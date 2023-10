Emery d’Aston Villa critique Klopp pour son appel à la rediffusion de la défaite des Spurs

L’argument selon lequel le match de Liverpool contre Tottenham devrait être rejoué a été rejeté par le patron d’Aston Villa, Unai Emery.

Le VAR a refusé à tort le premier but de Luis Diaz lors de la défaite de Liverpool contre Tottenham samedi dernier.

Le VAR aurait dû donner le but même si l’assistant sur le terrain a appelé hors-jeu. Le PGMOL a qualifié l’incident d’« erreur humaine importante », mais un échec de communication en était la cause profonde. Des enregistrements audio mettent en lumière les discussions qui ont eu lieu avant et après l’événement.

Klopp a demandé une rediffusion du match, Emery critique

Jurgen Klopp, manager de Liverpool, s’est adressé aux médias mercredi après-midi pour donner sa version de l’histoire à la lumière de la récente controverse. Il a déclaré qu’entendre ce qui s’était passé ce week-end ne l’avait pas fait changer d’avis.

Klopp a déclaré que cet événement inhabituel était la raison pour laquelle les Spurs avaient pu remporter la victoire. De l’avis de l’Allemand, cela nécessite une revanche.

Unai Emery critique Liverpool et Klopp

Le manager du rival de Premier League, Aston Villa, Unai Emery, s’est opposé à la suggestion d’une rediffusion.

« Avant, quand nous n’avions pas de VAR, il y avait beaucoup d’erreurs – plus qu’aujourd’hui. Maintenant, je peux accepter certaines erreurs dans le VAR. Ce ne sont que quelques petites erreurs. Bien sûr, pour Liverpool, cela a été une grosse erreur lors du dernier match contre Tottenham mais il faut l’accepter car avant, sans VAR, il y en avait de plus en plus.

« J’ai écouté la conversation entre les arbitres, parce que c’est populaire, et ils étaient préoccupés par leur erreur mais ils ne pouvaient pas réagir, ils avaient recommencé à jouer. C’est une erreur. Je l’accepte. Bien sûr, pour Liverpool, c’est plus difficile », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

« Pour Jurgen aussi, c’est plus difficile mais je l’accepte. Je sais qu’avant l’arrivée du VAR, il y avait plus d’erreurs qu’aujourd’hui. Mais il faut l’accepter comme avant s’il y a une erreur. Alors non, non [to a replay]. Vous devez l’accepter comme avant, quand nous étions sans VAR », a ajouté Emery, via Metro.

PHOTO : IMAGO / Photo de propagande