Émeute du football en Indonésie : les retards dans le déverrouillage des portes ont fait 125 morts, selon la FA indonésienne | Nouvelles du football

Les retards dans l’ouverture des portes d’un stade de football indonésien après que des violences ont éclaté à la fin d’un match ont contribué à une catastrophe dans laquelle au moins 125 personnes sont mortes, a déclaré l’association nationale de football.

La police a tiré des gaz lacrymogènes alors que les supporters envahissaient le terrain lors du match entre Arema FC et Persebaya Surabaya dans la ville de Malang samedi, déclenchant la panique dans la foule et provoquant un béguin alors qu’ils fuyaient vers les sorties.

Les gaz lacrymogènes sont interdits dans les stades de football par l’instance dirigeante internationale de la FIFA, qui recommande également que toutes les sorties restent déverrouillées pendant un match pour des raisons de sécurité.

L’instance dirigeante du football indonésien a déclaré qu’elle avait définitivement interdit le directeur général et coordinateur de la sécurité de l’équipe qui a accueilli le match de samedi, Arema FC, pour ne pas avoir sécurisé le terrain et émis rapidement une commande pour déverrouiller les portes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Des couronnes sont déposées dans un sanctuaire pour au moins 125 personnes tuées lors d’une émeute lors d’un match de football en Indonésie



“Les portes auraient dû être ouvertes, mais ont été fermées”, a déclaré Erwin Tobing, chef de la commission de discipline de l’association.

Le porte-parole de l’association, Ahmad Riyad, a ajouté: “En raison d’un manque de travailleurs, seules quelques personnes ont reçu l’ordre d’ouvrir les portes, et elles n’avaient pas encore atteint certaines portes lorsque les spectateurs ont commencé à se précipiter pour échapper aux gaz lacrymogènes tirés par la police pour tenter de contrôler les fans. qui était entré sur le terrain.”

La police a cependant continué d’insister mardi sur le fait que les portes étaient ouvertes mais étaient trop étroites et ne pouvaient accueillir que deux personnes à la fois alors que des centaines tentaient de s’échapper.

Un chef de la police indonésienne et neuf officiers d’élite ont été démis de leurs fonctions et 18 autres officiers font également l’objet d’une enquête sur ordre du président indonésien Joko Widodo.

Image:

Des agents examinent un véhicule de police endommagé





Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a qualifié la mort de “jour sombre pour tous ceux qui sont impliqués dans le football et de tragédie incompréhensible”.

Dimanche, le chef de la police de Java oriental, Nico Afinta, a déclaré lors d’une conférence de presse : “Nous avons déjà fait une action préventive avant de finalement lancer des gaz lacrymogènes alors que [fans] a commencé à attaquer la police, agissant anarchiquement et incendiant des véhicules.”

Certains responsables locaux avaient estimé le nombre de morts à 174, mais le sous-gouverneur de Java oriental, Emil Dardak, a déclaré que le nombre de morts avait ensuite été ramené à 125.

“Le chiffre précédent peut avoir inclus des décès en double”, a-t-il déclaré.

Plus de 300 personnes ont été emmenées dans des hôpitaux voisins, mais beaucoup sont mortes en cours de route et pendant le traitement, a déclaré M. Afinta.

Image:

Des policiers et des soldats se tiennent au milieu des gaz lacrymogènes





Des proches en deuil ont attendu des informations sur leurs proches dans les hôpitaux et d’autres ont tenté d’identifier les corps déposés dans une morgue.

Le président de la FIFA, Infantino, a déclaré : “Le monde du football est sous le choc suite aux incidents tragiques qui ont eu lieu en Indonésie à la fin du match entre Arema FC et Persebaya Surabaya au stade Kanjuruhan.

“C’est un jour sombre pour tous ceux qui sont impliqués dans le football et une tragédie qui dépasse l’entendement. J’adresse mes plus sincères condoléances aux familles et aux amis des victimes qui ont perdu la vie à la suite de cet incident tragique.

“Ensemble avec la FIFA et la communauté mondiale du football, toutes nos pensées et nos prières vont aux victimes, à ceux qui ont été blessés, ainsi qu’au peuple de la République d’Indonésie, à la Confédération asiatique de football, à la Fédération indonésienne de football et à la Fédération indonésienne de football. Ligue, en cette période difficile.”

L’association de football indonésienne, connue sous le nom de PSSI, a suspendu la Premier League indéfiniment à la lumière de la tragédie et a interdit à Arema d’organiser des matchs pour le reste de la saison.

Image:

Une paire d’entraîneurs est piétinée dans les gradins du stade Kanjuruhan





Le chef de la police de Malang, Ferli Hidayat, a déclaré qu’il y avait quelque 42 000 spectateurs au match de samedi, qui étaient tous des fans d’Arema car l’organisateur avait interdit aux fans de Persebaya d’entrer dans le stade afin d’éviter les ennuis.

Le hooliganisme sévit dans l’Indonésie obsédée par le football, où le fanatisme se termine souvent par la violence, mis en évidence par la mort en 2018 d’un supporter de Persija Jakarta qui a été tué par une foule de fans inconditionnels du club rival Persib Bandung.