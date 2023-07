Émeutes à Paris aujourd’hui – dernières: « Nous sommes en guerre contre la vermine », déclare la police française alors que la violence fait rage après la fusillade d’un adolescent

Le président Emmanuel Macron a exhorté les parents à garder les adolescents à la maison. tandis que son gouvernement envisage «toutes les options» pour rétablir l’ordre après que des émeutiers ont incendié des voitures et des bâtiments et pillé des magasins à travers la France lors d’une troisième nuit de violence à la suite du meurtre par la police d’un adolescent lors d’un arrêt de la circulation dans une banlieue parisienne.

Il y a eu plus de 800 arrestations à travers le pays jusqu’à vendredi, M. Macron affirmant qu’une proportion importante d’entre elles étaient vous. La police et les pompiers ont eu du mal à contenir les manifestants et à éteindre de nombreux incendies dans la nuit qui ont endommagé des écoles, des postes de police et des mairies ou d’autres bâtiments publics. Des pillages ont également été signalés dans plusieurs endroits, dont le centre de Paris.