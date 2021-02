Les policiers de SIX Capitol ont été suspendus et 29 autres placés sous enquête en raison de leurs actions lors de l’attaque du Capitole.

L’un des agents suspendus était tle flic qui a pris un selfie avec un membre de la foule qui a dépassé le Capitole, selon le représentant démocrate de l’Ohio Tim Ryan.

Un autre flic portait un chapeau «Make America Great Again» lors de l’incident du 6 janvier et a commencé à diriger les gens autour du bâtiment, a déclaré Ryan.

Le porte-parole du département, John Stolnis, a déclaré à CNN: «La chef par intérim Yogananda Pittman a ordonné que tout membre de son département dont le comportement n’est pas conforme aux règles de conduite du département soit soumis à une discipline appropriée.»

Quelques jours après l’incident, le Sun a rapporté que deux policiers du Capitole avaient été suspendus et un arrêté pour comportement inapproprié pendant les émeutes.

À l’époque, 10 à 15 policiers du Capitole faisaient également l’objet d’une enquête pour leur comportement lors de l’attaque.

La mesure disciplinaire intervient à un moment de troubles internes au département.

Les agents ont continué à lutter contre l’insurrection qui a entraîné la mort de l’agent Brian Sicknick, mortellement blessé lors d’un affrontement avec des émeutiers de la MAGA au cours de l’incident.

Sicknick se serait effondré dans le bureau de sa division quelque temps après avoir été agressé par un émeutier avec un extincteur.

L’officier a ensuite été emmené dans un hôpital voisin où il a été placé sous assistance respiratoire, selon le président du syndicat de la police du Capitole, Gus Papathanasiou.

Il est décédé des suites de ses blessures vers 21h30 le lendemain des émeutes.

Plus tôt ce mois-ci, des membres de la police du Capitole auraient émis un vote de censure contre les principaux dirigeants de la force.

Au moins sept officiers de cinq autres départements à travers les États-Unis avaient fait l’objet d’enquêtes internes, leur présence à Washington lors de l’agression ayant été révélée par le biais des médias sociaux ou par d’autres moyens.

Le nombre pourrait augmenter, car les enquêteurs ainsi que le public passent au crible les médias sociaux et déposent des allégations selon lesquelles des officiers pourraient avoir été impliqués dans le siège.

Pendant ce temps, six autres personnes liées à la milice d’extrême droite Oath Keepers ont été inculpées pour avoir planifié l’attaque du Capitole.

Les nouvelles arrestations comprenaient Floridian Graydon Young, 54 ans, Laura Steele, 52 ans, résidente de Caroline du Nord, Sandra Ruth Parker, 62 ans, et Bennie Alvin Parker, 70 ans, tous deux de l’Ohio, et Connie et Kelly Meggs, 52 et 59 ans. , qui résidaient en Floride.

Young aurait organisé des armes à feu et un entraînement au combat pour lui-même et pour d’autres, par l’intermédiaire d’une société de Floride.

Dans la période qui a précédé l’attaque, Bennie Parker aurait largement communiqué avec Jessica Watkins – une autre filiale d’Oath Keepers arrêtée le mois dernier – au sujet de la possibilité de rejoindre sa milice et de combiner ses forces pour les événements du 6 janvier.

Au cours de l’attaque, les autorités ont déclaré que le groupe portait des gilets et des casques tactiques et a gravi les marches centrales du côté est du Capitole américain dans une «formation de pile de style militaire» avant de franchir la porte au sommet et de prendre d’assaut le bâtiment.

Les six personnes arrêtées cette semaine ont suivi de til a arrêté trois autres personnes inculpées le mois dernier; Thomas Caldwell, Jessica Watkins et Donovan Ray Crowl.