violente de la violence dans le football n’était pas universelle et il y avait des appels pour des contrôles de jeu dès le 14ème siècle.

Celles-ci, explique le rapport, n’étaient pas tant motivées par des préoccupations morales concernant les conséquences violentes du football que par le fait que chasser les citoyens ordinaires des bourgs les jours de match était mauvais pour les affaires.

Lorsque le jeu s’est répandu à Londres et a été joué par des groupes rivaux d’apprentis, des ordonnances ont été émises interdisant le sport.

Plusieurs centaines de joueurs de football auraient détruit des fossés de drainage et semé le chaos dans les villes tout au long du XVIIe siècle.

Au 18ème siècle, le jeu avait pris une signification ouvertement politique. Un match à Kettering, avec 500 hommes de chaque côté, était une émeute de la faim à peine déguisée dans le but de piller un magasin de céréales local.

Le jeu lui-même a évolué d’une bataille non réglementée sur un terrain de jeu mal défini au sport moderne régi par des règles à la suite de l’urbanisation et de l’industrialisation, qui ont regroupé le jeu de champ de bataille traditionnel dans des arènes de plus en plus petites.

Mais comment le jeu s’est-il ensuite transporté vers une version plus régularisée ?

Selon le rapport, l’indiscipline du passe-temps est devenue une source de préoccupation parmi les éducateurs des fils privilégiés d’Angleterre dans l’arène des écoles publiques. Les garçons plus âgés avaient un contrôle total sur les plus jeunes “f*gs” et les enrôlaient dans le jeu en leur nom :

“… l’ennemi a trébuché, brillé, chargé avec l’épaule, vous a fait tomber et s’est assis sur vous… en fait pourrait faire n’importe quoi sauf un meurtre pour vous arracher la balle.”

Le Dr Thomas Arnold, le directeur de Rugby depuis 1828, a réussi à tempérer l’enthousiasme des garçons pour le football sauvage et brutal.

Tout d’abord, il a officialisé le droit au pouvoir des garçons plus âgés par des nominations, assurant le contrôle des maîtres sur le système barbare du «préfet-f*gging». Plutôt que de tenter d’interdire le football, comme l’avaient fait les maîtres précédents, il l’a légitimé et a encouragé les étudiants à créer un ensemble de règles pour le régir.

La véritable violence sur le terrain de football a été ritualisée par la réglementation tandis que la lutte pour la domination parmi les étudiants a été pacifiée par la délégation de pouvoir.

Une grande partie de l’accent mis sur les qualités de gentleman du jeu, ainsi que la promotion évangélique du sport comme alternative aux maux inutiles comme l’alcool, remontent à cette période où le jeu prospérait dans les écoles publiques.

Le jeu nouvellement raffiné et «respectable» a progressivement imprégné le reste de la société. Le football a été exporté vers le continent sous cette forme.

Cependant, l’exportation du nouveau jeu sur le continent européen a également eu ses vagues culturelles. Ses nuances et son(ses) esprit(s) sportif(s) étaient divisés à l’intérieur des frontières de classe, mais les troubles violents n’étaient pas complètement extirpés.

Le « hooliganisme du football », comme on l’appelle désormais, s’est poursuivi après la Seconde Guerre mondiale et jusque dans les années 1950, entrecoupé également de la politique de l’époque ultérieure. Par exemple, en 1960, une « nouvelle forme de patriotisme zélé s’est violemment dirigée directement contre les immigrés ».

Comme le résume le rapport : « Du XIIe siècle à nos jours, le football a été revendiqué, défini, affiné et récupéré par toutes les couches de la société. En fin de compte, la tutelle morale du jeu est revenue à ceux qui crient, chantent, applaudissent et applaudissent le plus fort – les supporters. Comment et pourquoi la situation actuelle des hooligans a évolué, la bataille parfois violente pour la domination sur les terrasses, est en soi une compétition houleuse entre les spécialistes des sciences sociales.”

