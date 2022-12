Émeute au Capitole des États-Unis : “Donald Trump a commis des infractions pénales”, déclare le démocrate Adam Schiff

Un comité du Congrès américain envisagera de recommander des accusations contre Donald Trump.

Le rôle de l’ancien président américain dans l’émeute du 6 janvier 2021 fait l’objet d’une enquête.

Le ministère de la Justice prendra la décision finale sur les accusations.

Concluant une enquête de 18 mois sur l’attaque meurtrière de l’année dernière contre le Capitole américain, les législateurs se réuniront lundi pour voter sur l’opportunité de recommander des poursuites pénales contre l’ancien président Donald Trump et certains de ses plus proches collaborateurs.

La commission restreinte de la Chambre des représentants a interrogé plus de 1 000 témoins et organisé des auditions publiques explosives sur ce qui s’est passé le 6 janvier 2021 – et qui en était responsable.

Le panel, composé de sept démocrates et de deux républicains, se réunira à 13h00 (18h00 GMT) pour dévoiler les conclusions de leur enquête sur l’émeute meurtrière, dans laquelle des partisans de Trump – qui ont faussement affirmé que les élections de 2020 avaient été volées de lui par Joe Biden – a saccagé le Capitole.

Au moins cinq personnes sont mortes dans le cadre de la mêlée et 140 policiers ont été blessés.

Environ 900 personnes ont été arrêtées en lien avec le saccage violent, qui a envoyé des ondes de choc à travers le pays et dans le monde.

Le panel décidera de recommander ou non au ministère de la Justice de porter plainte contre Trump – qui se présente pour reprendre le bureau ovale lors des élections de 2024 – sur au moins trois chefs d’accusation, selon des informations.

Ces accusations seraient d’incitation à une insurrection, d’obstruction à une procédure officielle et de complot visant à frauder le gouvernement américain, a rapporté dimanche NBC News.

Les législateurs ne peuvent pas autoriser eux-mêmes les accusations, mais peuvent faire des recommandations au ministère de la Justice, qui a déjà nommé un avocat spécial pour examiner le rôle de Trump dans l’émeute du Capitole et ses efforts pour annuler les élections de 2020.

Leur vote est non contraignant et largement symbolique – la décision sur les accusations portées contre Trump appartiendra finalement au procureur général Merrick Garland.

Mais les trois accusations qui seraient envisagées pourraient entraîner des peines de prison et une interdiction d’exercer des fonctions publiques pour l’ancien président, qui exerce toujours un pouvoir considérable au sein du Parti républicain.

“Je pense que les preuves sont là que Donald Trump a commis des infractions pénales dans le cadre de ses efforts pour annuler les élections”, a déclaré dimanche à CNN Adam Schiff, membre du comité démocrate et ancien procureur fédéral.

Le comité peut également faire des recommandations législatives pour protéger le processus de certification des résultats des élections.

Son rapport final doit être publié mercredi.

Schiff n’a pas donné de détails sur d’éventuelles références criminelles contre Trump, ni même dit comment il voterait lui-même.

Mais sur CNN État de l’Union programme d’information, il a déclaré:

Je pense que le président a violé plusieurs lois pénales. Et je pense que vous devez être traité comme n’importe quel autre Américain qui enfreint la loi, c’est-à-dire que vous devez être poursuivi.

Trump a dénigré à plusieurs reprises le panel de la Chambre sur sa propre plateforme Truth Social, qualifiant les membres de « démocrates, inadaptés et voyous ».

Il a qualifié le discours qu’il a prononcé avant l’émeute du 6 janvier et ses autres actions ce jour-là de “doux et aimant”.

Ce jour-là, il a appelé ses partisans à “se battre comme un diable”.

Depuis juillet 2021, le comité restreint de la Chambre a cherché à faire la lumière sur les actions de l’ancien président avant et pendant le 6 janvier 2021.

Au cours de huit audiences l’été dernier, le panel a dévoilé des tonnes de preuves sur l’implication de Trump dans une série labyrinthique de stratagèmes connectés pour annuler l’élection – et l’impossibilité pour le républicain de ne pas savoir qu’il avait perdu face à Biden.

Trump était “au centre” d’une “tentative de coup d’État”, a déclaré le chef du comité, le représentant Bennie Thompson.

Le panel a interrogé plusieurs assistants de Trump, dont son procureur général de l’époque, Bill Barr, et même sa fille Ivanka. Dans des extraits d’interviews montrés au public, beaucoup d’entre eux ont déclaré qu’ils n’avaient jamais cru qu’il y avait eu fraude électorale.

Le comité a également révélé la pression que Trump avait exercée sur son propre vice-président Mike Pence et d’autres responsables, notamment dans les États clés de Géorgie et d’Arizona, dans une campagne d’intimidation visant à invalider les élections de novembre 2020.