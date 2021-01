Barack Obama a pesé sur la descente du Capitole par des milliers de partisans de Trump, affirmant: « Nous nous leurrerions si nous la traitions comme une surprise totale »

Barack Obama a pesé mercredi sur la violation sans précédent de Capitol Hill par des milliers de partisans de Donald Trump, affirmant que le chaos n’était pas surprenant compte tenu de la rhétorique entourant l’élection.

« L’histoire se souviendra à juste titre de la violence d’aujourd’hui au Capitole, incitée par un président en exercice qui a continué à mentir sans fondement sur le résultat d’une élection légale, comme un moment de grand déshonneur et de honte pour notre nation », a écrit Obama dans un communiqué mercredi.

Il a ajouté: « Mais nous nous moquerions de nous-mêmes si nous le traitions comme une surprise totale. »

L’ancien président est resté largement silencieux sur la scène qui se déroulait à Washington DC le 6 janvier – le même jour, le Congrès a décidé de certifier l’élection de Joe Biden, qui a été vice-président d’Obama pendant huit ans.

Il a finalement pesé vers 20h00, alors que la scène massive au Capitole se dissipait et que le Congrès continuait sa session conjointe pour accepter les résultats du Collège électoral avec six heures de retard.

«Voici ma déclaration sur la violence d’aujourd’hui au Capitole», a écrit Obama dans un tweet avec une image de sa déclaration en pièce jointe.

‘Leur [Republicans’] Le récit fantastique s’est de plus en plus éloigné de la réalité, et il s’appuie sur des années de ressentiment », a écrit Obama. «Maintenant, nous voyons les conséquences, fouettées dans un violent crescendo.

Après avoir écouté le président Trump parler à l’Ellipse mercredi après-midi, des milliers de partisans ont marché de là vers Capitol Hill, où ils ont réussi à enfreindre le Capitole et à faire obstruction au Congrès de son devoir de certifier l’élection.

Le Capitole a immédiatement été verrouillé et les législateurs ont été escortés hors de leurs chambres respectives.

Obama a déclaré qu’il se sentait optimiste que les membres du GOP se retournent contre le président, affirmant: «Nous avons besoin de plus de dirigeants comme ceux-ci.

Alors qu’Obama a publié sa déclaration, les trois autres présidents encore en vie ont également publié leurs déclarations sur la question.

L’ancien président démocrate Bill Clinton a publié une déclaration dans un fil Twitter en quatre parties.

«Aujourd’hui, nous avons été confrontés à une attaque sans précédent contre notre Capitole, notre Constitution et notre pays», a écrit le 42e président. « L’agression a été alimentée par plus de quatre ans de politique empoisonnée, répandant délibérément une désinformation délibérée, semant la méfiance envers notre système et opposant les Américains les uns aux autres. »

Il a poursuivi: « Le match a été allumé par Donald Trump et ses catalyseurs les plus ardents, dont beaucoup au Congrès, pour annuler les résultats d’une élection qu’il a perdue. L’élection était libre, le décompte était juste, le résultat est définitif. Nous devons achever le transfert pacifique du pouvoir que notre Constitution nous impose ».

«J’ai toujours cru que l’Amérique était composée de gens bons et décents. Je le fais toujours », dit-il.

« Si c’est vraiment ce que nous sommes, nous devons rejeter la violence d’aujourd’hui, tourner la page et avancer ensemble – en respectant notre Constitution, en restant attachés à un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. »

L’ancien président Jimmy Carter a publié une déclaration mercredi soir, alors que le Congrès votait sur l’acceptation des résultats du collège électoral.

« C’est une tragédie nationale », a déclaré Carter à propos de « la violence au Capitole américain ».

« Ayant observé des élections dans des démocraties en difficulté à travers le monde, je sais que nous, le peuple, pouvons nous unir pour sortir de ce précipice pour faire respecter pacifiquement les lois de notre nation, et nous devons le faire », a-t-il ajouté dans la déclaration.

L’ancien président George W. Bush, en particulier, a critiqué les loyalistes de Trump au Congrès, affirmant que ce sont eux qui ont poussé les plus grands partisans du président à prendre d’assaut le bâtiment du Capitole.

