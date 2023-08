Émeute sur le toit annulée à Vernon

L’événement Riot on the Roof, organisé par la Vernon Public Art Gallery, a été annulé en raison des incendies de forêt autour de l’Okanagan.

L’événement, surnommé la plus grande fête d’art alternatif de Vernon, devait avoir lieu le samedi 26 août, au sommet du Downtown Vernon Parkade.

« Soyez assuré que la décision d’annuler n’a pas été prise à la légère », a déclaré la directrice exécutive Dauna Kennedy.

« Notre équipe organisatrice a travaillé sans relâche pour organiser une programmation exceptionnelle d’artistes (dont beaucoup ont été directement concernés), de vendeurs et d’activités pour les participants. »

Les détenteurs de billets recevront un remboursement complet pour leurs acheteurs et des informations détaillées seront fournies directement via les adresses e-mail fournies lors du processus d’achat des billets.

« Même si nous sommes naturellement déçus de devoir annuler, nous avons hâte que nos idées soient mises en scène en 2024 », ont déclaré les organisatrices de l’événement, Autumn Doucette et Alexa Stenquist. « La sécurité de notre communauté est notre priorité numéro un, et nous avons hâte de vous offrir une expérience inoubliable l’année prochaine. »

@B0B0Assman

[email protected]

