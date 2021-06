Emerson Hyndman d’Atlanta United se déchire le ligament croisé antérieur

Le milieu de terrain d’Atlanta United FC Emerson Hyndman a subi une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit lors d’une séance d’entraînement.

L’équipe a annoncé la blessure jeudi, mais n’a pas précisé quand ni comment elle s’est produite. Atlanta United a annoncé que Hyndman subirait une intervention chirurgicale à une date à déterminer.

Hyndman, 25 ans, a récolté un but et une passe en sept matchs en MLS (tous départs) cette saison. Il a quatre buts et six passes décisives en 42 apparitions en carrière (33 départs) avec Atlanta United.

Atlanta United revient à l’action le 20 juin contre l’Union de Philadelphie en visite.