Émeutes au Brésil : des groupes en ligne d’extrême droite appelant à la désobéissance civile suite à l’attaque du Congrès | Nouvelles du monde

Les extrémistes de l’extrême droite brésilienne appellent à davantage d’actes de désobéissance civile après la prise d’assaut des institutions démocratiques du pays dimanche.

Les messages faisant la promotion d’une “révolution silencieuse” en refusant de payer des impôts font partie de ceux diffusés sur les chaînes Telegram associées aux émeutes de dimanche.

Cela fait suite à des preuves de plus en plus nombreuses que les plans du soulèvement violent ont été ouvertement coordonnés sur les chaînes publiques, en utilisant des métaphores à peine voilées décrivant les plans d’un “parti” au sein du Congrès brésilien le 8 janvier.

Sky News a analysé certaines de ces chaînes pour révéler comment les groupes réagissent aux conséquences du moment du « 6 janvier » au Brésil.

Un boycott de l’impôt sur le revenu est l’une des tactiques perturbatrices promues par les partisans extrémistes de l’ancien président Jair Bolsonaro sur Telegram à la suite des attentats de dimanche à Brasilia.

Les tracts appellent les « patriotes » à participer à une campagne nationale pour « affamer » ce qu’ils appellent « l’État illégitime ».

Beaucoup de personnes associées à l’émeute de dimanche pensent que l’élection d’octobre, qui a vu le leader de gauche Lula da Silva remporter une courte victoire, était une fraude gagnée grâce à un système de vote électronique peu fiable. Ils prétendent donc que son gouvernement est illégitime.

Ce sont des allégations qui ont été promues par M. Bolsonaro lui-même, même après l’insurrection. Pas plus tard que mercredi, l’ancien président a partagé une vidéo faisant écho aux complots de fraude électorale sur Facebook. Le clip a depuis été supprimé de sa page.

Ce dépliant annonçant un “arrêt national” la semaine prochaine a été partagé sur certaines des plus grandes chaînes d’extrême droite du Brésil. Dans ce document, les camionneurs chargés du transport de marchandises et ceux qui travaillent dans l’industrie agricole sont invités à la grève.

“Tout le monde à la maison.”

“Des rues vides. Pas de violence.” ça lit.

Michele Prado, une analyste indépendante qui étudie l’extrême droite brésilienne, déclare : “L’objectif est de produire le chaos, des pénuries générales, d’atteindre des objectifs d’infrastructure pour provoquer une guerre civile et rompre l’ordre démocratique”.

D’autres messages vus par Sky News exhortent les gens à participer à une grève nationale, dans ce qu’ils appellent une “manifestation silencieuse”.

L’un a appelé les gens à retirer tout leur argent des banques brésiliennes, à éviter les vacances à l’intérieur du Brésil et à boycotter le célèbre carnaval de février.

“Ce n’est que si le pays est dans un chaos total que l’armée interviendra !” ça dit.

Ce commentaire reflète l’un des objectifs clés de ces extrémistes.

Depuis que le résultat des élections a été annoncé fin octobre, ils ont appelé haut et fort à un coup d’État militaire pour renverser Lula. Les membres de l’extrême droite brésilienne y voient le seul moyen d’assurer l’avenir du pays et ont établi un grand camp de protestation devant le quartier général de l’armée jusqu’à ce que la police le démantèle à la suite des émeutes.

Ils espèrent qu’en causant un maximum de perturbations au Brésil, l’armée n’aura d’autre choix que d’intervenir.

“Le 8 janvier, ils s’attendaient à ce que les forces armées se joignent à eux et encouragent une intervention militaire qui ramènerait Bolsonaro au pouvoir, annulerait les élections, arrêterait le président Lula et fermerait la Cour suprême”, a déclaré Mme Prado.

Mais il est clair que tout le monde dans ces groupes n’a pas continué à faire confiance à l’armée après l’incident de dimanche.

Une vidéo largement partagée associe des images de l’armée arrêtant les émeutiers de dimanche avec des extraits des conditions à l’intérieur du gymnase où les détenus sont détenus.

Il est accompagné d’une piste audio dans laquelle un homme en larmes crie : « Armée, aidez-nous ! Vous avez trahi la mère patrie !

“J’ai prévenu tout le monde que si Dieu n’était pas au centre de la [military]cela arriverait”, indique le message d’accompagnement.

D’autres ont encouragé les gens à abandonner complètement l’idée d’un coup d’État militaire et à croire plutôt que Dieu interviendra pour arrêter Lula.

“Il y a eu 70 jours pour demander une intervention militaire : ça n’a pas marché. Maintenant, dépensez le même montant pour demander une intervention divine – ça marchera !” lit un dépliant.

“Le nationalisme chrétien est très présent au sein de l’extrême droite brésilienne”, a déclaré Mme Prado.

“Nous avons également vu la propagation des récits de QAnon, les amenant à croire qu’ils sont dans une bataille spirituelle contre un complot satanique et que Dieu interviendra et les sauvera”, a-t-elle déclaré à Sky News.

Alors que cette coalition radicale se démène pour organiser son prochain mouvement, les experts ont souligné comment ces chaînes publiques en ligne ont été utilisées pour organiser le soulèvement violent de dimanche à la vue de tous.

Certains extrémistes ont utilisé des mots de passe comme “Festa de Selma” signifiant “la fête de Selma” pour décrire leur plan de soulèvement violent au Palais des Trois Pouvoirs du pays.

Selma est un autre mot de code pour “Selva” qui signifie “jungle” en portugais, mais est utilisé comme cri de ralliement par l’extrême droite.

Une image publiée sur Telegram partageait une image satellite de l’Esplanada dos Ministérios à Brasilia avec la légende “Emplacement de la fête de Selma”.

Dans celui-ci, le bâtiment du Congrès est encerclé, avec la légende ajoutée “Gâteau coupé ici!”

L’analyse d’Arcelino Neto de l’Université de Sao Paulo a révélé que, sur Twitter, l’expression “Festa da Selma” est apparue pour la première fois trois jours avant l’attaque de dimanche. Au 10 janvier, il était partagé par plus de 10 000 comptes.

D’autres messages, cependant, n’ont guère tenté de dissimuler l’intention derrière la manifestation du 8 janvier.

“Attention. Ce n’est pas une fête, c’est une guerre. Habillez-vous convenablement”, dit un dépliant.

Un autre, qui a été diffusé quelques heures seulement avant le début du siège, a utilisé une image d’un précédent rassemblement au bâtiment du Congrès du pays pour démontrer ce qui était prévu.

“C’est notre dernière dernière chance ! [The army] est en attente en attendant notre action ! Patriotes, ça doit être aujourd’hui !”, lit-on.

Les experts suivent de près l’évolution de ce mouvement suite à l’incident du 8 janvier.

“La plupart continueront de s’accrocher à la ‘prophétie’ d’une intervention militaire”, déclare le professeur Leticia Cesarino, professeur d’anthropologie à l’Universidade Federal de Santa Catarina et experte du populisme numérique au Brésil.

“Ils continueront à plaider pour le retrait de Lula, y compris par la violence si nécessaire. Mais je suppose qu’ils continueront à le faire de cette manière indirecte, comme en perturbant les infrastructures”, a-t-elle déclaré à Sky News.

“J’attendrais de voir cependant s’il y aura un reflux avant qu’ils ne recommencent à s’aggraver, ou s’ils maintiendront l’élan.”

