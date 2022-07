Émeute au Capitole américain: Cheney dit que Trump a tenté de contacter un témoin

WASHINGTON –

Soulevant brusquement la question de la falsification de témoins, la commission du 6 janvier a révélé mardi que Donald Trump avait tenté de contacter une personne qui parlait au panel de son enquête sur l’ancien président et de l’attentat de 2021 contre le Capitole.

“Nous prendrons très au sérieux tout effort pour influencer les témoignages”, a déclaré la représentante Liz Cheney, R-Wyo. Elle a dit que le comité avait informé le ministère de la Justice.

La personne que Trump a tenté de contacter a refusé de répondre ou de répondre à son appel, a déclaré Cheney. Au lieu de cela, la personne a alerté son avocat qui a contacté le comité.

La divulgation de Cheney n’était pas la première fois que le panel soulevait des inquiétudes concernant des témoins contactés par l’équipe de Trump d’une manière qui pourrait refléter ou au moins créer l’apparence d’une influence inappropriée. Il a divulgué la semaine dernière des exemples d’autres fois où des témoins ont été sensibilisés par des alliés de Trump, certains suggérant qu’il était au courant qu’ils parlaient au comité, avant le témoignage devant le panel.

Un porte-parole de Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’audience de mardi était la septième pour le comité du 6 janvier. Au cours du mois dernier, le panel a créé le récit d’un Trump vaincu “détaché de la réalité”, s’accrochant à de fausses allégations de fraude électorale et travaillant fébrilement pour inverser sa défaite électorale. Tout a culminé avec l’attaque du Capitole, dit le comité.

La session de mardi a révélé les détails d’une réunion “désordonnée” tard dans la nuit à la Maison Blanche avec les avocats extérieurs de Donald Trump suggérant que l’armée saisisse les machines à voter de l’État dans un ultime effort pour poursuivre ses fausses allégations de fraude électorale avant que le président vaincu ne convoque une foule pour le Capitole des États-Unis.

Le comité chargé d’enquêter sur l’attaque de l’année dernière au Capitole s’efforce de montrer comment les extrémistes d’extrême droite ont répondu à l’appel de Trump à venir pour un grand rassemblement à Washington. Alors que des dizaines de poursuites et ses allégations de fraude électorale ont échoué, Trump a rencontré tard dans la nuit du 18 décembre des avocats à la Maison Blanche avant de tweeter l’invitation au rassemblement – ​​”Soyez là, ce sera sauvage!” Les membres des groupes Proud Boys et Oath Keepers font maintenant face à de rares accusations de sédition à cause du siège.

“Ce tweet a servi d’appel à l’action – et dans certains cas d’appel aux armes.” a déclaré un membre du panel, la représentante Stephanie Murphy, D-Fla.

Le panel a présenté un nouveau témoignage vidéo de Pat Cipollone, l’ancien avocat de Trump à la Maison Blanche, rappelant la réunion explosive à la Maison Blanche lorsque l’équipe juridique extérieure de Trump a présenté un projet de décret exécutif pour saisir les machines à voter des États – une “idée terrible”, a-t-il déclaré. .

“Ce n’est pas comme ça qu’on fait les choses aux États-Unis”, a témoigné Cipollone.

Un autre assistant a qualifié la réunion de “déséquilibrée”.

Cipollone et d’autres responsables de la Maison Blanche se sont précipités pour intervenir lors de la réunion de fin de soirée que Trump avait avec les avocats Sidney Powell et Rudy Giuliani, l’assistant à la sécurité nationale à la retraite Michael Flynn et le chef de la société de vente au détail en ligne Overstock. Il a éclaté en criant et en hurlant, a témoigné un autre assistant.

“Où sont les preuves ?” Cipollone a exigé des fausses allégations de fraude électorale.

“Ce qu’ils proposaient, je trouvais ça fou”, a témoigné un autre responsable de la Maison Blanche, Eric Herschmann.

Mais Trump était intrigué et a essentiellement dit à ses avocats de la Maison Blanche qu’au moins Powell et des alliés extérieurs essayaient de faire quelque chose.

“Vous n’êtes pas assez durs”, a rappelé Giuliani dans un témoignage vidéo, le président ayant déclaré aux avocats de la Maison Blanche. “Vous êtes p—–“, a-t-il dit, en utilisant un langage grossier.

Alors que la nuit se tournait vers le matin, Trump a tweeté l’appel aux partisans de venir à Washington le 6 janvier, lorsque le Congrès comptabiliserait les résultats du Collège électoral. “Soyez là. Sera sauvage”, a écrit Trump.

Immédiatement, les extrémistes ont réagi.

