DEUX adolescents sont morts de blessures à la tête après être tombés d’un vélo électrique alors qu’ils étaient poursuivis par la police, selon une enquête.

Kyrees Sullivan, 16 ans, et Harvey Evans, 15 ans, ont été tués à Ely, Cardiffla semaine dernière.

Leur mort a provoqué des émeutes lorsque des jeunes ont incendié des voitures et se sont affrontés avec la police au cours de la horreur.

Une enquête a appris aujourd’hui comment Kyrees est décédé d’une blessure à la tête contondante, tandis que Harvey a subi une blessure contondante à la tête et au corps.

Huissier Lynne Carroll a déclaré à Pontypridd Coroner’s Court que le couple avait été vu sur un vélo électrique et « peu de temps après, ils ont tous deux été retrouvés par un membre du public sur la route, après avoir quitté le vélo ».

L’enquête a été ajournée pendant qu’une enquête criminelle sur leur mort est menée.

La coroner Patricia Morgan a conclu que les décès étaient « violents ou contre nature ».

Elle a déclaré: « Une enquête en direct est en cours concernant les circonstances.

« Par conséquent, aujourd’hui, j’ouvrirai l’enquête mais je l’ajournerai pour permettre à une enquête complète d’avoir lieu et d’être achevée.

« J’exigerai des mises à jour régulières sur l’avancement de cette enquête et je fixerai une date en temps voulu pour que l’enquête finale soit répertoriée. »

Des scènes violentes ont éclaté lundi dernier après la diffusion d’images de vidéosurveillance d’un sud marqué Pays de Galles fourgon de police suivant les adolescents.

Neuf personnes âgées de 15 à 21 ans ont été arrêtées à la suite du carnage.

Le Bureau indépendant pour la conduite de la police a lancé une enquête après que la force a nié toute poursuite.

Des images d’une caméra de sonnette Ring montrent deux garçons qui courent sur la route – suivis de peu par un fourgon de police qui n’avait pas ses lumières bleues allumées.

Il a été confirmé que la vidéo avait été prise juste après 18 heures. À peine 85 secondes plus tard, la collision s’est produite.

La police maintient toujours qu’elle ne se trouvait pas à proximité immédiate de l’accident au moment où il s’est déroulé.

Le directeur du FIPOL, David Ford: «Nos pensées et nos sympathies vont à la famille et aux amis de Kyrees et Harvey, ainsi qu’à tous ceux qui sont touchés par la perte de deux jeunes vies dans une communauté aussi soudée qu’Ely.

« Nos enquêteurs ont mené des enquêtes et obtenu des preuves à proximité immédiate du lieu des événements, s’adressant aux résidents locaux, distribué des tracts et collecté autant d’informations pertinentes que possible. »

« Je suis vraiment reconnaissant de la coopération et de l’aide que nous avons reçues de la part des membres de la communauté locale.

« Nous serions heureux que toute personne à qui nous n’avons pas encore parlé, qui pense avoir des images ou avoir été témoin de quoi que ce soit de pertinent entre 17h35 et 18h10 lundi, se présente à nous. »