« C’est un spectacle écœurant et déchirant », a déclaré le 43e président américain dans son communiqué. « C’est ainsi que les résultats des élections sont contestés dans une république bananière – pas dans notre république démocratique. »

Le sénateur républicain de l’Utah, Mitt Romney, s’est joint au sentiment de Bush.

Romney, qui a critiqué ouvertement le président depuis son poste de sénateur de l’Utah ces deux dernières années, a déclaré que le chaos sur Capitol Hill était dû à la fierté blessée d’un homme égoïste et à l’indignation de ses partisans qu’il a délibérément mal informés pour le depuis deux mois et agité à l’action.

Il a également blâmé ses collègues républicains à la Chambre et au Sénat d’avoir accepté de s’opposer aux résultats du collège électoral et de donner aux partisans de faux espoirs qu’il existe un moyen d’annuler la victoire de Joe Biden.

« Les opposants ont affirmé qu’ils le faisaient au nom des électeurs », a déclaré Romney dans un communiqué publié mercredi. «Faites un audit, disent-ils, pour satisfaire les nombreuses personnes qui croient que l’élection a été volée. S’il vous plaît! Aucun audit mené par le Congrès ne convaincra jamais ces électeurs, en particulier lorsque le président continuera de prétendre que l’élection a été volée.

Un groupe de législateurs républicains à la Chambre et au Sénat a lancé un plan pour s’opposer aux résultats des élections, se rangeant du côté du président sur ses allégations toujours non fondées de fraude électorale généralisée et d’un résultat « truqué » par les démocrates.

Bush a déclaré dans sa déclaration: « Je suis consterné par le comportement imprudent de certains dirigeants politiques depuis les élections et par le manque de respect manifesté aujourd’hui pour nos institutions, nos traditions et nos forces de l’ordre. »

«L’assaut violent contre le Capitole – et la perturbation d’une réunion du Congrès mandatée par la Constitution – a été entrepris par des gens dont les passions ont été enflammées par des mensonges et de faux espoirs», a poursuivi Bush.

Romney a exhorté ses collègues législateurs du GOP à «montrer du respect pour les électeurs bouleversés par les résultats des élections et à« leur dire la vérité »sur le résultat des élections. «C’est le fardeau et le devoir du leadership», a-t-il expliqué dans sa déclaration.

« La vérité est que le président élu Biden a remporté cette élection », a réitéré Romney. «Le président Trump a perdu.

Bush a également condamné le président et ses milliers de partisans qui ont assiégé le Capitole mercredi dans une manifestation sans précédent et massive après avoir marché d’un rassemblement avec le prescient à Ellipse à Capitol Hill.

Les partisans empêchaient une session conjointe du Congrès d’avancer en certifiant la victoire de Biden, la prochaine étape pour propulser le président élu à la Maison Blanche.

Bush a qualifié la scène d ‘«insurrection».

À partir de mercredi après-midi, des milliers de manifestants qui se sont rendus à Washington DC pour protester contre les résultats des élections ont défilé de l’Ellipse près de la Maison Blanche au Capitole pour interrompre la session.

Le vice-président Mike Pence a été évacué de la salle du Sénat peu après 14 heures, avec le sénateur républicain Chuck Grassley, le président pro tempore – qui est en passe de succéder à la présidence.

Des milliers de manifestants pro-Trump sont descendus mercredi à Capitol Hill, empêchant le Congrès de certifier l’élection de Joe Biden

Les manifestants ont pu enfreindre le Capitole et mettre un terme au processus de certification en errant dans les couloirs, en s’asseyant aux bureaux des législateurs et des assistants, en affrontant les forces de l’ordre et en frappant les portes des chambres.

Les manifestants ont pu être entendus cogner aux portes alors que les sénateurs tentaient de poursuivre leur débat sur le décompte des collèges électoraux.

Peu après 14h30, toute la salle a été évacuée avant que la brèche ne se produise et les manifestants ont pu se frayer un chemin à l’intérieur du bâtiment.

Alors qu’ils chassaient les dirigeants du Congrès, le personnel parlementaire du Sénat a saisi les boîtes contenant les certificats du collège électoral et les a sortis.

Les partisans du président ont erré dans les salles du Congrès et dans les chambres de la Chambre et du Sénat, se sont assis aux bureaux des législateurs et de leurs assistants et un, littéralement, suspendu aux chevrons sur le côté du balcon d’observation du Sénat.