Le panel a montré des messages textuels graphiques et violents et a diffusé des vidéos de personnalités de droite, dont Alex Jones, et d’autres expliquant que le 6 janvier serait le jour où ils se battraient pour le président.

Dans un langage vulgaire et souvent raciste, les messages diffusés sur les forums d’extrême droite prévoyaient le grand jour qu’ils disaient que Trump demandait à Washington. Ce serait un “mariage rouge”, a déclaré l’un d’eux, une référence au massacre. “Apportez des menottes.”

Plusieurs membres de la police du Capitole des États-Unis qui ont combattu la foule ce jour-là étaient assis, le visage de pierre, au premier rang de la salle de comité.

“Le problème des politiciens qui attisent la violence de la foule pour détruire des élections équitables est le plus vieil ennemi intérieur de la démocratie constitutionnelle”, a déclaré le représentant Jamie Raskin, D-Md., dans ses remarques liminaires.

À la table des témoins pour témoigner en personne se trouvait Jason Van Tatenhove, un allié du chef des Oath Keepers, Stewart Rhodes. Un autre témoin était Stephen Ayres, qui a plaidé coupable le mois dernier pour conduite désordonnée et perturbatrice dans un bâtiment restreint. Il a déclaré que le 2 janvier 2021, il avait publié une image indiquant que Trump “nous appelait à revenir à Washington le 6 janvier pour une grande manifestation”.

Le comité cherche à savoir si les groupes extrémistes, y compris les Proud Boys, les Oath Keepers et les adhérents de QAnon qui s’étaient déjà ralliés à Trump, se sont coordonnés avec les alliés de la Maison Blanche pour le 6 janvier. Les Oath Keepers ont nié qu’il y ait eu un plan pour prendre d’assaut le Capitole.

Le comité a commencé la seconde moitié de l’audience en établissant des liens entre les alliés de Trump Flynn et Roger Stone et les groupes extrémistes qui se préparaient à venir à Washington.

Il montrait une photo de Rhodes, le chef de Oath Keeper, marchant avec Flynn, l’ancien assistant à la sécurité nationale de Trump, à l’extérieur du Capitole à un moment donné.

C’était la seule audience cette semaine, alors que de nouveaux détails émergent. Une audience attendue aux heures de grande écoute jeudi a été suspendue pour le moment.

La session de cette semaine intervient après que l’ancienne assistante de la Maison Blanche Cassidy Hutchinson a fourni des récits époustouflants sous serment d’un Trump en colère qui a sciemment envoyé des partisans armés au Capitole le 6 janvier, puis a refusé de les rappeler rapidement alors que la violence éclatait, se rangeant du côté des émeutiers alors qu’ils recherché de manière menaçante le vice-président Mike Pence.

Trump a déclaré que le récit de Cassidy n’était pas vrai. Mais Cipollone lors de la séance privée de vendredi n’a pas contredit les témoignages antérieurs. Raskin a déclaré que le panel prévoyait d’utiliser “beaucoup” du témoignage de Cipollone.

Les Proud Boys ont déclaré que leur adhésion avait augmenté après que Trump, lors de son premier débat avec Biden, ait refusé de condamner catégoriquement le groupe, mais leur a plutôt dit de “prendre du recul et de rester à l’écart”.

Les Oath Keepers s’étaient également organisés pour le 6 janvier et avaient établi une “force d’intervention rapide” dans un hôtel voisin en Virginie, selon des documents judiciaires.

Le panel a également noté que de nombreux partisans de Trump qui ont pris d’assaut le Capitole semblaient être des partisans de QAnon. Les autorités fédérales ont explicitement lié au moins 38 émeutiers à la théorie du complot pro-Trump, selon un examen des dossiers judiciaires par l’Associated Press.

L’une des figures les plus reconnaissables de l’attaque était un homme torse nu de l’Arizona qui se faisait appeler le “QAnon Shaman”, portait une lance et portait de la peinture faciale et un chapeau viking avec de la fourrure et des cornes.

Le panel a montré, au cours d’audiences au rythme effréné et avec des témoignages oculaires du cercle restreint de l’ancien président, que Trump s’était fait dire “encore et encore”, comme l’a dit la vice-présidente Liz Cheney, R-Wyo., qu’il avait a perdu les élections et ses affirmations de fraude électorale étaient tout simplement fausses. Néanmoins, Trump a convoqué ses partisans à Washington puis les a envoyés au Capitole dans ce panel que le président Bennie Thompson, D-Miss., a qualifié de “tentative de coup d’État”.

——



Les rédacteurs de l’Associated Press Mary Clare Jalonick et Michael Balsamo à Washington et Michael Kunzelman à College Park, Maryland, ont contribué à ce rapport.