Émeutes au Brésil : les manifestants libérés restent fidèles à la cause bolsonariste

Les partisans de l’ancien président Jair Bolsonaro prient en attendant l’arrivée des bus pour rentrer chez eux dans l’église de Jésus le Bon Pasteur à Brasilia mardi. (Rafael Vilela pour le Washington Post)

BRASÍLIA — Leur marche dans la capitale brésilienne était « pacifique », ont-ils dit. Les dommages au Congrès, à la Cour suprême et au bâtiment du bureau présidentiel du pays ont été causés par des gauchistes qui ont « infiltré » leur mouvement. Leur propre détention dans un « camp de concentration » était du « terrorisme psychologique ». Surtout, les partisans de l’ancien président Jair Bolsonaro détenus dans l’émeute qui a secoué le Brésil dimanche ont insisté, leur cause était juste.

“Les médias les traitent de terroristes”, a déclaré le révérend Geraldo Gama, un prêtre catholique ici. “Ils ne sont pas. Ce sont des héros.

Alimentés par les théories du complot, la désinformation et la colère contre le nouveau gouvernement de gauche du président Luiz Inácio Lula da Silva, des centaines de partisans de Bolsonaro sont montés à bord d’autobus pour la capitale la semaine dernière en croisade pour capter l’attention du pays. Suite aux appels aux « patriotes » de WhatsApp, ils prévoyaient de prendre position contre la « fraude électorale », le « communisme » et la « dictature ».

Mardi, beaucoup avaient été libérés mais restaient bloqués dans la capitale. Au moins 250 se sont réfugiés dans l’Église de Jésus le Bon Pasteur, essayant pour trouver le chemin du retour.

Les hommes et les femmes, pour la plupart à la retraite, bavardaient sur les bancs ou faisaient la sieste sur des matelas au sol. Le personnel de l’église et les volontaires les ont nourris de poulet et de riz, ont aidé à organiser des bus et les ont conduits dans la prière.

Bolsonaro, qui a travaillé pendant des années pour semer la méfiance dans le système électoral brésilien avec des allégations infondées de corruption et de fraude, a perdu contre Lula en octobre. Il n’a pas cédé et, pas plus tard que le mois dernier, a qualifié le résultat d’injuste. Lula a prêté serment le 1er janvier.

Mais les efforts de ses partisans dimanche, condamnés par les dirigeants de tout l’hémisphère, ont continué de recevoir le soutien de nombreuses personnes au Brésil et à l’étranger.

Eloisa Pecegueiro, propriétaire d’une entreprise de 51 ans de São Paulo, a déclaré qu’elle avait reçu des dons de personnes dans plusieurs États américains pour aider ceux qui étaient détenus ou bloqués à Brasilia après l’émeute. Une partie de l’argent, a-t-elle dit, provenait d’églises évangéliques aux États-Unis. Elle a dit qu’elle l’utilisait pour organiser des bus.

Elle a parlé au groupe dans l’église à travers un microphone, leur rappelant de s’inscrire pour des sièges.

“Ils sont tellement traumatisés”, a-t-elle dit à une femme à côté d’elle.

Pecegueiro s’est rendue à Brasilia pour participer à la manifestation dimanche, mais a déclaré qu’elle était restée à l’écart des bâtiments fédéraux parce qu’elle était avec son fils de 14 ans. Lorsqu’elle a appris que le groupe restait à l’église, elle a fait appel à des relations au Brésil et aux États-Unis pour obtenir de l’aide.

Gama, le prêtre de 48 ans, a rendu visite à certaines des personnes détenues par la police fédérale après avoir entendu que des centaines étaient détenues avec un minimum de nourriture.

“Quand j’ai découvert que ces gens souffraient, c’était mon devoir”, a-t-il déclaré.

Il a demandé au personnel de l’église et aux volontaires de préparer de la nourriture et des endroits où ils pourraient dormir, et lundi soir, plus de 250 personnes s’étaient installées dans son église dans un quartier à faible revenu de la capitale.

