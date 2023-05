Émeutes de Cardiff: hommages aux meilleurs amis, 15 et 16 ans, tués dans un accident de vélo électrique provoquant des violences qui ont blessé une douzaine de flics

DES HOMMAGES ont été rendus à deux meilleurs amis qui ont été tués dans un accident de vélo électrique provoquant des violences qui ont blessé une douzaine de flics.

Kyrees Sullivan, 16 ans, et Harvey Evans, 15 ans, ont été tués à Ely, Cardiff, alors qu’ils conduisaient un vélo électrique, cela peut maintenant être révélé.

Harvey Evans, 15 ans, a été tué la nuit dernière 1 crédit

Les suites des troubles de ce matin 1 crédit

Un hélicoptère de la police a pu être entendu planer au-dessus Crédit : PA

Des habitants ont été vus en train de lancer des feux d’artifice sur des flics Crédit : YouTube/basé sur le gallois

Harvey a été décrit comme un «garçon sociable» 1 crédit

Les deux adolescents étaient sur le vélo sans casque lorsque la tragédie a frappé vers 18 heures lundi, disent des amis proches.

L’écrasement mortel a déclenché des troubles dans la rue résidentielle alors que des rumeurs suggéraient que le couple avait été poursuivi par des officiers avant la collision.

Quelques instants plus tard, des voyous ont commencé à incendier des voitures et à bombarder la police avec des pierres et des missiles enflammés – laissant une douzaine d’officiers blessés au milieu de flammes hautes de 15 pieds.

Des amis des deux garçons ont depuis déclaré qu’ils roulaient sur un vélo électrique Sur-Ron.

Bridy Bool, qui vit à proximité, a déclaré qu’elle connaissait la famille de Harvey.

Elle affirme que sa mère voulait savoir dans quel hôpital son fils avait été emmené.

Elle a déclaré à l’époque: « La police ne lui dit pas où se trouve son garçon – elle a attendu toute la nuit et toute la matinée.

« Ils ne leur disent rien – ils attendent l’officier de liaison avec les familles.

« Il était 2 h 40 du matin lorsque le corps de son garçon a été déplacé de là. Je viens de quitter sa maison maintenant.

« Il n’y a pas de soutien. Ils sont au téléphone mais il n’y a pas de soutien sur le terrain – tout cela se passe et ils ne sont nulle part. »

Bridy a affirmé que l’accident mortel s’était produit parce qu' »ils étaient poursuivis par la police ».

Cependant, le commissaire au crime a nié que ce soit le cas.

Bridy a déclaré: « Je sais qu’ils étaient poursuivis par la police car il y a des vidéos qui circulent montrant que la police les poursuivait.

« Ils n’avaient pas de casque et il n’y avait aucune raison pour qu’ils soient poursuivis.

« Harvey venait de manger son thé et avait quitté celui de sa mère.

« Il avait été à la maison toute la journée avec sa mère, et il est allé avec son ami, et c’est arrivé. »

Rendant hommage à l’adolescent, elle a déclaré: « Harvey était un si jeune garçon, un garçon sociable, il avait beaucoup d’amis et il aimait les motos et le football.

« Il était le meilleur ami de Kyrees et partageait les mêmes choses. Ce n’était pas inhabituel pour eux d’être ensemble. »

Des hommages floraux ont également été laissés sur les lieux aujourd’hui.

Une note sincère disait: « À mes petits frères. Mec, je vous aimais tous les deux comme une famille. »

Cela survient après que le commissaire au crime du sud du Pays de Galles a nié qu’il y ait eu une quelconque poursuite avant l’accident mortel.

Alun Michael a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « Je crois comprendre qu’il y a eu un accident de la route impliquant deux adolescents sur un vélo ou un scooter tout-terrain et malheureusement, ils sont morts.

« C’est évidemment un incident qui fait l’objet d’une enquête à part entière.

« Et cela semble avoir déclenché, pour des raisons qui ne sont pas claires, le désordre … dans lequel une douzaine d’officiers ont été blessés.

« Heureusement, aucun d’entre eux ne met sa vie en danger, et le lien entre les deux est loin d’être clair.

« Donc, évidemment, il y aura des enquêtes en cours ce matin pour essayer d’établir ce qui s’est passé.

« Les gens seront amenés à rendre des comptes pour la violence. Évidemment très effrayant pour la population locale.

« Et il y a eu beaucoup d’appels à la police exprimant leur inquiétude sur ce qui se passait.

« Ma compréhension est que ces choses [missiles] ont été lancées sur les policiers et une dizaine de policiers ont été blessés.

« Aucun d’entre eux ne met la vie en danger, heureusement, mais bien sûr, il y a beaucoup de chance impliquée là-dedans.

« Des officiers ont été mobilisés dans la région et il y avait le soutien des forces voisines. »

Démentant les affirmations d’une poursuite, il a ajouté: « Il semblerait qu’il y ait eu des rumeurs, et ces rumeurs sont devenues monnaie courante, d’une poursuite policière, ce qui n’était pas le cas et je pense que cela illustre la vitesse à laquelle les rumeurs peuvent courir avec l’activité qui se passe sur les réseaux sociaux de nos jours, et que les événements peuvent devenir incontrôlables. »

La force locale a déclaré avoir reçu plusieurs appels de résidents effrayés et terrifiés par les actions des voyous qui avaient envahi les rues.

Le gendarme en chef adjoint de la police du sud du Pays de Galles, Mark Travis, a condamné les scènes car il a déclaré que des arrestations avaient déjà été effectuées.

Il a déclaré: «Tout d’abord, nos pensées vont aux familles des deux garçons décédés à la suite de la collision à Ely et aux personnes touchées par les troubles qui ont suivi.

«Ce sont des scènes que nous ne nous attendons pas à voir dans nos communautés, en particulier une communauté soudée comme Ely.

« Nous avons reçu un grand nombre d’appels de résidents qui étaient naturellement effrayés par les actions de ce grand groupe qui avait l’intention de semer le crime et le désordre.

« Le niveau de violence envers les services d’urgence et les dommages aux biens et aux véhicules étaient totalement inacceptables.

« Notre objectif est maintenant d’enquêter pleinement sur les circonstances de la collision et les scènes épouvantables qui ont suivi.

« Des arrestations ont déjà été effectuées en lien avec le trouble et d’autres suivront.

« Nous maintiendrons une présence policière renforcée tout au long de la semaine et jusqu’au week-end.

« Nous tenons à remercier le public pour son soutien et appelons toute personne disposant d’informations ou de séquences vidéo à se manifester et à nous les fournir. »

Toute personne ayant des informations sur la collision ou le trouble est priée de contacter la force en citant le 2200166555.

Une voiture a été incendiée et laissée à brûler Crédit : Getty