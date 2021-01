Les récits post-émeute de mercredi dernier révèlent que non seulement le président Trump a oeuvré sur les partisans qui ont fait des ravages dans le Capitole – mais il était collé à la télévision alors que les événements se déroulaient, incapable de répondre aux appels désespérés à utiliser son influence pour l’arrêter et en profiter. le voir se dérouler.

Il y avait deux domaines majeurs dans lesquels le président était très en deçà de ce qu’on lui demandait: utiliser sa popularité personnelle auprès de ses partisans pour les exhorter à quitter le Capitole immédiatement; et en utilisant les vastes pouvoirs de son bureau pour essayer d’accélérer une réponse fédérale.

Mais lorsque les principaux collaborateurs actuels et anciens et les membres de la famille ont essayé de le joindre, il était « occupé à profiter du spectacle », selon un compte du Washington Post.

Le président Donald Trump était collé à la télévision de la Maison Blanche alors que ses partisans saccageaient le Capitole

Alors que l’invasion historique par la foule du siège américain du gouvernement législatif se déroulait, diverses personnes ayant une influence sur Trump ont cherché à le pousser à agir.

Les itinéraires qu’ils ont empruntés étaient typiques du réseau d’influence vaguement organisé au sein de la Maison Blanche de Trump.

L’allié de Trump, le sénateur Lindsey Graham – qui seulement après l’émeute a fermement déclaré Joe Biden vainqueur de l’élection – a contacté la fille du président, Ivanka Trump.

« Il lui a fallu un certain temps pour apprécier la gravité de la situation », a déclaré Graham au Post. « Le président considérait ces personnes comme ses alliés dans son voyage et sympathisait à l’idée que l’élection avait été volée », a déclaré Graham à propos des émeutiers qui ont pris le Capitole.

Le représentant du leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, qui, selon Trump, est tellement sous son aile qu’il l’a publiquement appelé « Mon Kevin », plaidait pour l’action.

Trump avait dit à ses partisans de « se battre » et les avait encouragés à marcher vers le Capitole

Les partisans pro-Trump prennent d’assaut le Capitole américain à la suite d’un rassemblement avec le président Donald Trump le 6 janvier 2021 à Washington, DC.

Des manifestants tentent d’entrer dans le Capitole américain le 6 janvier 2021 à Washington, DC. Des manifestants pro-Trump sont entrés dans le bâtiment du Capitole américain après des manifestations de masse dans la capitale nationale lors d’une session conjointe du Congrès pour ratifier la victoire du président élu Joe Biden au 306-232 Electoral College sur le président Donald Trump. Un policier du Capitole est mort dans l’action

Des policiers en tenue anti-émeute font la queue alors que les manifestants se rassemblent sur le Capitole américain le 6 janvier 2021 à Washington, DC. Il a fallu des heures pour reprendre le contrôle du bâtiment

Le sénateur Lindsey Graham a contacté Ivanka Trump pendant le chaos

Le leader parlementaire de la minorité Kevin McCarthy (R-CA) a plaidé avec Trump pendant l’émeute

Le chef de cabinet Mark Meadows a exhorté Trump à s’exprimer après qu’un assistant lui ait dit: « Ils vont tuer des gens » en référence aux émeutiers

McCarthy a téléphoné directement à Trump pour essayer de demander de l’aide – mais a également appelé le gendre du président, Jared Kushner, qui rentrait d’un voyage au Moyen-Orient.

L’ancienne conseillère du président Kellyanne Conway, qui ne travaille même plus pour Trump, a tenté de le contacter pour le pousser à l’action. Elle a téléphoné à un assistant qu’elle savait être à proximité de Trump.

Le bureau du maire de Washington, désespéré d’obtenir plus de forces de la Garde nationale au milieu d’obstacles logistiques et juridictionnels, a également contacté Conway.

Le chef de cabinet, Mark Meadows, a exhorté Trump à s’exprimer après qu’un assistant lui ait dit: « Ils vont tuer des gens », en référence aux émeutiers.

Un domaine principal des appels concernait quelque chose que Trump était capable de faire seul sans s’engager avec la bureaucratie: lancer de simples appels Twitter ou vidéo pour que les manifestants quittent le Capitole.

Les appels qu’il a finalement lancés manquaient soit d’un appel direct à se replier, soit parsemés d’un langage d’approbation alors même que l’émeute qui allait devenir mortelle se déroulait.

À 14 h 30, environ une demi-heure après la brèche du Capitole, Trump a dit à ses partisans de «Veuillez soutenir notre police du Capitole» et de «Restez en paix!

Son prochain message était plus explicite, écrivant «Pas de violence! – mais a déclaré: «NOUS sommes le Parti de la loi et de l’ordre».

Après avoir finalement sorti une vidéo vers 16 heures, Trump a finalement dit à ses soutiens de « rentrer chez eux ». Mais il les a également qualifiés de «très spéciaux», a qualifié les élections de «frauduleuses» et a déclaré: «Vous voyez la façon dont les autres sont traités si mauvais et si mauvais. Je sais ce que tu ressens. Mais rentrez chez vous et rentrez chez vous en paix.

Trump lui-même avait poussé ses partisans à exiger qu’ils « se battent », qualifiant l’élection de frauduleuse et faisant pression sur le vice-président Mike Pence, dont le seul rôle était cérémonial et impliquait d’ouvrir et de lire des enveloppes contenant des votes électoraux.

Trump était collé à la télévision lors de la diffusion de la prise d’assaut du Capitole.

Des rapports antérieurs ont révélé que le gouvernement de Washington DC avait demandé une présence de la Garde nationale, mais que la Garde était affectée à la circulation et à toute autre assistance et ne recevait pas de munitions ni de matériel anti-émeute.

Le chef de la police du Capitole, maintenant démissionnaire, a déclaré qu’il souhaitait davantage de soutien de la Garde avant mercredi, mais que des supérieurs avaient demandé à ses supérieurs de le demander de manière informelle. Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a déclaré qu’il y avait des retards dans l’obtention de l’approbation d’envoyer des forces de la Garde du Pentagone.

Mais ce n’est pas une simple distraction qui a empêché Trump de passer à l’action. Ce n’est pas parce qu’il était trop occupé parce qu’il était tellement consommé, ce qu’il était », a rapporté le New York Times.

« Il était content parce que c’étaient des gens qui se battaient pour lui. Il était content parce qu’il aimait la scène. Et il était heureux parce que cela retardait la certification du vote du collège électoral, New York Times signalé. «Il savait ce qui se passait … Il ne voulait tout simplement rien faire.

Bien que McCarthy ait déclaré lundi à ses collègues lors d’un appel que Trump avait accepté « une certaine responsabilité » pour l’émeute, mardi, le président était revenu à sa posture provocante familière de la destitution et de l’enquête sur la Russie. Il a déclaré qu’une deuxième mise en accusation que les démocrates faisaient la queue était une « continuation de la plus grande chasse aux sorcières de l’histoire de la politique ».