Il avait prié pour eux en masse dimanche avant la manifestation. De nombreux paroissiens ont soutenu leur mouvement.

“Ces patriotes manifestaient, de manière pacifique, leur indignation à cause du manque de transparence autour des élections”, a-t-il déclaré. Il n’a pas soutenu la violence de dimanche, mais l’a imputée à des agitateurs extérieurs.

Nice Silva, une fonctionnaire à la retraite de 58 ans de la région de São Paulo, a déclaré qu’elle avait pris un bus pour Brasilia pour faire partie d’un mouvement visant à dénoncer ce qu’elle considérait comme des élections frauduleuses.

“Nous voulons le code source”, a-t-elle déclaré, faisant écho au cri de ralliement de nombreux partisans de Bolsonaro qui mettaient en doute la fiabilité du système de vote électronique brésilien. « Personne ne nous entendait. La télé ne nous montre rien.

Elle avait entendu de certaines personnes qu’elles prévoyaient d’entrer dans le palais présidentiel, a-t-elle dit, mais pensaient qu’ils le feraient pacifiquement pour exiger des réponses à leurs questions sur la fraude électorale.

Silva a déclaré que la foule de Brasília n’était pas inspirée par les émeutiers qui ont attaqué le Capitole américain deux ans plus tôt.

“La violence qui s’est produite là-bas n’a pas fonctionné”, a-t-elle déclaré. “La nôtre allait être paisible”

Mais alors qu’elle montait la rampe du palais présidentiel dimanche, elle a regardé la scène tourner en rond. Elle a reproché à la police de ne pas avoir arrêté les vandales. Elle a dit que la police fouillait les sacs mais n’empêchait pas les gens d’entrer.

Peu de temps avant que la foule ne prenne d’assaut les bâtiments du gouvernement, Lourenço Oliveira a déclaré qu’il commençait à sentir que quelque chose de grave allait se produire. Il a décidé de rester dans le camp que les partisans de Bolsonaro avaient installé devant un quartier général de l’armée à Brasilia. En raison d’un problème de santé, a déclaré l’homme de 70 ans, il ne se sentait pas en sécurité pour rejoindre la marche, alors il a plutôt regardé les tentes.

La rumeur se répandait que certaines personnes voulaient “une action plus agressive”, a-t-il déclaré. Ils espéraient provoquer une garantie de l’ordre public, qui permettrait aux militaires de prendre le contrôle.

Lorsque cela ne s’est pas produit, les partisans de Bolsonaro ont décidé d’adopter une approche différente.

Lundi, a déclaré Oliveira, les autorités l’ont conduit, ainsi que de nombreux autres, du camp au poste de police fédéral. Il a été libéré sans inculpation, a-t-il dit.

Les autorités ont déclaré mardi avoir libéré des centaines de détenus pour des raisons “humanitaires”. Parmi eux se trouvaient des personnes âgées, des personnes souffrant de problèmes de santé et des mères avec enfants.

La police fédérale a déclaré mardi que tous les détenus recevaient régulièrement de la nourriture, de l’hydratation et des soins médicaux si nécessaire. Ils ont démenti les rumeurs selon lesquelles une femme serait morte en détention.

Un homme séjournant dans l’église de Brasilia était porteur d’un document l’accusant, entre autres, d’actes de terrorisme.

Un ami a dit qu’ils n’étaient pas encore à Brasilia lorsque la horde a pris d’assaut les bâtiments. Leur bus, en provenance de la ville méridionale de Santa Maria, était en retard, a déclaré Luis Carlos, qui a refusé de donner son nom de famille par crainte de représailles. Sinon, a-t-il dit, ils auraient probablement été là.

Mais il est convaincu qu’il y avait des acteurs néfastes dans le groupe. Il a fait valoir qu’il était étrangement facile d’accéder aux bâtiments.